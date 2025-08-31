Sam rạng ngời trong bộ ảnh chào mừng Quốc khánh 2/9

"Nếu niềm tự hào có màu sắc thì đó sẽ là màu của lá cờ đỏ sao vàng" - nữ diễn viên Sam hạnh phúc chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân cùng bộ ảnh chào 2/9.
Một chiếc ô tô tải trong lúc đang di chuyển trên Quốc lộ 4D đi Sa Pa đã may mắn thoát nạn trước khi đất đá từ trên taluy sạt lở, đổ ụp xuống vùi kín mặt đường.
Biệt thự của nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương hoành tráng như cung điện, sở hữu tầm nhìn đắc địa và món đồ nội thất có 1-0-2.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão có thể tạo dựng được uy tín lớn và tài sản gia tăng nhờ quyết định đầu tư đúng đắn.
Mẹ đẻ của Thu Quỳnh có 33 năm trong quân ngũ, sở hữu nhan sắc vẻ mặn mà ở tuổi 64.
Việc phát hiện ra con dấu bùa hộ mệnh Ai Cập cổ đại này là một bước phát triển quan trọng và thú vị đối với các nhà khảo cổ học.
Trong chiến dịch Kursk, lực lượng Triều Tiên đã tấn công quân Ukraine ở làng Plekhovo và giành thắng lợi. Vậy trận đánh này diễn ra thế nào?
Tại thành phố dưới nước Thonis-Heracleion của Ai Cập, các chuyên gia thợ lặn đã phát hiện ra một con tàu cổ đại.
Chiếc bình gốm hình vịt 3.000 năm tuổi được tìm thấy ở Baley, Bulgaria trong nghĩa trang thời đại đồ đồng gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.
Google công bố đã tối ưu để mỗi prompt AI tiêu thụ ít năng lượng hơn 33 lần, tương đương chỉ bằng 9 giây xem TV, giảm gánh nặng môi trường.
Cùng sinh năm 1995 và bước sang tuổi 30, Hòa Minzy và Quỳnh Kool lại có những ngã rẽ hoàn toàn khác biệt trên con đường tình duyên.
Diện trên mình tà áo dài trắng truyền thống, nàng "hot mom quân nhân" Vũ Ngọc Anh khiến người đối diện phải xao xuyến với vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng.
Bốn bó hoa còn nguyên vẹn được phát hiện trong một đường hầm bên dưới Đền Rắn Lông Vũ ở Teotihuacan, Mexico, hé lộ nhiều thông tin thú vị.
Cá sấu sông Nile (Crocodylus niloticus) là một trong những loài bò sát cổ đại nguy hiểm nhất thế giới, gắn liền với lịch sử, văn hóa và tự nhiên châu Phi.
Sức hút từ Mitsubishi Destinator thể hiện qua 5.000 đơn tại Indonesia, mở ra triển vọng lớn khi mẫu SUV này sắp bán tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.
Nvidia vừa tung ra Jetson AGX Thor có khả năng giúp máy móc nhìn, nghĩ và hành động như con người, mở ra cuộc đua AI vật lý với giá 3.499 USD.
Bước sang tháng 9, 3 con giáp may mắn sẽ đón vận hội mới, sự nghiệp thông thuận, việc kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng hơn, ngân khố càng ngày càng đầy.
Kem dưỡng da mặt cổ xưa làm từ mỡ bò và nhũ đá, một sự thật gây xôn xao giới khảo cổ học Trung Quốc.
Quân đội Nga ngày nay không còn dựa nhiều vào thành tựu của Liên Xô trong quá khứ, các mẫu vũ khí mới giúp Moscow phát triển chiến thuật quân sự hiện đại hơn.
Cá bùng binh khiến nhiều người nhìn ái ngại bởi hình dạng xấu xí, dữ tợn nhưng khi nấu chín có màu trắng như thịt gà ta, chắc thịt, mùi vị thơm, ngon, dai...
Ngôi nhà không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một chỗ ở tiện nghi mà còn tạo một không gian sống đẹp, sáng sủa và tràn đầy sức sống.
Hiếu Nguyễn sở hữu gương mặt điển trai, nam tính, body săn chắc. Nam diễn viên phim Mưa đỏ hiện tại yêu xa.