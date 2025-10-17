Hà Nội

Hot girl hóa thân thành 'cô thỏ' với gương mặt ngây thơ, thân hình nóng bỏng

Cộng đồng trẻ

Hot girl hóa thân thành 'cô thỏ' với gương mặt ngây thơ, thân hình nóng bỏng

Nguyễn Thị Thùy Trang - hot girl quen thuộc vừa làm "dậy sóng" cộng đồng mạng với khoảnh khắc hóa thân thành nàng thỏ trắng ngọt ngào và quyến rũ.

Nguyễn Thị Thùy Trang là hot girl quen thuộc trên mạng xã hội với biệt danh "hot girl mét rưỡi" hay "nữ gymer truyền cảm hứng" nhờ hành trình thay đổi bản thân đầy ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, không ít lần đốn tim người hâm mộ với những màn cosplay đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào, những hình tượng hay nhân vật đáng yêu thường được cô nàng lấy cảm hứng để "lên đồ". (Ảnh: IGNV)
Trong hình ảnh mới chia sẻ, Thùy Trang xuất hiện với trang phục cosplay nàng thỏ màu trắng tinh khôi, nổi bật với chiếc băng đô tai thỏ mềm mại và găng tay ren đồng điệu. Thiết kế ren và corset tinh tế không chỉ tôn lên làn da trắng mịn mà còn khéo léo khoe trọn vóc dáng gợi cảm, đặc biệt là vòng một đầy đặn của cô.(Ảnh: IGNV)
Hot girl sinh năm 1995 này luôn gây ấn tượng bởi sự đối lập thú vị giữa gương mặt "hack tuổi" ngây thơ, xinh xắn như búp bê và thân hình cân đối, quyến rũ được duy trì nhờ đam mê tập gym. (Ảnh: IGNV)
Ánh mắt cuốn hút cùng đôi môi đỏ rực trong shoot hình càng tăng thêm vẻ kiêu kỳ, lôi cuốn cho "nàng thỏ" Thùy Trang. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Thị Thùy Trang, cô gái sinh năm 1995 nổi tiếng cách đây nhiều năm với hành trình thay đổi nhan sắc 180 độ nhờ tập gym. (Ảnh: IGNV)
Trước đây, cô từng sở hữu thân hình nhỏ bé, gầy gò với chiều cao 1m50 và cân nặng vỏn vẹn 39kg. Nhờ sự kiên trì và cố gắng không ngừng nghỉ, giờ đây cô nàng đã đạt được thân hình mà bản thân đã nghĩ rằng không bao giờ có được. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam, sức nóng của Thuỳ Trang còn khiến truyền thông Trung Quốc hết lời ca ngợi vì cô sở hữu ngoại hình khá "nóng bỏng". (Ảnh: IGNV)
Suốt nhiều năm qua, Thùy Trang vẫn không ngừng hết hot trên các trang mạng xã hội. Cô sở hữu hơn 366.000 người theo dõi trên Instagram, hơn 1.4 triệu fan trên Tiktok. (Ảnh: IGNV)
