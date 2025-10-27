Sạc xe điện bất ngờ phát nổ, hất văng tài xế ra xa

Sạc xe điện của mình bằng thiết bị của bên thứ ba, tài xế bị hất ngã văng ra xa ,rơi xuống đất khi nguồn sạc bất ngờ phát nổ.

Một tài xế xe Tesla đã bị thương trong vụ nổ dữ dội khi cố gắng sạc xe của mình tại trạm không phải của Tesla bằng bộ chuyển đổi của bên thứ ba, theo một báo cáo mới từ Cơ quan An toàn Kỹ thuật British Columbia, Canada.

Vụ nổ xảy ra vào tháng 8/2024, tại một trạm sạc ở Hope, British Columbia. Clip ghi lại cho thấy cảnh tài xế bị hất ngã xuống đất do vụ nổ, trước khi người vợ lao ra khỏi xe và chạy tới kiểm tra.

Người đàn ông được nhìn thấy đang đứng ở đúng vị trí vụ nổ xảy ra.

Mặc dù bị trầy xước và bầm tím nhẹ, người đàn ông này may mắn không bị thương nặng. Vợ anh, ngồi ở ghế hành khách phía trước, không hề hấn gì. Cuộc điều tra về vụ việc phát hiện ra rằng chính bộ sạc có vấn đề dẫn đến vụ nổ.

Báo cáo sửa đổi từ Cơ quan An toàn Kỹ thuật British Columbia vào ngày 9/10 đã chỉ ra một loạt lỗi. Một sự cố đoản mạch tại trạm sạc đã dẫn đến "điện áp bất thường" được truyền qua bộ chuyển đổi bộ sạc, sau đó "gây ra sự cố hồ quang điện bên trong và phát nổ, làm hỏng bộ chuyển đổi và xe".

Vụ nổ đã gây ra thiệt hại đáng kể cho xe, cáp sạc và các linh kiện bên trong bộ sạc EV. Nó cũng phá hủy bộ chuyển đổi của bên thứ ba, vốn cần thiết để sạc xe Tesla tại các trạm sạc công cộng không phải của Tesla.

Bộ chuyển đổi, được sản xuất và bán bởi A2Z EV có trụ sở tại Montreal, đã được mua 2 năm trước vụ việc và đã sử dụng khoảng 50 lần mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, nó chưa được chứng nhận để sử dụng tại Canada vì khuôn khổ để được chứng nhận vẫn chưa được thiết lập.

Amine Zitour, Giám đốc điều hành của A2Z, cho biết công ty của ông đã tài xế liên hệ vào ngày xảy ra sự việc và đã hợp tác với bộ phận An toàn kỹ thuật và công ty trạm sạc để xác định nguồn gốc của vấn đề.y

Ông cho biết: "Đây không phải là điều chúng tôi muốn xảy ra, đặc biệt là với bộ chuyển đổi của chúng tôi hoặc bất kỳ bộ chuyển đổi nào trên thị trường, vì điều này gây ra nỗi sợ hãi đối với xe điện".

Chia sẻ với tờ Vancouver Sun, ông Bob Porter, thuộc Hiệp hội Xe điện Vancouver cho biết: "Có những rủi ro với các sản phẩm của bên thứ ba nếu chúng không được phê duyệt. Chúng chưa được kiểm tra độ an toàn. Bạn không thể đùa giỡn với điện".