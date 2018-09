Nhan sắc được ca ngợi hết lời của nàng "Tiểu Long Nữ" mới

Chiều 14/9, Sina đăng tải một số hình của nhân vật Tiểu Long Nữ từ phim trường Thần điêu đại hiệp 2019. Những tấm ảnh chưa qua chỉnh sửa của “Cô cô” nhận được nhiều bình luận tích cực từ cư dân mạng Trung Quốc. Khán giả yêu phim võ hiệp cho rằng Tiểu Long Nữ bản mới có khí chất thanh tao, lạnh lùng và thuần khiết giống Lưu Diệc Phi, so với phiên bản gần nhất do Trần Nghiên Hy đóng là “một trời, một vực”. Thần điêu đại hiệp 2019 được khởi quay từ tháng 6. Thay vì mời dàn diễn viên có tiếng, ê-kíp đã lựa chọn những gương mặt mới. Đảm nhận vai nữ chính là Mao Hiểu Tuệ. Trên Lutouwang, Mao Hiểu Tuệ được ca ngợi đẹp hơn Lưu Diệc Phi. Mao Hiểu Tuệ sinh năm 1996 tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Cô tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải (khoa diễn xuất). Khi ê-kíp công bố Mao Hiểu Tuệ được mời vào vai Tiểu Long Nữ, khán giả rất bất ngờ. Bởi ngoài đẹp ra, Mao Hiểu Tuệ chưa có bất kỳ dấu ấn nhỏ nào tại showbiz. Trước khi trở thành diễn viên, cô chỉ được nhắc đến như một hot girl mạng xã hội. Năm 16 tuổi, hình ảnh Mao Hiểu Tuệ vô tình lọt vào ống kính khi cô đến sân bóng rổ cổ vũ. Ngay sau đó, cư dân mạng Trung Quốc gọi cô là “hot girl bóng rổ”. Nhờ vẻ ngoài ăn ảnh, Mao Hiểu Tuệ từng được mời đóng quảng cáo. Nhưng cô lại từ chối những đề nghị này để tập trung việc học. Năm 2014, cô đỗ ba trường nghệ thuật: Học viện Hí kịch Thượng Hải, Học viện Nghệ thuật Nam Kinh và Học viện Nghệ thuật giải phóng quân. Năm 2018, Mao Hiểu Tuệ bén duyên diễn xuất khi tham gia phim Cây dâm bụt hoa tây nguyệt cẩm tú, vào vai nữ chính Hoa Mộc Cẩn. Ngay sau đó, cô được ưu ái mời đảm nhận vai Tiểu Long Nữ. Vai diễn này từng giúp Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng nổi tiếng. Cư dân mạng hy vọng đây cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp người đẹp 22 tuổi. Trang Weibo của cô hiện chỉ có khoảng 30.000 người theo dõi. Mao Hiểu Tuệ cũng hiếm khi chia sẻ ảnh cá nhân. Nhiều người đánh giá Mao Hiểu Tuệ có vẻ đẹp na ná Trương Bá Chi. "Tôi không ngờ mình nhận được cơ hội lớn như vậy. Tiểu Long Nữ là vai diễn thử thách bởi có quá nhiều đàn chị thành công trước đó", nữ diễn viên 22 tuổi nói. Mao Hiểu Tuệ hy vọng sẽ mang lại màu sắc mới cho nhân vật quá quen thuộc. Nhiều nhà phê bình lo ngại bộ phim khó thành công ngoài mong đợi do kịch bản Thần điêu đại hiệp được làm lại quá nhiều lần. Lần gần nhất là phiên bản năm 2014. Vẻ đẹp hiện đại và thanh tú của Mao Hiểu Tuệ, nàng Tiểu Long Nữ mới của màn ảnh Hoa ngữ.

