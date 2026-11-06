Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, Grab giảm phí và bồi hoàn tài xế

Sau quá trình kiểm tra và xác minh của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG), Công ty TNHH Grab đã chính thức công bố 6 nhóm giải pháp nhằm minh bạch chính sách giá cước, giảm trần phí thu từ tài xế, đồng thời triển khai hàng loạt chương trình bồi hoàn và hỗ trợ thị trường với tổng kinh phí lên tới gần 3.000 tỷ đồng.

UBCTQG rà soát toàn bộ cơ chế giá, phí của Grab

Trước đó, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026, UBCTQG tiếp nhận nhiều phản ánh từ đối tác tài xế về việc giá cước nhiều chuyến xe quá thấp trong khi chi phí đầu vào và mức chiết khấu của Grab lại cao, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập thực tế.

Ảnh minh hoạ: Quỳnh Trần/nguồn vneconomy.vn

Vào cuộc rà soát, UBCTQG đã làm việc trực tiếp với Grab, đại diện tài xế, đồng thời thu thập số liệu đối chiếu từ các hãng xe công nghệ khác tại Việt Nam cũng như chính sách của Grab tại khu vực Đông Nam Á.

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy chính sách giá, phí của Grab gồm nhiều cấu phần phức tạp, trong đó phí nền tảng thu từ hành khách và phí sử dụng ứng dụng thu từ tài xế đang áp dụng cơ chế linh hoạt theo từng chuyến xe. Trước kết luận của cơ quan quản lý, Grab đã chủ động đề xuất 6 nhóm giải pháp khắc phục, bắt đầu áp dụng từ ngày 10/11/2026.

Giảm phí nền tảng và ưu đãi chuyến xe đường dài

Từ ngày 10/11/2026, Grab điều chỉnh giảm phí nền tảng thu từ hành khách cho các chuyến xe ngắn. Đối với dịch vụ GrabBike, chuyến từ 0 đến 2 km giảm từ 3.000 đồng xuống 1.000 đồng/chuyến, chuyến từ 2 đến 6 km giảm xuống 2.000 đồng/chuyến, còn các chuyến trên 6 km giữ nguyên mức 3.000 đồng. Với GrabCar, các chuyến từ 0 đến 3 km giảm từ 5.000 đồng xuống 3.000 đồng/chuyến, chuyến từ 3 đến 4 km giảm xuống 4.000 đồng/chuyến, các chuyến trên 4 km giữ nguyên mức từ 5.000 đến 9.000 đồng.

Bên cạnh đó, Grab cũng áp dụng chương trình giảm 10% tổng giá cước cho các chuyến xe từ 10 km trở lên trong giai đoạn từ 26/02/2027 đến 31/12/2027.

Hạ trần chiết khấu, thu nhập tối thiểu của tài xế tăng đáng kể

Thay vì biên độ phí ứng dụng cũ lên tới 28,76%, từ ngày 10/11/2026, Grab khống chế mức phí này ở biên độ từ 0% đến 25% trên tổng giá trị chuyến xe. Tổng phí Grab được hưởng bao gồm phí nền tảng và phí ứng dụng sẽ bị kiểm soát không vượt quá 32%, giảm đáng kể so với mức tối đa 40,6% trước đây. Với GrabBike, tổng các khoản khấu trừ gồm phí Grab và thuế thu hộ giảm từ tối đa 48% xuống còn 14,41% đến 39,41%, giúp tài xế thực nhận từ 60,59% đến 85,59% giá trị chuyến xe. Đối với GrabCar, tổng các khoản khấu trừ giảm xuống còn 15,69% đến 40,32%, đưa tỷ lệ thực nhận của tài xế lên mức 59,68% đến 84,31%. Nhờ điều chỉnh này, tỷ lệ thu nhập thực nhận tối thiểu của tài xế tăng từ 7,68 đến 8,59 điểm phần trăm so với mức đáy 52% trước đây.

Bồi hoàn 3,9 tỷ đồng do lỗi tính phí quá trần

Quá trình rà soát, kiểm tra dữ liệu vận hành phát hiện khoảng 0,13% tổng số chuyến xe phát sinh từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt mốc 35% doanh thu chia sẻ với đối tác tài xế. Mức khấu trừ bất thường này tương đương 28,76% tổng giá trị hành khách thanh toán đối với GrabCar và 28,28% đối với GrabBike. Theo giải trình chính thức từ phía doanh nghiệp, các sự cố tính phí vượt trần này xuất phát từ hiện tượng biến động cung - cầu cục bộ tại một số thời điểm hoặc do lỗi kỹ thuật trong thuật toán tự động khiến mức phí vượt quá các thiết lập tiêu chuẩn của hệ thống.

Nhằm khắc phục hậu quả và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, Grab cam kết chi bồi hoàn toàn bộ tổng số tiền khoảng 3,9 tỷ đồng cho tất cả các đối tác tài xế bị ảnh hưởng, bắt đầu triển khai ngay từ ngày 05/11/2026.

Quy trình bồi hoàn được phân loại xử lý minh bạch theo hai nhóm đối tượng. Đối với các tài xế hiện vẫn đang hoạt động, khoản tiền bồi hoàn sẽ được hệ thống tự động tính toán và cộng trực tiếp vào ví tài khoản ứng dụng Grab Driver. Đối với những tài xế đã thanh lý hợp đồng hoặc ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab sẽ chủ động gửi thông báo chi tiết qua tin nhắn SMS và email, hướng dẫn đối tác hoàn tất thủ tục xác minh cũng như cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11/2026 để doanh nghiệp hoàn tất chuyển tiền.

cầu người dùng...

Trong quý IV/2026, Grab dự kiến triển khai gói ngân sách lớn với 860 tỷ đồng dành cho thưởng doanh thu giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục và giúp đỡ tài xế có hoàn cảnh khó khăn. Hãng cũng chi 52 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí nhiên liệu xăng và sạc điện cho tài xế, cùng 1.808 tỷ đồng cho các chương trình khuyến mại kích cầu người dùng.

Tính chung, tổng chi phí cho các đợt giảm phí, bồi hoàn, thưởng và khuyến mại lên tới 2.950,9 tỷ đồng. Đồng thời từ ngày 10/11/2026, giao diện ứng dụng Grab Driver sẽ được nâng cấp để minh bạch hóa toàn bộ các khoản thu, thuế, phí và số tiền thực nhận của từng chuyến xe, đi kèm các kênh tổng đài và biểu mẫu tra soát trực tuyến giúp tài xế dễ dàng đối soát.

Trong thời gian tới, UBCTQG sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về tình hình triển khai các giải pháp đã đề xuất; đồng thời xem xét thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ, tỷ lệ doanh thu thực nhận của đối tác tài xế và việc cung cấp thông tin cho khách hàng nhằm đảm bảo các giải pháp mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, đối tác tài xế, bảo đảm tính minh bạch và cạnh tranh công bằng, lành mạnh trên thị trường. Trường hợp phát hiện vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBCTQG sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.