Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Săn mùa vàng Mù Cang Chải, chọn tour nào đáng tiền?

“Các tour khám phá Mù Cang Chải mùa lúa chín rất đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng, giá từ 1,6 đến dưới 3 triệu đồng/người”, anh Trường cho biết.

Vân Giang

Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10, Mù Cang Chải (Lào Cai) vào độ đẹp nhất trong năm. Sắc vàng óng ả của những thửa ruộng bậc thang trải dài khắp triền đồi, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động, thu hút bước chân du khách.

anh-1.jpg
Mù Cang Chải vào mùa lúa chín, ruộng bậc thang vàng óng như tranh vẽ - Ảnh Check-in Việt Nam

Không chỉ là “thánh địa săn ảnh mùa thu” của giới nhiếp ảnh và phượt thủ, nơi đây còn là điểm dừng chân lý tưởng để tạm rời nhịp sống phố thị, hòa mình vào không gian nguyên sơ và văn hóa vùng cao đặc sắc.

Đa dạng các tour mùa vàng

Theo khảo sát của PV Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, từ đầu tháng 8, thị trường tour Mù Cang Chải bắt đầu sôi động. Chỉ cần tìm kiếm cụm từ “tour Mù Cang Chải mùa lúa chín” hàng loạt các công ty lữ hành lớn nhỏ hiện ra với mức giá từ bình dân đến cao cấp, lịch trình trải dài từ 2 đến 5 ngày.

anh-2.jpg
Sắc vàng trên đồi Mâm Xôi - Ảnh Thu Giang

Ở phân khúc phổ thông, Sông Hồng Tourist triển khai chương trình “Mù Cang Chải – Tú Lệ – Đèo Khau Phạ – La Pán Tẩn” (2 ngày 1 đêm), giá từ 1.650.000 đồng/người. Gói tour bao gồm xe du lịch đưa đón từ Hà Nội, vé tham quan, 1 đêm ngủ nhà sàn tập thể, ăn uống 3 bữa chính và bảo hiểm du lịch. Tour phù hợp cho nhóm bạn trẻ muốn tranh thủ cuối tuần để săn ảnh tại các điểm như đồi Mâm Xôi, suối nước nóng Tú Lệ hay bản Lìm Mông mà vẫn tối ưu chi phí.

Elite Tour hướng tới nhóm khách thích du lịch trải nghiệm với tour “Mù Cang Chải mùa lúa chín” (2 ngày 1 đêm), giá từ 1.980.000 đồng/người. Tour bao gồm xe đời mới, HDV chuyên tuyến, 1 đêm nghỉ tại homestay địa phương, ăn uống đầy đủ, thăm ruộng bậc thang La Pán Tẩn, Khau Phạ và các bản làng người Mông. Với lịch trình chậm rãi, Elite Tour phù hợp cho người thích chụp ảnh, tìm hiểu văn hóa dân tộc và nghỉ ngơi giữa thiên nhiên.

anh-3.jpg
Check-in đồi Móng Ngựa - Ảnh Thu Giang

Ở phân khúc trung bình, Tiên Phong Travel tổ chức tour “Mù Cang Chải – Mùa lúa chín vàng” (3 ngày 2 đêm), giá từ 2.490.000 đồng/người. Tour bao gồm di chuyển bằng xe giường nằm cao cấp, lưu trú khách sạn 2–3 sao, ghé qua Tú Lệ, đèo Khau Phạ, ruộng bậc thang La Pán Tẩn và suối nước nóng Trạm Tấu. Đây là lựa chọn phù hợp với du khách muốn đi thư thái, kết hợp nghỉ dưỡng và check-in các điểm nổi bật nhất của Yên Bái.

Không đứng ngoài xu hướng du lịch tiện lợi trọn gói, PYS Travel giới thiệu tour “Mù Cang Chải – Lìm Mông – Mùa vàng Tây Bắc” (3 ngày 2 đêm), giá từ 2.880.000 đồng/người. Gói tour bao gồm xe đời mới từ Hà Nội, hướng dẫn viên địa phương, khách sạn hoặc homestay đạt chuẩn, ăn uống 6 bữa, vé vào các điểm như đồi Mâm Xôi, bản Lìm Mông, đèo Khau Phạ và làng nghề chè cổ thụ Suối Giàng. Tour được thiết kế trọn gói, phù hợp với gia đình có trẻ em, nhóm bạn trẻ thích săn ảnh và nghỉ ngơi dịp cuối tuần.

anh-4.jpg
Check-in đồi Móng Ngựa - Ảnh Vinh Đen

Chị Nguyễn Thanh Hằng (Bắc Ninh) chia sẻ, “Tôi từng đi Sapa, Hà Giang, nhưng Mù Cang Chải mang lại cảm xúc đặc biệt. Cảnh đẹp như tranh vẽ, trời thu xanh trong, lúa chín vàng óng. Nhìn xuống thung lũng là lớp lớp ruộng bậc thang như sóng vàng xô bờ. Tối ngủ homestay trong bản, sáng mở cửa là thấy sương giăng mờ ảo – cảm giác đáng nhớ vô cùng”.

