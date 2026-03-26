Sao Hỏa có thể ẩn giấu kho báu khoáng chất giá trị

Các nhà thiên văn học đã phát hiện những tinh thể giống hồng ngọc trong các tảng đá trên sao Hỏa.

Theo quan sát từ tàu thám hiểm Perseverance, sao Hỏa ẩn chứa một lượng lớn tinh thể giống hồng ngọc trong các tảng đá của nó. Các nhà thiên văn học cho rằng, các khoáng chất giá trị khác như ngọc bích cũng có thể tồn tại trên hành tinh đỏ.

Nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã công bố phát hiện này vào ngày 16/3 vừa qua dựa trên các quan sát từ mùa xuân năm 2025. Khám phá này bắt nguồn từ việc một robot thám hiểm, có kích thước tương đương ô tô nhỏ, leo lên sườn của một miệng hố va chạm 4 tỷ năm tuổi trên sao Hỏa và bắt đầu khám phá vành miệng hố.

Trên vành miệng hố cổ xưa và đầy đá đó, robot tự hành Perseverance của NASA đã tìm thấy một cụm đá có màu nhạt kỳ lạ. Các chuyên gia suy đoán chúng được đưa đến đó bởi các vụ va chạm, hoạt động địa chất hoặc các quá trình thủy văn.

Ảnh: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP.

Sau đó, các chuyên gia đã chiếu tia laser vào những tảng đá "đặc biệt", cụ thể là tia laser xanh từ SuperCam của Perseverance. Tia laser này kích thích các khoáng chất, khiến chúng phát ra ánh sáng ở các bước sóng cụ thể. Do mỗi nguyên tố và hợp chất đều phát ra các bước sóng ánh sáng nhất định nên việc làm này giúp tiết lộ thành phần hóa học của mẫu vật.

Phân tích cho thấy 3 trong số các mẫu đá được kiểm tra bằng tia laser thể hiện rõ dấu hiệu của khoáng chất corundum, với các tạp chất của nguyên tố crom - các tinh thể phù hợp với mô tả hóa học của hồng ngọc. Tuy nhiên, vì các tinh thể quá nhỏ để có thể nhìn thấy bằng thiết bị chụp ảnh của Perseverance và thành phần hóa học chính xác của chúng chưa được xác định, các nhà nghiên cứu không chắc chắn liệu họ thực sự đã tìm thấy hồng ngọc sao Hỏa hay có lẽ là một loại corundum khác.

Corundum là một loại khoáng chất được cấu tạo từ nhôm và oxy. Nó nổi tiếng với độ cứng tự nhiên cực cao với độ cứng gần bằng kim cương. Corundum nguyên chất không có màu nhưng các tạp chất siêu nhỏ sẽ khiến nó có những màu sắc rực rỡ. Các tạp chất sắt hoặc titan tạo ra sapphire xanh lam rực rỡ, trong khi crom tạo ra những viên ruby ​​quý hiếm và lấp lánh hơn.

Các tinh thể corundum được tìm thấy trong những tảng đá trên sao Hỏa có kích thước rất nhỏ với đường kính nhỏ hơn 0,2 milimet. Giới chuyên gia cho rằng, việc phát hiện và nghiên cứu những tinh thể corundum trên sao Hỏa có thể giúp giải mã lịch sử hình thành và phát triển của hành tinh đỏ cũng như những bí ẩn về vũ trụ.

