'Hot girl gia thế khủng' Bống Nam Phương hạ sinh con đầu lòng

'Hot girl gia thế khủng' Bống Nam Phương hạ sinh con đầu lòng

Sau bao ngày chờ đợi, mới đây, cộng đồng mạng không khỏi vui mừng khi hot girl Bống Nam Phương chính thức thông báo đã hạ sinh con đầu lòng.

Trầm Phương
Mới đây, những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Bống Nam Phương tại một bệnh viện quốc tế sang trọng nhanh chóng thu hút sự chú ý. (Ảnh: FBNV)
Trong những tấm hình được chia sẻ, Nam Phương xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ dù vừa trải qua hành trình vượt cạn. Em bé (có tên thân mật là Dâu) được mẹ bế gọn trong tay, bên cạnh là ông xã luôn túc trực chăm sóc. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ khoe ảnh xinh đẹp, Bống Nam Phương còn khiến nhiều "mẹ bỉm" đồng cảm khi chia sẻ chi tiết về quá trình chuyển dạ tự nhiên. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng không ngần ngại mô tả những cơn gò tử cung "đau gấp 10, 20 lần đau bụng kinh" và cảm giác vỡ ối đầy bỡ ngỡ. "Thứ nhất đau đẻ, thứ nhì ngứa ghẻ đòn ghen... chỉ khi chính mình trải qua mới hiểu sâu sắc câu nói này", Nam Phương bộc bạch.
Nam Phương cũng chia sẻ về việc sử dụng các phương pháp giảm đau để giữ sức cho quá trình rặn đẻ. Khoảnh khắc con yêu chào đời được cô ví như một sự "giải tỏa" kỳ diệu, nơi mà mọi đau đớn bỗng chốc tan biến khi nhìn thấy gương mặt nhỏ xíu của con.
Dù là lúc nằm trên bàn đẻ hay khi đã hồi sức, nhan sắc của hot girl sinh năm 1999 vẫn khiến netizen xuýt xoa. (Ảnh: FBNV)
Với làn da trắng không tì vết và thần thái tươi tắn, Nam Phương chứng minh phong độ của một "hot girl không góc chết" ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường nhất. (Ảnh: FBNV)
Trong suốt quá trình mang thai, Bống Nam Phương vẫn giữ được phong độ nhan sắc đỉnh cao, khiến nhiều người phải xin "vía" vì quá xinh đẹp. (Ảnh: FBNV)
Dù bụng bầu ngày một lớn, Nam Phương vẫn duy trì được vóc dáng thanh thoát, tay chân thon thả. Cô thường xuyên diện những bộ váy lụa nhẹ nhàng hoặc trang phục thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ sắp làm mẹ. (Ảnh: FBNV)
Trong thai kỳ, cô được gia đình chăm sóc chu đáo với chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Nam Phương cùng ông xã là streamer nổi tiếng WinD thường xuyên đi du lịch cùng nhau đến nhiều địa điểm. (Ảnh: FBNV)
Khoảnh khắc Bống Nam Phương lúc đang chuyển dạ (Video: bong2502)
#Bống Nam Phương #sinh con #vượt cạn #hot girl #mẹ bỉm #bống nam phương sinh con

