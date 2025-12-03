Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sạt lở tại Chân Mây - Lăng Cô, giao thông ách tắc

Một vụ sạt lở đồi núi xảy ra chiều nay tại vùng Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế, vùi lấp đường sá, làm ách tắc giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho dân cư.

Theo Ngọc Văn / Tiền Phong

Chiều 3/12, tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế) xảy vụ sạt lở núi làm vùi lấp đường dân sinh ven sông Bù Lu đoạn gần vị trí tuyến dẫn vào một khu du lịch.

Tuyến đường ven sông Bù Lu (xã xã Chân Mây - Lăng Cô) đoạn giao với đầu tuyến đường ven núi Cảnh Dương dẫn vào khu du lịch đã bị bùn đất vùi lấp.
Tuyến đường ven sông Bù Lu (xã xã Chân Mây - Lăng Cô) đoạn giao với đầu tuyến đường ven núi Cảnh Dương dẫn vào khu du lịch đã bị bùn đất vùi lấp.

Theo ghi nhận, thời điểm xảy ra vụ sạt lở đất đá ở khu vực kể trên, tại địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô có mưa rất to. Nước lớn từ các sườn dốc của núi Cảnh Dương dồn về ào ạt bên dưới gây ra tình trạng xói lở đất nghiêm trọng. Hàng chục m3 bùn đất từ sườn núi theo nước lũ tràn xuống đường, gây vùi lấp hệ thống giao thông ven sông Bù Lu, trong đó có đoạn đầu dẫn vào tuyến đường độc đạo đến một khu du lịch.

Nước lũ từ đồi cao tràn xuống mang theo đất đá vùi lấp đường sá.
Nước lũ từ đồi cao tràn xuống mang theo đất đá vùi lấp đường sá.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND xã cho biết, hiện chính quyền địa phương phối hợp với Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, cơ quan chức năng bố trí lực lượng ứng trực, đặt cảnh báo nguy hiểm, đồng thời thông tin tình hình sạt lở trên các mạng lưới truyền thông để người dân chủ động phòng tránh.

Núi Cảnh Dương (xã Chân Mây - Lăng Cô) từng bị , vùi lấp đường sá vào tháng 12/2020.
Núi Cảnh Dương (xã Chân Mây - Lăng Cô) từng bị , vùi lấp đường sá vào tháng 12/2020.

Trước đó, đầu tháng 12/2020, khu vực này từng xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông kéo dài. Vị trí sạt lở là mái taluy dương chống trượt gãy sườn đồi bảo vệ tuyến đường bộ độc đạo dẫn vào khu du lịch Laguna thuộc núi Cảnh Dương (thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc cũ, nay là xã Chân Mây - Lăng Cô).

Sau thời gian được xử lý chống sạt trượt ổn định, đến nay, tình trạng này lại tái diễn do mưa lớn.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/sat-lo-doi-nui-o-chan-may-lang-co-giao-thong-ach-tac-post1801603.tpo
#Tái diễn #sạt lở đồi núi #xã Chân Mây - Lăng Cô #vùi lấp #mưa lớn #TP Huế

Bài liên quan

Xã hội

Lâm Đồng di dời dân ở D’ran khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Sạt lở bờ sông hạ lưu cầu Đơn Dương ngày càng nghiêm trọng, khiến sáu hộ dân phải rời nhà tạm thời để bảo đảm an toàn.

Ngày 1/12, UBND xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp lực lượng chức năng triển khai đưa 6 hộ dân sinh sống ở khu vực hạ lưu cầu Đơn Dương ra khỏi vùng nguy hiểm, sau khi sạt lở bờ sông tiếp tục mở rộng và đe dọa trực tiếp đến nhà cửa.

2.jpg
Khu vực bờ sông xuất hiện hàm ếch lớn, ăn sâu vào sát nhà dân.
Xem chi tiết

Xã hội

Sóng mạnh đánh hư hỏng kè Hàm Tiến ở Lâm Đồng, người dân được hỗ trợ di dời

Nước biển tràn qua kè và gây sạt lở trong đêm tại phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng). Ngày 28/11, sóng vẫn đánh mạnh, các lực lượng chức năng túc trực để ứng phó.

kto-br_img-2097-1.jpg
Ngày 28/11, Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận sóng lớn tiếp tục đánh mạnh vào bờ biển Hàm Tiến – Mũi Né sau khi làm sạt lở một đoạn kè trong đêm 27/11. Người dân địa phương cho biết nước tràn vào khu dân cư, chính quyền đã di dời và gia cố tạm khu vực nguy hiểm.
kto-br_img-2073.jpg
Ghi nhận vào ngày 28/11, sóng vẫn đánh mạnh vào bờ, khoét sâu vào phần kè hư hỏng.
Xem chi tiết

Xã hội

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở đất tại Khe Sanh

Mưa lớn kéo dài, gây nên tình trạng sạt lở làm đứt gãy, sụp đổ một phần công trình nhà ở của hơn 10 hộ dân ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 26/11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sụt trượt ở khu vực đường Hùng Vương tại thôn 3A, xã khe Sanh.

Trước đó, ngày 16 và 17/11, tại khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa lớn kéo dài, gây nên tình trạng sạt lở làm đứt gãy, sụp đổ một phần công trình nhà ở số 74 đường Hùng Vương (xã Khe Sanh) và hơn 10 nhà dân lân cận trong khu vực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nữ quái 'sa lưới' khi trở về thăm quê

Nữ quái 'sa lưới' khi trở về thăm quê

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đường Ngọc Như (Hà Tĩnh) đã đổi quốc tịch Lào, thay thông tin cá nhân, cắt đứt liên lạc với người thân và bạn bè.