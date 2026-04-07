Danh sách 18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Theo Nghị quyết của Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên.

Thiên Tuấn

Ngày 6/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 01/2026 của Quốc hội về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người. Gồm: Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội, 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng ký ban hành Nghị quyết số 04/2026 của Quốc hội về bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Trong đó 11 đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm các ông/bà: Lâm Văn Mẫn, Phan Chí Hiếu, Phan Văn Mãi, Lê Tấn Tới, Nguyễn Đắc Vinh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hữu Đông, Lê Thị Nga, Lê Quang Mạnh, Hoàng Duy Chinh, Vũ Hải Hà.

Như vậy 18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI gồm có:

1. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

2. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến

3. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

5. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

6. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.

7. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.

8. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn.

9. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu.

10. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

11. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới.

12. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

13. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải.

14. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông.

15. Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga.

16. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

17. Ông Vũ Hải Hà.

18. Ông Hoàng Duy Chinh.

#uỷ viên #uỷ ban thường vụ quốc hội #quốc hội #thành viên #chính trị #chân dung

Chính trị

Toàn cảnh ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Ngày 6/4/2026, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Từ 7h sáng, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Từ 8h, Quốc hội họp phiên khai mạc (Phiên họp được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Ngay sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định và phát biểu nhậm chức.

>>>Mời độc giả xem trực tiếp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

* Tiếp tục cập nhật

Chính trị

Ngày mai, Quốc hội khoá XVI khai mạc, bầu Chủ tịch Quốc hội khoá mới

Ngày mai, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Ngày 5/4, tại phiên họp trù bị, Quốc hội đã thông qua chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI. Theo đó, ngày mai (6/4/2026), kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá mới sẽ chính thức khai mạc.

Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.