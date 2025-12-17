Sông băng tan nhanh chưa từng có, chuyên gia cảnh báo sốc

Các nhà khoa học cảnh báo chỉ trong vài thập kỷ tới sẽ có hàng nghìn sông băng tan biến mỗi năm và đến cuối thế kỷ chỉ còn lại một phần rất nhỏ.