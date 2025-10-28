Hà Nội

Video

Sét đánh trúng sân bóng khiến nhiều cầu thủ trên sân chạy tán loạn

Khi các cầu thủ đang chơi bóng trong mưa thì tia sét đánh xuống sân bóng khiến những người có mặt bỏ chạy tán loạn. May mắn sự cố không xảy ra thương vong.

Trường Hân t/h

Chiều 22/10, mạng xã hội chia sẻ đoạn video, ghi lại cảnh sét đánh trúng sân bóng trong lúc nhiều người đang có mặt.

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, hàng chục người đang chơi bóng trên sân giữa lúc trời đổ mưa. Bất ngờ, một tia sét giáng xuống khiến những người có mặt bỏ chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào tối 21/10 tại một sân bóng trên địa bàn phường Phú Lợi (TP.HCM).

Thời điểm trên, 4 đội bóng đang tham gia giải bóng đá phong trào trên sân, loại hình 5 người/đội. Các đội bóng đang thi đấu dưới cơn mưa lớn, trên sân còn có nhiều cổ động viên thì bất ngờ sét đánh trúng sân khiến mọi người hốt hoảng, bỏ chạy tán loạn. May mắn, sự cố trên không gây ra thương vong về người.

#sét đánh sân bóng #cầu thủ bỏ chạy #tai nạn thời tiết #cầu thủ bóng đá #TP.HCM #sấm sét

