Giải trí

Quyền Linh đau buồn khi đến viếng nhạc sĩ Thế Hiển

Sau khi đến viếng nhạc sĩ Thế Hiển, MC Quyền Linh viết lời tiễn biệt dành cho tác giả Nhánh lan rừng. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Lễ viếng nhạc sĩ Thế Hiển bắt đầu từ chiều ngày 4/10. Có mặt trong đám tang, MC Quyền Linh không giấu được sự đau buồn. Ảnh: FB Quyền Linh.
Quyền Linh nhớ lại kỷ niệm với nhạc sĩ Thế Hiển. Anh viết trên trang cá nhân: "Có 1 ca khúc đặc biệt của chương trình Vượt lên chính mình mà anh và em đã cùng lên ý tưởng, ca khúc ấy đã dãi nắng dầm mưa suốt mười mấy năm khắp mọi nẻo đường đất nước để lan tỏa những năng lượng tích cực trong cuộc sống". Ảnh: FB Quyền Linh.
Nam MC còn bày tỏ: "Em cũng rất hạnh phúc vì được hát cùng tác giả của những ca khúc mà em yêu mến. Bây giờ thì sẽ không được hát cùng Nhánh lan rừng nữa rồi. Vĩnh biệt anh, an yên mãi mãi anh nhé. NSND Thế Hiển". Ảnh: FB Quyền Linh.
Đạo diễn Lý Hải gửi hoa viếng nhạc sĩ Thế Hiển. Trên trang cá nhân, Lý Hải viết: "Vĩnh biệt nhạc sĩ Thế Hiển. Lý Hải luôn nhớ thời mới vô nghề anh còn dẫn đi hát. Anh rất hiền. Vừa thăm hỏi anh và gia đình hôm trước, hôm sau đã nghe tin anh ra đi. Cuộc đời thật quá vô thường. Xin chia buồn cùng anh và gia đình". Ảnh: FB Lý Hải - Minh Hà.
Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nghệ sĩ Mỹ Uyên bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nhạc sĩ Thế Hiển. Ảnh: FB Mỹ Uyên.
Theo Vietnamnet, đám tang NSND Thế Hiển có vợ đầu - bà Minh Thu, vợ hiện tại - bà Kim Phượng, con trai - nhạc sĩ Bảo Huy, con gái - ca sĩ Lan Anh, các cháu nội, cháu ngoại và họ hàng. Ảnh: Vietnamnet.
Vợ thứ 4 của nhạc sĩ Thế Hiển - bà Kim Phượng túc trực trong đám tang. Ảnh: Vietnamnet.
Ca sĩ Lan Anh - con gái nhạc sĩ Thế Hiển nén đau buồn để lo tang lễ. Ảnh: Vietnamnet.
Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Bảo Huy đăng tải rất nhiều hình ảnh lúc sinh thời của nhạc sĩ Thế Hiển. Ảnh: FB Bảo Huy.
#nhạc sĩ Thế Hiển #Thế Hiển #tác giả Nhánh lan rừng #đám tang nhạc sĩ Thế Hiển #NSND Thế Hiển

