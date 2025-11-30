Hà Nội

Sông băng Ngày tận thế rung chuyển dữ dội, báo hiệu hiểm họa toàn cầu?

Giải mã

Sông băng Ngày tận thế rung chuyển dữ dội, báo hiệu hiểm họa toàn cầu?

Các nhà khoa học cảnh báo Sông băng Ngày tận thế tại Nam Cực có thể sụp đổ nhanh hơn dự đoán khi phát hiện những xoáy nước bí ẩn đang tàn phá cấu trúc bên dưới.

Theo giáo dục và Thời đại
Một nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng, sông băng ngày tận thế, tên chính thức là Sông băng Thwaites, ở Nam cực, đang mất đi một lượng băng đáng kể.
Giống như bão trên đất liền, các xoáy nước có thể hình thành dưới nước khi nước có nhiệt độ và mật độ khác nhau kết hợp với nhau.
Theo Mattia Poinelli thuộc Đại học California, các xoáy nước "trông giống hệt một cơn bão" và "có năng lượng mạnh mẽ".
Theo tờ Daily Mail, tác giả của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Geosciences đã chia sẻ với tổ chức khí hậu Grist: "Có một chuyển động rất thẳng đứng và hỗn loạn diễn ra gần bề mặt.
Trong tương lai, khi nước ấm hơn, băng tan nhiều hơn, chúng ta có thể sẽ thấy nhiều hiệu ứng như vậy hơn ở các khu vực khác nhau của Nam Cực”.
Sông băng Thwaites, nằm ở Tây Nam Cực, là sông băng rộng nhất thế giới. Nó được mệnh danh là "Sông băng Ngày tận thế" do nguy cơ mực nước biển toàn cầu dâng cao đáng kể nếu nó sụp đổ.
Sông băng này rộng khoảng 120km và bao phủ một diện tích khoảng 192.000km2. Nếu toàn bộ khối băng tan chảy, mực nước biển toàn cầu sẽ dâng cao khoảng 3,3 mét.
Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng về những hình dạng giống như bão hình thành bên dưới các thềm băng. Những dòng chảy xoáy này lan về phía sông băng Thwaites và làm tan chảy băng từ bên dưới.
Những mô hình giống như bão dưới nước này chiếm tới 20% tổng lượng băng tan dưới bề mặt biển trên toàn khu vực. Chúng là nguyên nhân chính gây ra tình trạng mất băng.
Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải kết hợp các quá trình 'giống thời tiết' ngắn hạn này vào các mô hình khí hậu để có thể dự báo chính xác và toàn diện hơn về mực nước biển dâng.
Mực nước biển dâng cao đồng nghĩa với việc các thành phố và thị trấn có nguy cơ bị ngập lụt cao hơn trong tương lai. Trong khi đó, một số quốc đảo nhỏ có thể dần dần bị nhấn chìm, buộc người dân phải di cư.
