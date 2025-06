SHB ra mắt ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA

Ngày 18/6/2025, SHB chính thức giới thiệu ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới – SHB SAHA, phiên bản nâng cấp toàn diện so với SHB Mobile. Với công nghệ tiên tiến, giao diện thân thiện, và hàng loạt tiện ích thông minh, SHB SAHA sẽ mang đến trải nghiệm tài chính hoàn toàn mới, nhanh hơn, mượt hơn. Đây là bước đột phá trong chiến lược chuyển đổi số của SHB, hướng đến một ngân hàng không giới hạn, phục vụ tối đa nhu cầu tài chính mọi lúc, mọi nơi cho người dùng thời đại 4.0.

Tên gọi SAHA là viết tắt của “Sài Gòn – Hà Nội” – hai thành phố biểu tượng trong tên gọi chính thức của SHB. Ẩn phía sau là mong muốn kết nối với khách hàng trong từng dịch vụ, giải pháp, mang lại sự AN TÂM trong từng giao dịch tài chính.

SHB SAHA: An tâm trong mọi giao dịch

Với tôn chỉ “Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm” và sự thấu hiểu sâu sắc người dùng, SHB SAHA được thiết kế tối giản nhưng tân tiến, sinh động, mang sắc cam đặc trưng thương hiệu, kết hợp chuyển động mượt mà tạo nên hành trình số trẻ trung, thời thượng và bắt nhịp xu hướng ngân hàng tương lai. Từng thao tác chạm – vuốt đều được tối ưu để người dùng cảm nhận như đang sử dụng một mạng xã hội thông minh, linh hoạt và đầy cảm hứng.

Sở hữu SHB SAHA trong tay, khách hàng sẽ được trải nghiệm nền tảng ngân hàng hợp kênh (Omni Channel) thông minh với một loạt các dịch vụ số hóa hoàn chỉnh, đáp ứng mọi nhu cầu tài chính cơ bản hàng ngày mà không cần tới quầy giao dịch. Chỉ với vài thao tác chạm tay sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể dễ dàng chuyển khoản, nhận tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn tiện ích, nạp phí đường bộ… thậm chí mở thẻ quốc tế, vay thấu chi online 24/7 hay đầu tư sinh lời, bảo hiểm. Tất cả đều nhanh chóng, thuận tiện và hoàn toàn miễn phí dù bạn đang ở bất cứ đâu, từ thành thị sôi động đến vùng quê yên bình.

Bên cạnh việc duy trì các tiêu chuẩn quốc tế về ngân hàng số đã được áp dụng trước đây, SHB cũng không ngừng đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, đặc biệt trong hệ thống xử lý giao dịch, nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh chóng và ổn định cho người dùng. Các thao tác như quét mã QR hay chuyển tiền được thực hiện gần như tức thì, đảm bảo sự liền mạch, chính xác và mượt mà trong mọi tình huống. Đây là minh chứng cho cam kết của SHB trong việc đồng hành cùng khách hàng trên hành trình số hóa, luôn đặt trải nghiệm người dùng làm trọng tâm.

SHB SAHA hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tiêu dùng số mới cho khách hàng

Đại diện SHB cho biết, SHB SAHA ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thế hệ khách hàng trẻ – những người đề cao sự nhanh chóng, tiện lợi và thân thiện trong trải nghiệm số. Ứng dụng được định vị là nền tảng tài chính thông minh, không chỉ phục vụ các nhu cầu chi tiêu hằng ngày mà còn đồng hành cùng khách hàng trong các quyết định tài chính dài hạn.

“Đây là bước tiến chiến lược trong lộ trình chuyển đổi số của SHB, thể hiện cam kết đổi mới sáng tạo, nâng tầm trải nghiệm người dùng và hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng số được yêu thích nhất, top 1 về hiệu quả vào năm 2028”, đại diện SHB nhấn mạnh.

Chương trình ưu đãi hấp dẫn

Cũng trong dịp ra mắt này, SHB mang đến trò chơi trực tuyến (Gamification) “Liên minh SAHA” ngay trên ứng dụng SHB SAHA dành cho tất cả khách hàng cá nhân với hàng loạt phần thưởng giá trị. Chỉ cần thực hiện các giao dịch như mở tài khoản, mở thẻ, vay vốn, thấu chi, gửi tiết kiệm, giao dịch online, duy trì số dư bình quân hoặc đơn giản là đăng nhập ứng dụng mỗi ngày, người chơi sẽ được cộng lượt tham gia và có cơ hội “rinh” về nhiều quà tặng cực chất như: 2 chiếc iPhone 16 Pro Max, 120.000 giải thưởng tiền mặt, 8 voucher du lịch trong và ngoài nước, 20.000 voucher, hơn 35.000 phần quà điểm SHB Rewards với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Đặc biệt, 5 người đầu tiên sưu tập đủ 12 Linh thú sẽ cùng chia đều giải thưởng “khủng” trị giá 300 triệu đồng (tương đương 60 triệu/người). Nếu kết thúc chương trình mà chưa đủ 5 người thu thập được 12 Linh thú, toàn bộ giải thưởng vẫn sẽ chia đều cho những người hoàn thành bộ sưu tập may mắn. Các Linh thú không chỉ là những biểu tượng đồng hành, mà còn là “chiến binh số” sẵn sàng sát cánh cùng người chơi trên hành trình tài chính, bảo vệ, tiếp thêm sức mạnh để bạn An Tâm chinh phục mọi mục tiêu từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

Hàng ngàn phần thưởng giá trị đang chờ đợi khách hàng tại “Liên minh SAHA”

Song song với Gamification, khách hàng đồng thời được hưởng những ưu đãi và chương trình khuyến mãi khác mà SHB đang triển khai trên ứng dụng SHB SAHA như: Tặng E-voucher giảm 30.000 VNĐ nạp tiền điện thoại khi mở EKYC thành công; giảm 20.000 VNĐ giao dịch nạp tiền điện thoại vào 3 ngày vàng hàng tháng; hoàn tiền cho chủ thẻ ghi nợ/tín dụng khi chi tiêu trực tuyến…

Ra mắt chính thức SHB SAHA nằm trong bước đi chiến lược của SHB nhằm hiện thực hóa mô hình Ngân hàng tương lai (Bank of The Future). Đây là mô hình tích hợp trọn vẹn các nền tảng công nghệ hiện đại, hàng đầu như AI, Big Data, Machine Learning… vào tất cả quy trình, giải pháp, dịch vụ, sản phẩm. Mô hình được kỳ vọng sẽ thay đổi toàn diện năng lực cạnh tranh, năng lực phục vụ khách hàng của SHB và mang lại những kết quả quan trọng trong năm 2025 và 2026 bao gồm: các dịch vụ kỹ thuật số nâng cao, số hóa hành trình khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng cường tự động hóa, tăng trưởng hiệu quả dựa trên kỹ thuật dữ liệu, hiện đại hóa ngân hàng lõi… tăng cường tính ổn định và khả năng mở rộng hạ tầng công nghệ, đồng thời thúc đẩy năng lực phát triển sản phẩm và dịch vụ giải pháp tiên tiến.Với tầm nhìn về Bank of The Future, SHB hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.

Khách hàng có thể bắt đầu trải nghiệm ngân hàng số thế hệ mới bằng cách tìm kiếm từ khóa “SHB SAHA” trên App Store (iOS) hoặc Google Play (Android) để tải và cài đặt.