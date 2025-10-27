Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Sạc xe điện bất ngờ phát nổ, hất văng tài xế ra xa

Sạc xe điện của mình bằng thiết bị của bên thứ ba, tài xế bị hất ngã văng ra xa ,rơi xuống đất khi nguồn sạc bất ngờ phát nổ.

Trường Hân t/h

Một tài xế xe Tesla đã bị thương trong vụ nổ dữ dội khi cố gắng sạc xe của mình tại trạm không phải của Tesla bằng bộ chuyển đổi của bên thứ ba, theo một báo cáo mới từ Cơ quan An toàn Kỹ thuật British Columbia, Canada.

Vụ nổ xảy ra vào tháng 8/2024, tại một trạm sạc ở Hope, British Columbia. Clip ghi lại cho thấy cảnh tài xế bị hất ngã xuống đất do vụ nổ, trước khi người vợ lao ra khỏi xe và chạy tới kiểm tra.

Người đàn ông được nhìn thấy đang đứng ở đúng vị trí vụ nổ xảy ra.

Mặc dù bị trầy xước và bầm tím nhẹ, người đàn ông này may mắn không bị thương nặng. Vợ anh, ngồi ở ghế hành khách phía trước, không hề hấn gì. Cuộc điều tra về vụ việc phát hiện ra rằng chính bộ sạc có vấn đề dẫn đến vụ nổ.

Báo cáo sửa đổi từ Cơ quan An toàn Kỹ thuật British Columbia vào ngày 9/10 đã chỉ ra một loạt lỗi. Một sự cố đoản mạch tại trạm sạc đã dẫn đến "điện áp bất thường" được truyền qua bộ chuyển đổi bộ sạc, sau đó "gây ra sự cố hồ quang điện bên trong và phát nổ, làm hỏng bộ chuyển đổi và xe".

Vụ nổ đã gây ra thiệt hại đáng kể cho xe, cáp sạc và các linh kiện bên trong bộ sạc EV. Nó cũng phá hủy bộ chuyển đổi của bên thứ ba, vốn cần thiết để sạc xe Tesla tại các trạm sạc công cộng không phải của Tesla.

Bộ chuyển đổi, được sản xuất và bán bởi A2Z EV có trụ sở tại Montreal, đã được mua 2 năm trước vụ việc và đã sử dụng khoảng 50 lần mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, nó chưa được chứng nhận để sử dụng tại Canada vì khuôn khổ để được chứng nhận vẫn chưa được thiết lập.

Amine Zitour, Giám đốc điều hành của A2Z, cho biết công ty của ông đã tài xế liên hệ vào ngày xảy ra sự việc và đã hợp tác với bộ phận An toàn kỹ thuật và công ty trạm sạc để xác định nguồn gốc của vấn đề.y

  • Ông cho biết: "Đây không phải là điều chúng tôi muốn xảy ra, đặc biệt là với bộ chuyển đổi của chúng tôi hoặc bất kỳ bộ chuyển đổi nào trên thị trường, vì điều này gây ra nỗi sợ hãi đối với xe điện".

Chia sẻ với tờ Vancouver Sun, ông Bob Porter, thuộc Hiệp hội Xe điện Vancouver cho biết: "Có những rủi ro với các sản phẩm của bên thứ ba nếu chúng không được phê duyệt. Chúng chưa được kiểm tra độ an toàn. Bạn không thể đùa giỡn với điện".

#sạc xe điện #bộ chuyển đổi thứ ba #nổ sạc xe #Tesla #an toàn xe điện #British Columbia

Bài liên quan

Video

Xe điện Xiaomi bốc cháy, tài xế mắc kẹt bên trong và tử vong

Một tài xế đã tử vong thương tâm do mắc kẹt bên trong chiếc xe điện sau tai nạn giao thông, chiếc xe bốc cháy dữ dội.

Đoạn clip ghi lại cảnh chiếc Xiaomi SU7 bốc cháy trên con đường trơn trượt vì mưa ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Những người cứu hộ bất lực kéo cánh cửa bị khóa, đấm, đá và nhìn qua cửa sổ nhưng vô ích trong khi ngọn lửa nhấn chìm chiếc xe.

Xem chi tiết

Xe

Ferrari 296 GTB/GTS bạc tỷ nguy cơ cháy, "dính án" triệu hồi

Ferrari triệu hồi 6 chiếc 296 GTB/GTS đời 2025 vì nguy cơ rò rỉ dầu gây cháy, yêu cầu chủ xe ngừng lái cho tới khi kiểm tra và siết lại đai ốc đúng chuẩn.

Video: Khám phá siêu xe Ferrari 296 GTS tại Việt Nam.

Ferrari vừa phát lệnh triệu hồi 2 chiếc 296 GTS và 4 chiếc 296 GTB đời 2025 sau khi Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) cảnh báo nguy cơ rò rỉ dầu từ đường ống cấp dầu cho bộ tăng áp do đai ốc siết sai lực, có thể dẫn đến cháy động cơ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới