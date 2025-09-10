Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
iPhone Air chiếm spotlight ngày Apple trình làng loạt thiết bị mới

Số hóa

iPhone Air chiếm spotlight ngày Apple trình làng loạt thiết bị mới

Dòng sản phẩm iPhone 17 mới của Apple tự hào sở hữu camera tốt hơn, bộ nhớ lớn hơn và chip Apple Silicon mạnh mẽ hơn.

Tuệ Minh
Đầu tháng 9, nghĩa là mọi ánh mắt đều đổ dồn về Cupertino để xem Apple sẽ mang đến cho những điều thú vị công nghệ trong năm nay.
Đầu tháng 9, nghĩa là mọi ánh mắt đều đổ dồn về Cupertino để xem Apple sẽ mang đến cho những điều thú vị công nghệ trong năm nay.
Với chủ đề Liquid Glass được ca ngợi rất nhiều trong iOS 26 đã được áp dụng, đã có nhiều đồn đoán rằng phần cứng cũng sẽ nhận được sự chú ý tương tự khi đến thời điểm diễn ra Keynote.
Với chủ đề Liquid Glass được ca ngợi rất nhiều trong iOS 26 đã được áp dụng, đã có nhiều đồn đoán rằng phần cứng cũng sẽ nhận được sự chú ý tương tự khi đến thời điểm diễn ra Keynote.
Mọi đồn đoán đã kết thúc, Apple chào mừng đến với iPhone Air. Rõ ràng là chiếc iPhone mỏng nhất từng được sản xuất, nó cũng được quảng cáo là một trong những chiếc iPhone bền bỉ và mạnh mẽ nhất, nhờ vật liệu cải tiến ở cả mặt trước và mặt sau, bộ vi xử lý silicon hoàn chỉnh do Apple thiết kế và màn hình lớn 6,5 inch.
Mọi đồn đoán đã kết thúc, Apple chào mừng đến với iPhone Air. Rõ ràng là chiếc iPhone mỏng nhất từng được sản xuất, nó cũng được quảng cáo là một trong những chiếc iPhone bền bỉ và mạnh mẽ nhất, nhờ vật liệu cải tiến ở cả mặt trước và mặt sau, bộ vi xử lý silicon hoàn chỉnh do Apple thiết kế và màn hình lớn 6,5 inch.
Chỉ dày 5,6mm, Apple đã nhồi nhét rất nhiều thứ vào thiết bị có khung titan này. Apple cho biết đây là titanium hạng 5 – loại vật liệu nhẹ và bền hơn bất kỳ iPhone nào trước đây. Mặt trước và sau được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield thế hệ 2, giúp tăng độ cứng cáp và khả năng chống va đập.
Chỉ dày 5,6mm, Apple đã nhồi nhét rất nhiều thứ vào thiết bị có khung titan này. Apple cho biết đây là titanium hạng 5 – loại vật liệu nhẹ và bền hơn bất kỳ iPhone nào trước đây.
Mặt trước và sau được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield thế hệ 2, giúp tăng độ cứng cáp và khả năng chống va đập.
Đáng kể nhất bao gồm camera trước Centre Stage mới, hệ thống ống kính đơn kết hợp xử lý AI và hệ thống camera Fusion 48MP để cung cấp khả năng tương đương với bốn hệ thống ống kính khác nhau chỉ trong một thiết bị.
Đáng kể nhất bao gồm camera trước Centre Stage mới, hệ thống ống kính đơn kết hợp xử lý AI và hệ thống camera Fusion 48MP để cung cấp khả năng tương đương với bốn hệ thống ống kính khác nhau chỉ trong một thiết bị.
Mặc dù mỏng và nhẹ hơn nhiều so với iPhone 17 Pro Max, iPhone Air vẫn sở hữu sức mạnh phần cứng đáng nể trong khung máy mỏng nhẹ.
Mặc dù mỏng và nhẹ hơn nhiều so với iPhone 17 Pro Max, iPhone Air vẫn sở hữu sức mạnh phần cứng đáng nể trong khung máy mỏng nhẹ.