Nguyễn Hoàng Anh (25 tuổi, nhiếp ảnh gia) kể: “Tôi tham gia tour cắm trại 2 ngày 1 đêm trên đồi Mâm Xôi, một trải nghiệm khó quên. Chiều ngắm hoàng hôn tím rực cả vùng núi, sáng sớm thức dậy trong làn sương bảng lảng bao phủ ruộng bậc thang – khung cảnh đẹp như tranh vẽ, ảnh chụp lên lung linh từng khung hình. Người dân địa phương thân thiện, món ăn dân dã nhưng đậm đà hương vị bản làng. Với tôi, đây là chuyến đi vừa giàu cảm hứng sáng tác, vừa là dịp để cân bằng lại tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng”.

Travel blogger Trường Phạm (Cuộc sống vùng cao) cho biết, “Mù Cang Chải luôn là điểm đến tôi mong ngóng mỗi mùa thu về. Những triền ruộng bậc thang nhuộm vàng óng, trải dài khắp La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình… như một bản hòa tấu thị giác. Tôi từng thử nhiều hình thức trải nghiệm, từ phượt xe máy đến đi tour, và nhận ra, nếu muốn thong thả chụp ảnh, nghỉ dưỡng và ăn uống chỉn chu thì nên chọn tour từ các công ty chuyên tuyến Tây Bắc.

anh-5.jpg
Thung lũng Lìm Mông - Ảnh Vinh Đen

Du khách có thể yên tâm về đường đi, lịch trình tối ưu trong 2 ngày, lại được ghé những điểm check-in ít người biết như đồi Mâm Xôi bé hay cầu Ba Nhà lúc hoàng hôn. Không cần quá ồn ào, Mù Cang Chải vẫn đủ sức khiến người ta lặng đi vì đẹp”.

Chọn tour thông minh, tránh “vỡ mộng”

Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, travel blogger Trường Phạm nhận định, các tour khám phá Mù Cang Chải mùa lúa chín hiện nay rất đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

“Sông Hồng Tourist và Elite Tour hướng đến giới trẻ mê săn ảnh, thích trải nghiệm homestay bản địa hay phượt nhẹ dịp cuối tuần.

Trong khi đó, Tiên Phong Travel và PYS Travel lại phù hợp với nhóm khách trung cấp, gia đình nhỏ hoặc người muốn nghỉ dưỡng kết hợp check-in những điểm nổi bật như đèo Khau Phạ, suối khoáng Trạm Tấu hay bản Lìm Mông. Giá tour cũng linh hoạt, dao động từ 1,6 đến dưới 3 triệu đồng/người, bao gồm cả xe đưa đón, lưu trú và ăn uống trọn gói”.

Travel blogger Trường Phạm chia sẻ, mùa lúa chín là thời điểm Mù Cang Chải đẹp nhất trong năm, nhưng cũng là lúc nhiều tour “ăn theo” xuất hiện, khiến không ít du khách rơi vào cảnh “tiền mất, trải nghiệm hụt”.

anh-6.jpg
Trải nghiệm bay dù lượn tại đèo Khau Phạ - Ảnh Thu Giang

“Nhiều tour giá rẻ thường chạy lịch trình quá gấp gáp, chủ yếu dừng chân chớp nhoáng ở Mâm Xôi hay La Pán Tẩn rồi lại vội vã di chuyển. Du khách không kịp cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ của ruộng bậc thang, hay giao lưu với người bản địa. Cá biệt có tour còn cắt điểm săn mây, bỏ qua trải nghiệm gặt lúa cùng dân bản, chỉ để dành thời gian ghé các điểm bán đặc sản”, anh Trường Phạm chia sẻ.

Theo nam blogger, để chọn được tour “đáng đồng tiền bát gạo”, du khách cần xem kỹ lịch trình, hỏi rõ thời gian lưu lại từng điểm như đồi Mâm Xôi, Tú Lệ, đèo Khau Phạ… đồng thời kiểm tra kỹ loại hình lưu trú, phương tiện di chuyển, có hay không có hướng dẫn viên bản địa. Du khách nên tránh các tour “giá rẻ bất thường”, thiếu thông tin rõ ràng về đơn vị tổ chức. Ưu tiên những công ty có ảnh thực tế, video hành trình cùng đánh giá tích cực từ khách đã đi.

“Mùa vàng Tây Bắc rất ngắn, mỗi năm chỉ đến một lần. Hãy chọn tour giúp du khách sống trọn với khung cảnh ấy – không chỉ để chụp vài tấm ảnh, mà để thật sự cảm nhận nhịp sống vùng cao, hương vị cơm lam, tiếng khèn gọi bạn tình và những đêm quây quần bên bếp lửa ấm”, anh Trường Phạm nhấn mạnh.

