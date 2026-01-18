Hà Nội

Hoa hậu Trần Tiểu Vy “hóa” gái bản, khoe sắc vóc thanh thuần giữa núi rừng

Cộng đồng trẻ

Hoa hậu Trần Tiểu Vy “hóa” gái bản, khoe sắc vóc thanh thuần giữa núi rừng

Xuất hiện trong bộ ảnh mới với trang phục dân tộc nổi bật, Hoa hậu Trần Tiểu Vy gây ấn tượng khi “hóa” cô gái bản làng giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Trần Tiểu Vy diện trang phục truyền thống gam đỏ rực, được đính kết hoa văn và trang sức thủ công cầu kỳ.
Thiết kế nhiều lớp nhưng vẫn tôn lên vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon gọn và tỷ lệ cơ thể cân đối của nàng hậu. Dáng đứng nhẹ nhàng, tư thế khoan thai khi dạo bước trên thảo nguyên hay bên chú ngựa trắng càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh thuần, dịu dàng.
Không mang vẻ gợi cảm hiện đại thường thấy, Trần Tiểu Vy trong hình ảnh “gái bản” ghi điểm nhờ nét đẹp nền nã, thuần khiết.
Gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, làn da mịn màng cùng ánh mắt trong veo giúp cô hòa quyện trọn vẹn với khung cảnh thiên nhiên.
Dù khoác lên mình bộ trang phục truyền thống khá cầu kỳ, Tiểu Vy vẫn giữ được thần thái tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút.
Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 và nhanh chóng trở thành một trong những nàng hậu được yêu mến nhất.
Cô được mệnh danh là hoa hậu sở hữu “gương mặt tỷ lệ vàng” hiếm có của làng giải trí Việt.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Tiểu Vy hoạt động năng nổ ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, đại sứ thương hiệu và từng bước lấn sân sang điện ảnh.
Về sự nghiệp nghệ thuật, Tiểu Vy cho biết cô sẽ tái xuất màn ảnh rộng trong năm 2026 với những dự án được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện nỗ lực khẳng định bản thân ở vai trò diễn viên thay vì chỉ xuất hiện với danh xưng hoa hậu.
Trong lĩnh vực thời trang, người đẹp vẫn là gương mặt được nhiều nhãn hàng và sự kiện lớn săn đón nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà, phong cách trưởng thành.
Thiên Anh
