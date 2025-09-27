Sai phạm, Phòng khám Đa khoa Đà Lạt bị phạt, tước giấy phép... đã đủ răn đe?

Mới đây, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Phòng khám Đa khoa Đà Lạt (số 59 Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Hương - Đà Lạt), trực thuộc Công ty TNHH Hải Thắng Thu Cúc, với số tiền 94 triệu đồng. Đình chỉ hoạt động phòng khám trong 3 tháng do phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình khám chữa bệnh.

Ngoài ra, người chịu trách chuyên môn của cơ sở bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Qua kiểm tra, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát hiện cơ sở này không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định, đồng thời cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn.

Phòng khám Đa khoa Đà Lạt trực thuộc Công ty TNHH Hải Thắng Thu Cúc bị xử phạt số tiền 94 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 3 tháng/ Ảnh baovephapluat

Liên quan đến sai phạm của Phòng khám Đa khoa Đà Lạt, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, khám chữa bệnh là lĩnh vực đặc biệt, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Do đó, đòi hỏi tổ chức, cá nhân hành nghề phải cẩn trọng và nghiêm túc chấp hành mọi quy định về quá trình khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân.

Việc Phòng khám Đa khoa Đà Lạt vi phạm các hành vi như không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo đúng quy định pháp luật và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động là hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực y tế, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả khó lường đối với bệnh nhân.

Tại điểm c khoản 1 Điều 40 Nghị định 117/2020/NĐ-CP về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh có quy định hành vi không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Mức phạt không cao nhưng hồ sơ bệnh án là căn cứ pháp lý, y khoa quan trọng để theo dõi, quản lý, bảo vệ quyền lợi người bệnh và làm rõ trách nhiệm khi có sự cố y khoa.

Đối với hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động, điểm b khoản 6 Điều 39 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định mức phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Ngoài ra, điểm b khoản 9 Điều 2 Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 7 Điều 39 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 02 tháng đến 04 tháng. Trường hợp hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh thì cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự.

Với các sai phạm nêu trên, việc cơ quan quản lý xử phạt 94 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 3 tháng đối với Phòng khám Đa khoa Đà Lạt là phù hợp căn cứ pháp lý, đồng thời thể hiện thái độ kiên quyết trong bảo đảm việc tuân thủ các quy định pháp luật đã đặt ra trong lĩnh vực y tế. Đây vừa là biện pháp xử lý cụ thể đối với đơn vị vi phạm, vừa có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho các cơ sở hành nghề y khác.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh thì cơ quan có thẩm quyền cần thanh tra, kiểm tra thường xuyên để xử phạt các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn sức khỏe cho nhân dân.