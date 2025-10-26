Ferrari 296 GTB/GTS bạc tỷ nguy cơ cháy, "dính án" triệu hồi

Ferrari triệu hồi 6 chiếc 296 GTB/GTS đời 2025 vì nguy cơ rò rỉ dầu gây cháy, yêu cầu chủ xe ngừng lái cho tới khi kiểm tra và siết lại đai ốc đúng chuẩn.

Video: Khám phá siêu xe Ferrari 296 GTS tại Việt Nam.

Ferrari vừa phát lệnh triệu hồi 2 chiếc 296 GTS và 4 chiếc 296 GTB đời 2025 sau khi Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) cảnh báo nguy cơ rò rỉ dầu từ đường ống cấp dầu cho bộ tăng áp do đai ốc siết sai lực, có thể dẫn đến cháy động cơ.

Ferrari cho biết lực siết không đúng tiêu chuẩn tại một trạm gia công bán tự động khiến đai ốc cố định bộ lọc dầu không đủ chặt. Hãng phát hiện sai sót này đầu tháng 10 trên hai chiếc 296 Speciale chưa giao khách, sau đó kiểm tra và xác định lỗi chỉ ảnh hưởng đến một số xe 296 đời 2025, không lan sang các dòng khác.

Dù chưa ghi nhận bất kỳ tai nạn, thương tích hay yêu cầu bảo hành liên quan, Ferrari yêu cầu chủ xe dừng sử dụng cho tới khi đại lý kiểm tra và siết lại đai ốc đúng chuẩn. Thông báo chính thức sẽ được gửi đến chủ xe vào giữa tháng 12. Hãng kỳ vọng xử lý sớm do quy mô triệu hồi rất nhỏ.

Siêu xe Ferrari 296 GTB/GTS là thế hệ kế nhiệm F8 Tributo/GTS, sử dụng V6 twin-turbo 3.0L 663 mã lực kết hợp motor điện 167 mã lực cho tổng công suất 830 mã lực. Tại Việt Nam, 296 GTB và 296 GTS có giá khởi điểm lần lượt 21 và 23 tỷ đồng.