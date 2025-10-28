Sau tiếng nổ long trời, quả núi trôi tuột theo dòng suối

Bùn đất sau khi lở núi tràn xuống phủ lấp kéo dài tận 3 km, hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê thiệt hại.

Lãnh đạo UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi, thông tin cho biết, trên địa bàn đã xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng.

Theo đó, vào lúc nữa đêm 27, rạng sáng 28/10/2025, người dân trên địa bàn xã Ngọc Linh bị chấn động bởi một vụ nổ cực kỳ lớn.

Theo sau đó, một ngọn núi cách trung tâm xã khoảng 4km về hướng Đông Bắc sạt lở nghiêm trọng.

Bùn đất theo dòng suối đổ xuống ngay sau vụ nổ trên 1 ngọn núi thuộc xã Ngọc Linh.

Lượng đất đá khổng lồ kèm theo bùn nhão chảy thành dòng đổ xuống kéo dài khoảng 3km. Vụ việc đã gây ra thiệt hại lớn về hoa màu, đồng thời đường giao thông nối các thôn Ngọc Lâng, Mô Po, Xa Úa và Tu Răng bị chia cắt.

Các lực lượng chức năng cho biết, hiện tại không có thông tin thiệt hại về người. Hiện các cơ quan, ban ngành đang tiếp tục xác minh và thống kê thiệt hại, tiếp tục chỉ đạo cho các thôn di dờ các thôn có khả năng bị sạt lở, vận động các thôn đi vào nơi an toàn.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra sạt lở làm chia cắt các tuyến giao thông quan trọng. Nhiều cây cầu cũng bị ngập khi dòng nước dâng cao.