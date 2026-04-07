Danh sách 18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Theo Nghị quyết của Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên.

Ngày 6/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 01/2026 của Quốc hội về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người. Gồm: Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội, 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng ký ban hành Nghị quyết số 04/2026 của Quốc hội về bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Trong đó 11 đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm các ông/bà: Lâm Văn Mẫn, Phan Chí Hiếu, Phan Văn Mãi, Lê Tấn Tới, Nguyễn Đắc Vinh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hữu Đông, Lê Thị Nga, Lê Quang Mạnh, Hoàng Duy Chinh, Vũ Hải Hà.

Như vậy 18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI gồm có:

1. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

2. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến

3. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

5. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

6. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.

7. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.

8. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn.

9. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu.

10. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

11. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới.

12. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

13. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải.

14. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông.

15. Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga.

16. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

17. Ông Vũ Hải Hà.

18. Ông Hoàng Duy Chinh.