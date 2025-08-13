Hà Nội

Lộ diện báu vật đầu quạ mạ vàng hơn 1.300 năm tuổi gây sốc

Kho tri thức

Lộ diện báu vật đầu quạ mạ vàng hơn 1.300 năm tuổi gây sốc

Đầu quạ đồng mạ vàng đá garnet thế kỷ thứ 7 này được xem như là kho báu của người Anglo-Saxon ở phía tây nam nước Anh, nó có ý nghĩa quan trọng cấp quốc gia.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Đầu quạ #bức tượng #động vật #hiện vật #kim loại

