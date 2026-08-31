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Xã hội

Quy định mới quan trọng về giáo dục từ tháng 9/2026

Sẽ thực hiện quy định mới về điều kiện đối với người dạy ngoại ngữ và nhà giáo đã nghỉ hưu có nhu cầu tiếp tục giảng dạy theo hợp đồng, thỉnh giảng...

Thiên Tuấn

Nghị định 222/2025/NĐ-CP quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục có hiệu lực từ 25/9/2025.

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Ảnh minh hoạ.

Theo đó, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam được dạy và học một số môn học, hoạt động giáo dục hoặc một số nội dung của một số môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng nước ngoài, ưu tiên các môn học thuộc các lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học.

Đặc biệt, Nghị định quy định chi tiết yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ đối với người dạy. Theo đó, người dạy phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định đối với từng cấp học, trình độ đào tạo; có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 trở lên.

Cụ thể, giáo viên dạy cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; giáo viên dạy cấp trung học phổ thông phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5.

Người dạy các trình độ của giáo dục nghề nghiệp phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5.

Giảng viên giảng dạy các trình độ giáo dục đại học phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu giảng dạy của chương trình đào tạo, tối thiểu bậc 5.

Thông tư 59/2026/TT-BGDĐT về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo tỉnh giảng có hiệu lực từ 1/9/2026. Theo đó, hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu là sự thỏa thuận lao động giữa cơ sở giáo dục và nhà giáo sau khi nghỉ hưu, được xác lập dưới hình thức hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Việc ký hợp đồng phải bảo đảm các nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, công khai, minh bạch; phù hợp với nhu cầu phát triển đội ngũ của cơ sở giáo dục và không làm ảnh hưởng đến kế hoạch tuyển dụng, đào tạo đội ngũ kế cận.

Để được ký hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu, nhà giáo phải đáp ứng các điều kiện sau:

Có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn bị xử lý kỷ luật, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hình phạt khác;

Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe để làm việc; Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm, có khả năng ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy; Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của cơ sở giáo dục.

Bên cạnh hình thức hợp đồng toàn thời gian, nhà giáo đã nghỉ hưu có thể tiếp tục giảng dạy theo hình thức thỉnh giảng.

Việc xác định loại hợp đồng thỉnh giảng được căn cứ vào tính chất công việc, mức độ quản lý, điều hành của cơ sở giáo dục, thời gian làm việc và mức độ phụ thuộc của nhà giáo thỉnh giảng. Nhà giáo thỉnh giảng có thể thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn học tập, tham gia các hoạt động chuyên môn khác theo quy định của Thông tư và quy định có liên quan.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.
#giáo viên #giáo dục #ngoại ngữ #thỉnh giảng #giáo viên hợp đồng

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