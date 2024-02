Dòng người nườm nượp về miền Tây nghỉ Tết bất ngờ được CSGT “tiếp sức”

Chiều 27 Tết Giáp Thìn (6/2), hàng vạn người dân quê ở các tỉnh Miền Tây đã rời TP HCM về quê nghỉ Tết trên xe máy. Nhiều gia đình chở theo con nhỏ, chất đầy hành lý, quà Xuân… hướng từ các khu vực nội, ngoại thành TP HCM ra cửa ngõ trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh để về quê. Ban chỉ huy Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT Công an TP HCM) đã lên kế hoạch phối hợp cùng nhiều lực lượng xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh) chuẩn bị hàng nghìn chai nước suối, khăn lạnh, bánh mì… để “tiếp sức” người dân trên đường rời TP về quê nghỉ Tết. Tất cả hăng say mỗi người khẩn trương đưa nước suối, thực phẩn để kịp trao yêu thương đến người dân suốt 1 năm làm việc ở Sài Gòn trở về quê đón Tết. “Thật cảm động, dù món quà không quá lớn nhưng khiến chúng tôi rất xúc động khi được các anh, các chị tận tay trao như một lời tiễn chân người thân về sum hợp gia đình trong thời khắc thiêng liêng”, anh Long, một người dân quê Cà Mau bày tỏ. Lực lượng Công an trao yêu thương đến với người dân...



Những chai nước suối, ổ bánh mì dù vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình yêu thương của người dân Sài Gòn đến với những người dân Miền Tây thân thương xa quê lập nghiệp. Nhiều người dân quê Miền Tây thật sự xúc động, phấn khởi nhận món quà nhỏ nhưng đầy ân tình... Hình ảnh ấm áp của những người con tha hương lên Sài Gòn mưu sinh trong ngaỳ trở về quê đón Tết cổ truyền dân tộc. Nhiều người đi xe máy đội mũ bảo hiểm dạng thể thao (chỉ dành cho người đi xe đạp), hoặc mũ dạng thời trang kém chất lượng một phen “hú vía” khi bị CSGT chặn dừng, thông báo hành vi vi phạm đội mũ bảo hiểm không đúng quy định, cũng như tác hại nguy hiểm về hành vi này. Tuy nhiên, ngay sau những lời tuyên truyền, người vi phạm đã bất ngờ vì được nhắc nhở, lại còn được tặng một chiếc mũ mới chất lượng. Không bị xử phạt, được nghe tuyên truyền về An toàn giao thông và được tặng mũ bảo hiểm chất lượng, nước suối, bánh mì... nhiều người vi phạm vô cùng bất ngờ và bày tỏ sự quý mến đến lực lượng Công an TP HCM. Được biết, chương trình đồng hành cùng người dân về quê nghỉ Tết sẽ được Trạm CSGT Tân Túc và các đơn vị liên quan của huyện Bình Chánh thực hiện xuyên suốt trong những ngày cao điểm người dân về quê nghỉ Tết. >>> Mời độc giả xem thêm video Đi khai Xuân, nhiều ma men bị CSGT "lì xì" biên bản phạt cồn:

