Sam rạng ngời trong bộ ảnh chào mừng Quốc khánh 2/9

"Nếu niềm tự hào có màu sắc thì đó sẽ là màu của lá cờ đỏ sao vàng" - nữ diễn viên Sam hạnh phúc chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân cùng bộ ảnh chào 2/9.

Trầm Phương
Đón chào ngày Quốc khánh 2/9, nữ diễn viên Sam đã chia sẻ bộ ảnh mới đầy ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Với trang phục đơn giản nhưng nổi bật, Sam khoe vẻ đẹp rạng rỡ, trẻ trung và tràn đầy tinh thần yêu nước. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Sam diện chiếc áo phông trắng in hình trái tim đỏ sao vàng—lấy cảm hứng từ lá cờ Tổ quốc—kết hợp cùng quần trắng đơn giản. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn là chiếc áo khăn đỏ in sao vàng nổi bật, tạo nên một tổng thể hài hòa và tươi tắn. Cô còn đội thêm chiếc nón lá truyền thống, được sơn đỏ cùng ngôi sao vàng rực rỡ. (Ảnh: IGNV)
Giữa không gian rực rỡ cờ đỏ sao vàng, Sam tạo dáng tự nhiên, duyên dáng. (Ảnh: IGNV)
Từ nụ cười tươi tắn, ánh mắt long lanh đến việc cầm lá cờ nhỏ vẫy nhẹ nhàng, mỗi khoảnh khắc đều toát lên niềm vui và sự tự hào. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh của Sam không chỉ là lời chúc mừng nhân dịp ngày lễ lớn của dân tộc mà còn truyền tải một thông điệp tích cực về lòng yêu nước. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người dành lời khen ngợi cho vẻ đẹp của Sam và bày tỏ sự đồng cảm với tinh thần tự hào dân tộc mà cô đã thể hiện. (Ảnh: IGNV)
Hòa chung không khí hào hùng những ngày gần Quốc khánh 2/9 lịch sử, không chỉ Sam mà rất nhiều nghệ sĩ Việt đã thực hiện loạt ảnh thấm đẫm tinh thần yêu nước, góp phần lan tỏa không khí ngày lễ lớn của dân tộc. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
