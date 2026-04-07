Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (2026 - 2031) có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ.

Thiên Tuấn

Sáng 7/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI;

Nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả như sau: Có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97.60% tổng số ĐBQH).

Tiếp đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (2026 - 2031) có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ, gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Ngay sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định và phát biểu nhậm chức.

>>>Mời độc giả xem trực tiếp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

* Tiếp tục cập nhật

Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn

Quốc hội sáng nay (5/4) họp phiên trù bị và các đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn.

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, thứ Hai, ngày 6/4/2026, căn cứ quy định của pháp luật, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính: "Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp mang theo khát vọng, niềm tin mới, tạo khí thế mới và mở ra xung lực phát triển mới cho đất nước. Với tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới sâu rộng, hành động quyết liệt và quyết tâm chính trị cao nhất, chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.