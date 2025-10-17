Hà Nội

'Thánh meme' đình đám một thời lột xác thành 'thiên thần nội y' gợi cảm

Cộng đồng trẻ

Quenlin Blackwell - 'nữ hoàng meme' với hình ảnh hài hước, lầy lội trên mạng xã hội, đã có màn "lột xác" ngoạn mục khi trở thành người mẫu nội y gợi cảm.

Trầm Phương
Victoria’s Secret Fashion Show 2025 hiện đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Sân khấu trình diễn năm nay tiếp tục trở lại với dàn thiên thần từ quen thuộc tới loạt gương mặt mới tiềm năng. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, màn trình diễn của nàng mẫu Quenlin Blackwell thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô nàng là một influencer đình đám với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Dù là lần đầu walk trên sàn diễn của Victoria’s Secret, Quenlin Blackwell vẫn khiến khán giả phải “đứng hình vài giây” vì visual nóng bỏng và phong thái tự tin. (Ảnh: IGNV)
Điều đặc biệt là nhiều người đã nhận ra rằng, cô nàng là nhân vật chính của một hình ảnh meme cực kỳ viral trên mạng xã hội. (Ảnh: Tổng hợp)
Biểu cảm hài hước, "quá lố" của cô nàng khiến chiếc meme này được sử dụng hàng triệu lần trên khắp các nền tảng. (Ảnh: Tổng hợp)
Không thể phủ nhận rằng chính danh hiệu "meme queen" đã giúp cho Quenlin Blackwell gây được tiếng vang khi lần đầu được trình diễn tại Victoria’s Secret. Bởi dù sở hữu thân hình nóng bỏng, màn trình diễn của nàng mẫu được nhiều người đánh giá rằng không thực sự có điểm nhấn. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, Quenlin Blackwell cũng xúc động chia sẻ lại những khoảnh khắc khi cô nàng sải bước trên sàn runway: "Giấc mơ đã thành hiện thực". (Ảnh: IGNV)
Trước đó, Blackwell góp mặt tại một số tuần lễ thời trang nổi tiếng với tư cách là YouTuber/Influencer và người mẫu ảnh. (Ảnh: IGNV)
Dù chuyển hướng sang thời trang, Quenlin vẫn giữ phong cách tự nhiên, hài hước vốn có. Đây là yếu tố giúp cô tạo nên bản sắc riêng giữa dàn người mẫu trẻ. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, Quenlin Blackwell là gương mặt mới triển vọng của làng thời trang với vẻ đẹp cá tính cùng làn da khỏe khoắn, khả năng posing hút mắt. (Ảnh: IGNV)
#Quenlin Blackwell #Victoria’s Secret 2025 #meme queen #mẫu nội y #người mẫu thời trang #fashion show