Tọa độ săn mùa vàng tại Mù Cang Chải

Đồi Mâm Xôi (La Pán Tẩn): Biểu tượng mùa lúa chín với ruộng bậc thang uốn lượn, điểm check-in kinh điển.

Đồi Móng Ngựa (Nậm Có): Vắng vẻ hơn, phù hợp du khách yêu sự tĩnh lặng, sắc vàng trải dài.

Thung lũng Tú Lệ: Nổi bật với đồng lúa vàng, suối nước nóng và cốm thơm dẻo.

Đèo Khau Phạ: Một trong “tứ đại đỉnh đèo”, ngắm toàn cảnh ruộng bậc thang từ trên cao.

Bản Dế Xu Phình, Chế Cu Nha: Vẻ đẹp nguyên sơ, đậm bản sắc, dành cho ai thích khám phá và săn ảnh.

#du lịch Mù Cang Chải mùa lúa chín #tour du lịch Mù Cang Chải giá rẻ #tour mùa vàng Tây Bắc #khám phá ruộng bậc thang Mù Cang Chải #du lịch trải nghiệm homestay bản địa #các điểm check-in Mù Cang Chải nổi bật

Bài liên quan

Du lịch

Săn mùa lúa xanh Mù Cang Chải, đi tour hay tự túc để ngắm trọn cảnh đẹp?

Giữa mùa lúa xanh mướt mắt, Mù Cang Chải (Yên Bái) trở thành điểm đến lý tưởng cho người yêu thiên nhiên, đam mê nhiếp ảnh và khám phá vẻ đẹp vùng cao.

Mù Cang Chải vào mùa lúa thì con gái – khi những thửa ruộng bậc thang khoác lên mình sắc xanh non căng tràn sức sống. Đây là thời điểm chuyển giao đặc biệt giữa hai mùa, khi thiên nhiên chưa rực rỡ ánh vàng nhưng đã đủ để làm say lòng người bởi vẻ đẹp trong trẻo, bình yên và đầy chất thơ.

mua-lua-xanh3.jpg
Ảnh hoangbichmai
Xem chi tiết

Du lịch

Mù Cang Chải xanh mướt mùa lúa non, hút khách mê xê dịch

Mù Cang Chải mùa lúa xanh cuốn hút với ruộng bậc thang mướt mắt, không khí trong lành, là điểm đến lý tưởng cho du khách mê khám phá và săn ảnh thiên nhiên.

mu-cang-chai.jpg
Nếu mùa thu là thời điểm vàng để chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang chín vàng ở Mù Cang Chải (Yên Bái), thì mùa hè khoảng tháng 6 đến đầu tháng 8 lại khiến du khách ngỡ ngàng trước khung cảnh bạt ngàn lúa xanh ngút ngàn, mơn mởn sức sống giữa đại ngàn Tây Bắc. Ảnh Ba đứa mình
mu-cang-chai7.jpg
Nằm ở độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển, Mù Cang Chải là huyện vùng cao phía Tây tỉnh Yên Bái, nổi tiếng với ruộng bậc thang kỳ vĩ – một trong những “di sản cảnh quan” của người Mông sinh sống nơi đây. Dù đã có hàng ngàn bức ảnh ghi lại vẻ đẹp Mù Cang Chải vào mùa lúa chín, song ít ai ngờ mùa lúa đang thì con gái cũng cuốn hút chẳng kém. Ảnh Nguyễn Đức Nghĩa
Xem chi tiết

Du lịch

Ngắm ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa nước đổ đẹp ngất ngây

Mù Cang Chải vào mùa nước đổ, ruộng bậc thang óng ánh như gương trời, quyến rũ du khách đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm vùng cao.

mucangchai4.jpg
Cứ mỗi độ cuối tháng 5, đầu tháng 6, Mù Cang Chải (Yên Bái) lại bước vào mùa nước đổ – thời điểm những thửa ruộng bậc thang nơi đây được khoác lên mình vẻ đẹp lấp lánh như tranh thủy mặc. Khác với mùa lúa chín rực rỡ vàng óng, Mù Cang Chải mùa đổ ải mang đến một vẻ đẹp mộc mạc, trong trẻo và rất riêng của núi rừng Tây Bắc. Ảnh Giàng A Chay
mucangchai.jpg
Mùa nước đổ là thời điểm người dân bắt đầu dẫn nước từ suối, khe núi về ruộng để chuẩn bị cho vụ cấy mới. Ảnh Giàng A Chay
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tháng 8 vi vu đâu cho hợp ví tiền?

Tháng 8 vi vu đâu cho hợp ví tiền?

Vắng khách, giá “mềm”, cảnh sắc vào độ đẹp tháng 8 là khoảng thời gian vàng cho những ai muốn vi vu tiết kiệm mà vẫn trọn vẹn trải nghiệm.