Máy sở hữu chipset A19 Pro mới, màn hình 6,5 inch với công nghệ ProMotion và camera sau 48MP với nút chụp điện dung Camera Control.
Máy sở hữu chipset A19 Pro mới, màn hình 6,5 inch với công nghệ ProMotion và camera sau 48MP với nút chụp điện dung Camera Control.
Việc quản lý năng lượng được xử lý một phần nhờ chế độ thích ứng, giúp tiết kiệm năng lượng một cách thông minh dựa trên thói quen sử dụng hàng ngày của bạn – Apple cho rằng pin của Air đủ tốt để sử dụng cả ngày.
Việc quản lý năng lượng được xử lý một phần nhờ chế độ thích ứng, giúp tiết kiệm năng lượng một cách thông minh dựa trên thói quen sử dụng hàng ngày của bạn – Apple cho rằng pin của Air đủ tốt để sử dụng cả ngày.
Thiết kế chỉ dành cho eSIM giúp tiết kiệm không gian hơn, và có hai ốp lưng tùy chỉnh – một ốp MagSafe và một ốp Bumper mỏng – để giữ cho thiết bị tuyệt đẹp này luôn an toàn.
Thiết kế chỉ dành cho eSIM giúp tiết kiệm không gian hơn, và có hai ốp lưng tùy chỉnh – một ốp MagSafe và một ốp Bumper mỏng – để giữ cho thiết bị tuyệt đẹp này luôn an toàn.
iPhone Air chỉ có pin 2.900mAh là pin MagSafe. Pin dự phòng dành riêng cho Air cũng mỏng như vậy, được kẹp vào mặt sau của thiết bị, cung cấp đủ năng lượng để phát video trong 40 giờ.
iPhone Air chỉ có pin 2.900mAh là pin MagSafe. Pin dự phòng dành riêng cho Air cũng mỏng như vậy, được kẹp vào mặt sau của thiết bị, cung cấp đủ năng lượng để phát video trong 40 giờ.
Apple iPhone Air, có sẵn các màu đen không gian, trắng mây, vàng nhạt và xanh da trời, các tùy chọn 256GB, 512GB và 1TB.
Apple iPhone Air, có sẵn các màu đen không gian, trắng mây, vàng nhạt và xanh da trời, các tùy chọn 256GB, 512GB và 1TB.
Không có gì khó hiểu khi iPhone Air gần như chiếm trọn ánh hào quang của buổi ra mắt. Được đưa ra giới thiệu từ đầu sự kiện, các thiết bị khác dù xuất sắc và đột phá cũng phải nhường spotlight cho "người mẫu" hàng đầu trong thế giới smartphone.
Không có gì khó hiểu khi iPhone Air gần như chiếm trọn ánh hào quang của buổi ra mắt. Được đưa ra giới thiệu từ đầu sự kiện, các thiết bị khác dù xuất sắc và đột phá cũng phải nhường spotlight cho "người mẫu" hàng đầu trong thế giới smartphone.
Về giá bán, iPhone Air có giá từ 31,99 triệu đồng cho bản 256 GB đến 44,99 triệu đồng cho bản dung lượng 1 TB. Mức giá này cao hơn đôi chút so với Galaxy S25 Edge - 30 và 33,5 triệu cho các bản 256 và 512 GB.
Về giá bán, iPhone Air có giá từ 31,99 triệu đồng cho bản 256 GB đến 44,99 triệu đồng cho bản dung lượng 1 TB. Mức giá này cao hơn đôi chút so với Galaxy S25 Edge - 30 và 33,5 triệu cho các bản 256 và 512 GB.
"Siêu mẫu" iPhone Air ra mắt, hào nhoáng, bóng bẩy, mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ.
Tuệ Minh
wallpaper.com
Link bài gốc Copy link
https://www.wallpaper.com/tech/the-apple-iphone-air-leads-the-companys-traditional-round-of-autumnal-product-launches?utm_campaign=zalo&utm_campaign=zalo&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
#iPhone Air mới #Apple iPhone 17 #Camera Fusion 48MP #Thiết kế mỏng nhẹ #Công nghệ AI trên iPhone #iPhone 17 Pro và Pro Max

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT