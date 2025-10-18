Hà Nội

Quỳnh Kool khoe cận cảnh nhan sắc không tì vết ở tuổi 31

Quỳnh Kool khoe cận cảnh nhan sắc không tì vết ở tuổi 31

Bước sang tuổi 31, nữ diễn viên Quỳnh Kool vẫn khiến công chúng không khỏi xuýt xoa với nhan sắc ngày càng thăng hạng, rạng rỡ và cuốn hút.

Trầm Phương
Là một trong những nữ diễn viên nổi bật của phim giờ vàng VTV, Quỳnh Kool luôn được đánh giá là sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách thời trang thăng hạng theo thời gian. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, cô nàng tiếp tục "đốn tim" người hâm mộ khi tung ra bộ ảnh cận cận, khoe trọn vẻ đẹp "búp bê sống" không tì vết. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, cô nàng tiếp tục "đốn tim" người hâm mộ khi tung ra bộ ảnh cận cảnh, khoe trọn vẻ đẹp "búp bê sống" không tì vết. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, nữ diễn viên đình đám của màn ảnh VTV diện trang phục tông màu trắng kem tinh tế, kiểu dáng thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, nữ diễn viên đình đám của màn ảnh VTV diện trang phục tông màu trắng kem tinh tế, kiểu dáng thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng. (Ảnh: FBNV)
Ở tuổi ngoài 30, Quỳnh Kool nhận được nhiều lời khen ngợi về làn da căng bóng, mịn màng và đôi mắt to tròn, long lanh. (Ảnh: FBNV)
Ở tuổi ngoài 30, Quỳnh Kool nhận được nhiều lời khen ngợi về làn da căng bóng, mịn màng và đôi mắt to tròn, long lanh. (Ảnh: FBNV)
Lớp trang điểm má hồng nhẹ nhàng cùng màu son bóng tự nhiên càng làm tăng thêm vẻ ngọt ngào, trẻ trung, giúp cô nàng trông không khác gì một nàng thơ. (Ảnh: FBNV)
Lớp trang điểm má hồng nhẹ nhàng cùng màu son bóng tự nhiên càng làm tăng thêm vẻ ngọt ngào, trẻ trung, giúp cô nàng trông không khác gì một nàng thơ. (Ảnh: FBNV)
Lớp trang điểm má hồng nhẹ nhàng cùng màu son bóng tự nhiên càng làm tăng thêm vẻ ngọt ngào, trẻ trung, giúp cô nàng trông không khác gì một nàng thơ. (Ảnh: FBNV)
Sau những vai diễn ấn tượng trong loạt phim truyền hình ăn khách như Đừng làm mẹ cáu, Gara Hạnh Phúc, Chúng ta của 8 năm sau... Quỳnh Kool không chỉ khẳng định được tài năng diễn xuất ngày càng "chín" mà còn có sự thay đổi rõ rệt trong phong cách thời trang và nhan sắc. (Ảnh: FBNV)
Từ hình ảnh trong trẻo, hồn nhiên, cô dần lột xác thành quý cô gợi cảm, trưởng thành và vô cùng quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Từ hình ảnh trong trẻo, hồn nhiên, cô dần lột xác thành quý cô gợi cảm, trưởng thành và vô cùng quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Gu thời trang đời thường của Quỳnh Kool tập trung vào sự thoải mái, trẻ trung nhưng vẫn khéo léo khoe được vóc dáng. (Ảnh: FBNV)
Gu thời trang đời thường của Quỳnh Kool tập trung vào sự thoải mái, trẻ trung nhưng vẫn khéo léo khoe được vóc dáng. (Ảnh: FBNV)
Gu thời trang đời thường của Quỳnh Kool tập trung vào sự thoải mái, trẻ trung nhưng vẫn khéo léo khoe được vóc dáng. (Ảnh: FBNV)
Khi xuất hiện trên thảm đỏ hay các sự kiện lớn, Quỳnh Kool hướng đến hình ảnh sang trọng, gợi cảm một cách tinh tế và trưởng thành với những bộ cánh táo bạo hơn, khoe trọn đường cong cơ thể như đầm cut-out, váy xẻ cao, hoặc thiết kế xuyên thấu. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng cũng sở hữu cuộc sống đủ đầy cùng khối tài sản khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng cũng sở hữu cuộc sống đủ đầy cùng khối tài sản khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng cũng sở hữu cuộc sống đủ đầy cùng khối tài sản khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Quỳnh Kool #nhan sắc #phong cách thời trang #diễn viên VTV #đời tư Quỳnh Kool #sao Việt

