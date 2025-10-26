Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Ferrari 296 GTB/GTS bạc tỷ nguy cơ cháy, "dính án" triệu hồi

Ferrari triệu hồi 6 chiếc 296 GTB/GTS đời 2025 vì nguy cơ rò rỉ dầu gây cháy, yêu cầu chủ xe ngừng lái cho tới khi kiểm tra và siết lại đai ốc đúng chuẩn.

Thảo Nguyễn
Video: Khám phá siêu xe Ferrari 296 GTS tại Việt Nam.

Ferrari vừa phát lệnh triệu hồi 2 chiếc 296 GTS và 4 chiếc 296 GTB đời 2025 sau khi Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) cảnh báo nguy cơ rò rỉ dầu từ đường ống cấp dầu cho bộ tăng áp do đai ốc siết sai lực, có thể dẫn đến cháy động cơ.

Ferrari cho biết lực siết không đúng tiêu chuẩn tại một trạm gia công bán tự động khiến đai ốc cố định bộ lọc dầu không đủ chặt. Hãng phát hiện sai sót này đầu tháng 10 trên hai chiếc 296 Speciale chưa giao khách, sau đó kiểm tra và xác định lỗi chỉ ảnh hưởng đến một số xe 296 đời 2025, không lan sang các dòng khác.

2-8273.jpg
Nguy cơ rò rỉ dầu, Ferrari triệu hồi 6 chiếc 296 GTB/GTS đời 2025.

Dù chưa ghi nhận bất kỳ tai nạn, thương tích hay yêu cầu bảo hành liên quan, Ferrari yêu cầu chủ xe dừng sử dụng cho tới khi đại lý kiểm tra và siết lại đai ốc đúng chuẩn. Thông báo chính thức sẽ được gửi đến chủ xe vào giữa tháng 12. Hãng kỳ vọng xử lý sớm do quy mô triệu hồi rất nhỏ.

Siêu xe Ferrari 296 GTB/GTS là thế hệ kế nhiệm F8 Tributo/GTS, sử dụng V6 twin-turbo 3.0L 663 mã lực kết hợp motor điện 167 mã lực cho tổng công suất 830 mã lực. Tại Việt Nam, 296 GTB và 296 GTS có giá khởi điểm lần lượt 21 và 23 tỷ đồng.

#Ferrari 296 GTB/GTS bạc tỷ #Ferrari 296 GTB/GTS gây cháy nổ #triệu hồi Ferrari 296 GTB/GTS #Ferrari 296 GTB/GTS tại việt Nam #giá xe Ferrari 296 GTB/GTS #Ferrari 296 GTB/GTS rò rỉ dầu

Bài liên quan

Xe

Đại gia Tp.HCM tậu Ferrari 296 GTS gần 25 tỷ màu vàng lạ mắt

Sau khi được trưng bày ở 1 số sự kiện, cũng như trung tâm thương mại, chiếc Ferrari 296 GTS chính hãng này đã tìm thấy người mua, xe lăn bánh gần 25 tỷ đồng.

12.jpg
Mới đây, 1 chiếc siêu xe mui trần Ferrari 296 GTS đã bị bắt gặp xuất hiện tại quận 1, TP.HCM. Theo tìm hiểu, chiếc xe chỉ mới tìm thấy người mua trong thời gian gần đây, sau 1 thời gian dài nằm ở đại lý. Được biết, giá xe Ferrari 296 GTS nhập chính hãng lăn bánh gần 25 tỷ đồng.
1-3502.jpg
Được biết, đây đã là chiếc siêu xe mui trần Ferrari 296 GTS thứ 5 hay 6 gì đó xuất hiện tại thị trường Việt Nam, xe đầu tiên được bàn giao cho một khách hàng ở tỉnh Bạc Liêu, nhưng vợ chồng anh lại sinh sống và làm việc ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Cũ).
Xem chi tiết

Xe

Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano hơn 30 tỷ đồng, độc nhất Việt Nam

Chiếc Ferrari 296 GTS trong bài viết là chiếc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại được trang bị Gói trang bị thể thao Assetto Fiorano – một phiên bản mang đậm tinh thần đường đua

Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano hon 30 ty dong, doc nhat Viet Nam

Ferrari 296 GTS tại Việt Nam không còn là cái tên xa lạ với những người yêu xe. Mẫu xe mui xếp cứng này được ưa chuộng bởi thiết kế cuốn hút, hiệu năng ấn tượng và khả năng cá nhân hóa cao. Đã có khoảng gần 10 chiếc Ferrari 296 có mặt tại Việt Nam.

Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano hon 30 ty dong, doc nhat Viet Nam-Hinh-2

Cách đây chưa lâu, nhiều người yêu xe tại VN không khỏi bất ngờ với chiếc Ferrari 296 GTS màu đỏ Rosso F1-75 siêu hiếm, đậm chất cá nhân hóa có mặt tại Việt Nam.

Xem chi tiết

Xe

Ferrari 296 Speciale - siêu phẩm 880 mã lực giá 11,7 tỷ đồng

Sau thời gian dài thử nghiệm, Ferrari chính thức trình làng 296 Speciale – phiên bản hiệu năng cao đầy mạnh mẽ và tinh chỉnh từ mẫu 296 GTB.

Ferrari 296 Speciale - sieu pham 880 ma luc gia 11,7 ty dong

Ferrari 296 Speciale 2025 mới với “Speciale” mang nghĩa đặc biệt – và đúng như tên gọi, mẫu xe này là sự kết tinh giữa tốc độ, công nghệ và nghệ thuật thiết kế. Đây cũng là cách hãng siêu xe Ý tiếp nối tinh thần của 458 Speciale từng làm mưa làm gió năm 2013.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới