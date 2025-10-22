Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Sĩ Thanh diện váy cắt xẻ khoe đường cong 'mê người'

Luôn được mệnh danh là một trong những "mỹ nhân nóng bỏng" của Vbiz, Sĩ Thanh tiếp tục "đốt mắt" fan với loạt ảnh diện trang phục cắt xẻ đầy táo bạo.

Trầm Phương
Trong bộ ảnh mới được chia sẻ, Sĩ Thanh khoe trọn thân hình đồng hồ cát quyến rũ trong một chiếc đầm maxi màu xanh bạc hà xuyên thấu, với chi tiết cut-out vô cùng ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Nữ ca sĩ, diễn viên sinh năm 1986 đã chứng minh đẳng cấp thời trang và vóc dáng đáng ngưỡng mộ, bất chấp thời gian. (Ảnh: FBNV)
Chiếc váy hai dây dáng dài, ôm sát cơ thể với chất liệu voan mỏng manh, có điểm nhấn là đường nhún bèo và chi tiết khoét tròn táo bạo ngay khu vực eo và ngực. (Ảnh: FBNV)
Đường cắt xẻ này không chỉ giúp Sĩ Thanh khoe khéo vòng một đầy đặn mà còn tôn lên vòng eo "con kiến" săn chắc. (Ảnh: FBNV)
Phần thân váy được xử lý khéo léo với kỹ thuật nhún bèo, tạo độ bồng bềnh, quyến rũ và mang lại cảm giác lãng mạn, nhẹ nhàng. (Ảnh: FBNV)
Trong những shoot hình đứng trên bãi biển hoặc bên hồ bơi vô cực, tà váy dài thướt tha kết hợp cùng làn da nâu bóng khỏe khoắn của cô đã tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa và cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ là trang phục, thần thái của Sĩ Thanh cũng là yếu tố quan trọng làm nên sức hút của bộ ảnh. (Ảnh: FBNV)
Từ những bức hình chụp cận cảnh, khoe nét mặt sắc sảo, quyến rũ với bờ môi đỏ mọng, đến những khoảnh khắc tạo dáng vươn tay hứng nắng bên bờ biển, cô nàng đều toát lên vẻ tự tin, phóng khoáng và tràn đầy sức sống. (Ảnh: FBNV)
Loạt ảnh lần này của Sĩ Thanh không chỉ phô diễn đường cong tuyệt đẹp mà còn khẳng định gu thời trang độc đáo, gợi cảm nhưng vẫn rất tinh tế, biết cách tạo điểm nhấn để trở nên khác biệt. (Ảnh: FBNV)
Có thể nói, dù ở tuổi U40, Sĩ Thanh vẫn giữ vững được phong độ nhan sắc và hình thể đáng mơ ước. Cô nàng luôn duy trì chế độ sống kỷ luật, thường xuyên luyện tập thể thao như yoga, pilates, và điều này được thể hiện rõ qua sự săn chắc, quyến rũ trong từng bức ảnh. (Ảnh: FBNV)
#Sĩ Thanh #thời trang quyến rũ #váy cắt xẻ #vóc dáng đồng hồ cát #phong cách thời trang #sao Việt

