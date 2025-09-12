Phạt 90 triệu cơ sở kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc ở Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với một hộ kinh doanh về hành vi tàng trữ số lượng lớn thịt lợn "bẩn".

Liên quan đến vụ việc hơn 100 tấn thịt lợn bị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai bắt giữ vào ngày 7/8, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 90 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Lê Văn H. (thôn Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân) vì hành vi kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, chiều 7/8, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất, phát hiện tại kho của hộ kinh doanh Lê Văn H. đang chứa hơn 100 tấn thịt lợn tươi sống (87 tấn lợn sữa và hơn 13 tấn lợn quay), tổng trị giá hơn 18,3 tỷ đồng.

Số thịt heo không rõ nguồn gốc được ông Hướng trữ trong kho lạnh. Ảnh QLTT

Qua kiểm tra, toàn bộ số sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ, không được ghi sổ theo dõi, bao gói không thể hiện nguồn gốc xuất xứ; nhiều sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, đổi màu, bốc mùi hôi.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu hộ kinh doanh buộc tiêu hủy toàn bộ hơn 100 tấn thịt lợn vi phạm. Việc tiêu hủy đã được thực hiện ngày 9/8 dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, toàn bộ chi phí do hộ kinh doanh chi trả.

UBND tỉnh Gia Lai cũng đã yêu cầu hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, nộp phạt đúng hạn, nếu chây ì sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải chịu thêm lãi phạt theo quy định.