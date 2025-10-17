Hà Nội

'Hot girl Tây Bắc' tỏa sáng như công chúa trong bộ ảnh sinh nhật chào tuổi 24

Cộng đồng trẻ

'Hot girl Tây Bắc' tỏa sáng như công chúa trong bộ ảnh sinh nhật chào tuổi 24

Mới đây, 'hot girl Tây Bắc' Karty Chang đã khiến cộng đồng mạng tan chảy khi chia sẻ loạt ảnh sinh nhật đón tuổi mới rực rỡ, lộng lẫy như một nàng công chúa.

Trầm Phương
Trong không gian được trang trí ngập tràn bong bóng màu hồng pastel ngọt ngào, với phông nền chữ "HAPPY BIRTHDAY" ấn tượng, Karty Chang (tên thật là Nguyễn Thị Thảo Trang) đã hóa thân thành một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng diện một chiếc đầm dạ hội được thiết kế công phu, nổi bật với tông màu hồng pastel chủ đạo. (Ảnh: FBNV)
Chiếc váy có phần thân trên là corset thêu ánh kim lấp lánh, tôn lên đường nét mảnh dẻ, kết hợp cùng chân váy voan bồng bềnh, nhiều tầng xòe rộng. (Ảnh: FBNV)
Điểm nhấn hoàn hảo cho tổng thể là chiếc vương miện lấp lánh được Karty Chang đội trên mái tóc đen dài, cùng với dải băng đeo chéo in chữ "BIRTHDAY GIRL" màu vàng đồng nổi bật, khẳng định vị thế "nhân vật chính" của buổi tiệc. (Ảnh: FBNV)
Nhan sắc ngọt ngào, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ của cô nàng càng khiến bộ ảnh thêm phần cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Điều khiến bộ ảnh của Karty Chang trở nên khác biệt và được yêu thích chính là sự xuất hiện của những người bạn bốn chân. (Ảnh: FBNV)
Khoảnh khắc Karty Chang tương tác đáng yêu với những "boss" mặc trang phục tiệc tùng đã tạo nên sự hài hước và ngọt ngào, thể hiện tình yêu động vật của cô nàng hot girl. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh sinh nhật tuổi 24 này đã phô diễn vẻ đẹp ngày càng thăng hạng cũng như phong cách thời trang tinh tế của Karty Chang. (Ảnh: FBNV)
Karty Chang được người hâm mộ ưu ái gọi là "Hot girl Tây Bắc" với nhan sắc trong trẻo, nụ cười tỏa nắng. (Ảnh: FBNV)
Cô từng là sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam. Hiện tại, Karty Chang hoạt động tích cực trong vai trò mẫu ảnh, KOLs, là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang và nhãn hàng trong và ngoài nước yêu thích. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Karty Chang #hot girl Tây Bắc #sinh nhật #thời trang #hot girl karty chang #hot girl điện biên

