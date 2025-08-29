Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Những mỹ nhân Việt trong tà áo dài trắng chào mừng 2/9

Cộng đồng trẻ

Những mỹ nhân Việt trong tà áo dài trắng chào mừng 2/9

Trong không khí hân hoan chào mừng 2/9, nhiều mỹ nhân Việt đã lựa chọn diện áo dài trắng truyền thống để thể hiện niềm tự hào dân tộc và vẻ đẹp duyên dáng.

Trầm Phương
Áo dài trắng, biểu tượng của sự thanh khiết, đã được nhiều người đẹp Việt khoác lên mình một cách đầy tinh tế và cuốn hút trong những tấm hình hưởng ứng không khí ngày đại lễ 2/9 đang đến gần. (Ảnh: IGNV)
Áo dài trắng, biểu tượng của sự thanh khiết, đã được nhiều người đẹp Việt khoác lên mình một cách đầy tinh tế và cuốn hút trong những tấm hình hưởng ứng không khí ngày đại lễ 2/9 đang đến gần. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Thị Thảo Trang - Top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 mới dây đăng tải bộ ảnh với tà áo dài truyền thống. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Thị Thảo Trang - Top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 mới dây đăng tải bộ ảnh với tà áo dài truyền thống. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh cô cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng, đứng giữa những hàng cờ đỏ rợp trời, đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh cô cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng, đứng giữa những hàng cờ đỏ rợp trời, đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc. (Ảnh: IGNV)
Nụ cười tươi tắn và ánh mắt long lanh của cô như hòa cùng không khí vui tươi của ngày lễ, khẳng định một tình yêu đất nước giản dị mà sâu sắc. (Ảnh: IGNV)
Nụ cười tươi tắn và ánh mắt long lanh của cô như hòa cùng không khí vui tươi của ngày lễ, khẳng định một tình yêu đất nước giản dị mà sâu sắc. (Ảnh: IGNV)
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tham gia Khối văn hóa - thể thao trong lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: IGNV)
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tham gia Khối văn hóa - thể thao trong lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: IGNV)
Hà Trúc Linh dịu dàng và thanh lịch trong chiếc áo dài trắng tinh khôi. Cô thể hiện sự duyên dáng và nhẹ nhàng của người con gái Việt. (Ảnh: IGNV)
Hà Trúc Linh dịu dàng và thanh lịch trong chiếc áo dài trắng tinh khôi. Cô thể hiện sự duyên dáng và nhẹ nhàng của người con gái Việt. (Ảnh: IGNV)
Với chiếc áo dài giản dị nhưng vẫn tôn lên vóc dáng, cô mang đến một hình ảnh trong sáng, gần gũi. Được biết,cô vừa trở về Hà Nội sau khi tham gia dự án nghệ thuật tại Sa Pa.(Ảnh: IGNV)
Với chiếc áo dài giản dị nhưng vẫn tôn lên vóc dáng, cô mang đến một hình ảnh trong sáng, gần gũi. Được biết,cô vừa trở về Hà Nội sau khi tham gia dự án nghệ thuật tại Sa Pa.(Ảnh: IGNV)
Xuất hiện tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 27/8, Trang Pháp duyên dáng trong tà áo dài trắng. (Ảnh: FBNV)
Xuất hiện tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 27/8, Trang Pháp duyên dáng trong tà áo dài trắng. (Ảnh: FBNV)
Nhan sắc của cô nàng được nhiều người nhận xét ngọt ngào, trẻ trung sau bao nhiêu năm làm nghề, thậm chí được ví như nữ sinh đại học. (Ảnh: FBNV)
Nhan sắc của cô nàng được nhiều người nhận xét ngọt ngào, trẻ trung sau bao nhiêu năm làm nghề, thậm chí được ví như nữ sinh đại học. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh cô bước đi đầy tự tin trên đường phố đã truyền cảm hứng về một vẻ đẹp Việt Nam vừa truyền thống vừa hội nhập. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh cô bước đi đầy tự tin trên đường phố đã truyền cảm hứng về một vẻ đẹp Việt Nam vừa truyền thống vừa hội nhập. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#áo dài trắng #mỹ nhân Việt #quốc khánh 2/9 #hoa hậu Việt Nam 2024 #Hà Trúc Linh #Nguyễn Thị Thảo Trang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT