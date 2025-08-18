Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Rực rỡ sắc hồng điểm check-in hoa giấy “hot nhất” tại Hưng Yên

Cộng đồng trẻ

Rực rỡ sắc hồng điểm check-in hoa giấy “hot nhất” tại Hưng Yên

Giới trẻ đang xôn xao trước một địa điểm check-in mới nổi vô cùng lãng mạn: cây cầu hoa giấy khổng lồ tại khu đô thị Ecopark - Hưng Yên.

Thiên Anh
Khu đô thị Ecopark - Hưng Yên thời gian gần đây bỗng trở thành "background" chụp ảnh tuyệt đẹp nhờ dàn hoa giấy bung nở rực rỡ. Ảnh: Nguyễn Kim Anh Anh
Khu đô thị Ecopark - Hưng Yên thời gian gần đây bỗng trở thành "background" chụp ảnh tuyệt đẹp nhờ dàn hoa giấy bung nở rực rỡ. Ảnh: Nguyễn Kim Anh Anh
Vào những ngày này, cầu Chử Đồng Tử lại khoác lên mình một tấm áo mới, đầy sức sống với những chùm hoa giấy đủ sắc, đặc biệt là sắc hồng đậm và tím nhạt. Ảnh: Nguyễn Kim Anh Anh
Vào những ngày này, cầu Chử Đồng Tử lại khoác lên mình một tấm áo mới, đầy sức sống với những chùm hoa giấy đủ sắc, đặc biệt là sắc hồng đậm và tím nhạt. Ảnh: Nguyễn Kim Anh Anh
Toàn bộ lan can cầu, từ đầu này đến đầu kia, đều được phủ kín bởi những bông hoa giấy mềm mại, tạo nên một khung cảnh như bước ra từ câu chuyện cổ tích. Ảnh: Nguyễn Kim Anh Anh
Toàn bộ lan can cầu, từ đầu này đến đầu kia, đều được phủ kín bởi những bông hoa giấy mềm mại, tạo nên một khung cảnh như bước ra từ câu chuyện cổ tích. Ảnh: Nguyễn Kim Anh Anh
Đứng từ xa, bạn sẽ thấy một dải lụa hồng mềm mại vắt ngang qua mặt hồ, đó chính là vẻ đẹp của cây cầu hoa giấy. Khi đến gần, bạn có thể thỏa sức tạo dáng với nhiều góc chụp khác nhau. Ảnh: Nguyễn Kim Anh Anh
Đứng từ xa, bạn sẽ thấy một dải lụa hồng mềm mại vắt ngang qua mặt hồ, đó chính là vẻ đẹp của cây cầu hoa giấy. Khi đến gần, bạn có thể thỏa sức tạo dáng với nhiều góc chụp khác nhau. Ảnh: Nguyễn Kim Anh Anh
Dù là đứng cạnh lan can, đi bộ trên cầu, hay chụp từ phía bờ hồ, bạn đều có thể có được những bức ảnh “nghìn like”. Ảnh: Nguyễn Kim Anh Anh
Dù là đứng cạnh lan can, đi bộ trên cầu, hay chụp từ phía bờ hồ, bạn đều có thể có được những bức ảnh “nghìn like”. Ảnh: Nguyễn Kim Anh Anh
Đặc biệt, vào thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn, khi ánh nắng nhẹ nhàng len qua tán lá và chiếu xuống những cánh hoa, khung cảnh trở nên lung linh và huyền ảo hơn bao giờ hết. Ảnh: Nguyễn Kim Anh Anh
Đặc biệt, vào thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn, khi ánh nắng nhẹ nhàng len qua tán lá và chiếu xuống những cánh hoa, khung cảnh trở nên lung linh và huyền ảo hơn bao giờ hết. Ảnh: Nguyễn Kim Anh Anh
Để có những bức ảnh đẹp nhất với "background" hoa giấy tại khu đô thị Ecopark - Hưng Yên, bạn nên ghé thăm nơi đây vào những ngày nắng đẹp. Ảnh: VNTRIP
Để có những bức ảnh đẹp nhất với "background" hoa giấy tại khu đô thị Ecopark - Hưng Yên, bạn nên ghé thăm nơi đây vào những ngày nắng đẹp. Ảnh: VNTRIP
Trang phục nhẹ nhàng, màu sắc tươi sáng sẽ rất phù hợp với khung cảnh lãng mạn này. Bạn cũng đừng quên chọn những góc chụp độc đáo, kết hợp với ánh sáng tự nhiên để bức ảnh thêm phần ấn tượng.
Trang phục nhẹ nhàng, màu sắc tươi sáng sẽ rất phù hợp với khung cảnh lãng mạn này. Bạn cũng đừng quên chọn những góc chụp độc đáo, kết hợp với ánh sáng tự nhiên để bức ảnh thêm phần ấn tượng.
Với không gian xanh mát, trong lành của Ecopark kết hợp với vẻ đẹp lãng mạn của cây cầu hoa giấy, nơi đây đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và muốn có những bức ảnh thật đẹp. Ảnh: Dân Việt
Với không gian xanh mát, trong lành của Ecopark kết hợp với vẻ đẹp lãng mạn của cây cầu hoa giấy, nơi đây đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và muốn có những bức ảnh thật đẹp. Ảnh: Dân Việt
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm mới mẻ để "sống ảo", đừng bỏ lỡ cây cầu thuộc khu đô thị Ecopark - Hưng Yên lãng mạn này. Ảnh: Dân Trí.
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm mới mẻ để "sống ảo", đừng bỏ lỡ cây cầu thuộc khu đô thị Ecopark - Hưng Yên lãng mạn này. Ảnh: Dân Trí.
Thiên Anh
#hoa giấy Ecopark #check-in Hưng Yên #địa điểm sống ảo #cầu hoa giấy #du lịch Ecopark #giới trẻ Hưng Yên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT