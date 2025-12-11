Hà Nội

Răng nanh khủng khiếp của loài thú to lớn lâu đời hơn khủng long

Giải mã

Răng nanh khủng khiếp của loài thú to lớn lâu đời hơn khủng long

Inostrancevia, một loài thú nguyên thủy sống vào thời Permi muộn, gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình dữ dằn và vai trò quan trọng trong hệ sinh thái cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Không phải khủng long mà là “thú cổ”. Dù ngoại hình gợi liên tưởng đến khủng long, Inostrancevia thuộc nhóm gorgonopsid – tổ tiên xa của động vật có vú chứ không phải họ hàng của khủng long. Ảnh: Pinterest.
Là thú săn mồi lớn nhất thời Permi. Chúng dài tới gần 3,5 mét, trở thành kẻ săn mồi thống trị trên lục địa Pangaea vào thời kỳ này. Ảnh: Pinterest.
Có răng nanh khổng lồ. Hai răng nanh trên hàm trên dài và sắc giúp chúng hạ gục con mồi bằng những cú cắn chí mạng. Ảnh: Pinterest.
Hộp sọ dài và hẹp tạo lực cắn mạnh. Hộp sọ của chúng có cấu trúc tối ưu để tập trung lực ở phần răng nanh, giúp tăng khả năng hạ sát con mồi. Ảnh: Pinterest.
Có thể hạ gục con mồi có giáp dày. Cấu trúc răng đặc biệt cho phép chúng tấn công cả những loài bò sát lớn có giáp dày trong kỷ Permi. Ảnh: Pinterest.
Có thể di chuyển nhanh nhờ chi đặt lệch sang hai bên. Dáng đi này giúp chúng linh hoạt hơn các sinh vật bò sát đương thời, tăng hiệu quả khi đi săn. Ảnh: Pinterest.
Sống ngay trước sự kiện tuyệt chủng Permi–Trias. Inostrancevia tuyệt chủng khoảng 252 triệu năm trước, cùng thời điểm sự kiện diệt vong lớn nhất trong lịch sử Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch chủ yếu được tìm thấy ở Nga. Inostrancevia được phát hiện và đặt tên theo nhà khoa học Nga Aleksandr Inostrantsev. Phần lớn hóa thạch của chúng được tìm thấy tại vùng Permskiy của Nga. Ảnh: Pinterest.
