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Số hóa - Xe

Quên sạc MacBook, dùng sạc điện thoại có được không?

Quên mang sạc MacBook không đồng nghĩa với việc máy phải “nằm im”. Sạc điện thoại USB-C có thể dùng tạm nếu đáp ứng đúng chuẩn và công suất.

Thiên Trang (th)

Trong những lúc cần làm việc gấp nhưng lại quên mang theo bộ sạc MacBook, một củ sạc điện thoại USB-C có thể trở thành giải pháp cứu nguy khá tiện lợi. Tuy nhiên, không phải bộ sạc nào cũng phù hợp và việc cắm đại một adapter có sẵn có thể khiến máy sạc rất chậm hoặc thậm chí không nhận nguồn. Khả năng tương thích trước hết phụ thuộc vào cổng sạc trên MacBook, sau đó là chuẩn kết nối và công suất mà củ sạc có thể cung cấp.

Với những mẫu MacBook đời mới sử dụng USB-C, người dùng có nhiều lựa chọn hơn. Một bộ sạc USB-C từ điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị khác có thể được sử dụng nếu đáp ứng các yêu cầu tương thích. Ngược lại, những mẫu MacBook cũ sử dụng đầu nối MagSafe đời trước sẽ không thể sạc trực tiếp bằng củ sạc điện thoại USB-C thông thường. Vì vậy, trước khi thử nghiệm, người dùng cần xác định MacBook của mình đang sử dụng chuẩn sạc nào.

MacBook sử dụng USB-C có thể linh hoạt hơn khi cần dùng tạm bộ sạc của thiết bị khác, miễn là đáp ứng yêu cầu về công suất và chuẩn sạc.

Một yếu tố quan trọng khác là công suất của bộ sạc. Theo hướng dẫn của Apple, bộ nguồn lý tưởng nên có công suất tối thiểu tương đương với bộ sạc đi kèm MacBook. Chẳng hạn, nếu bộ sạc gốc của máy có công suất cao hơn đáng kể so với củ sạc điện thoại, adapter công suất thấp có thể khiến tốc độ sạc giảm mạnh. Trong một số trường hợp, MacBook vẫn có thể nhận điện nhưng lượng năng lượng nạp vào không đủ để vừa sạc vừa đáp ứng mức tiêu thụ của máy khi đang làm việc nặng.

Điều này giải thích vì sao một củ sạc điện thoại USB-C công suất thấp có thể hữu ích trong tình huống khẩn cấp nhưng không phải lựa chọn thay thế lâu dài. Nếu chỉ cần bổ sung một ít pin trong lúc nghỉ hoặc máy đang ở trạng thái tải nhẹ, bộ sạc công suất thấp có thể vẫn đáp ứng được. Nhưng khi chạy các tác vụ nặng, mức tiêu thụ điện của MacBook có thể khiến tốc độ nạp pin trở nên rất chậm.

Người dùng cũng có thể kiểm tra trực tiếp khả năng nhận sạc của MacBook thay vì phỏng đoán. Sau khi kết nối adapter, nhấn giữ phím Option, mở menu Apple và chọn System Information. Trong phần Hardware, truy cập mục Power rồi tìm thông tin về AC Charger. Nếu trạng thái Charging hiển thị “Yes”, bộ sạc đang được máy nhận diện và hoạt động.

Người dùng có thể kiểm tra thông tin AC Charger trong System Information để xác nhận MacBook có đang nhận nguồn điện hay không.

Về lâu dài, bộ sạc chính hãng hoặc adapter USB-C chất lượng tốt, có công suất phù hợp vẫn là lựa chọn nên ưu tiên. Nếu sử dụng sạc của bên thứ ba, người dùng cần kiểm tra thông số công suất và khả năng tương thích thay vì chỉ nhìn vào việc đầu cắm có vừa hay không. USB-C là chuẩn kết nối phổ biến nhưng điều đó không có nghĩa mọi củ sạc USB-C đều cung cấp cùng mức công suất hoặc hỗ trợ đầy đủ các chuẩn sạc cần thiết.

Trong trường hợp bộ sạc đang dùng không được MacBook nhận diện, người dùng có thể thử tắt hoàn toàn máy rồi tiếp tục cắm nguồn trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, nếu tình trạng không cải thiện, tốt nhất nên chuyển sang bộ sạc phù hợp thay vì cố sử dụng một adapter không đáp ứng yêu cầu. Tóm lại, quên sạc MacBook vẫn có thể dùng tạm sạc điện thoại USB-C, nhưng cần kiểm tra cổng kết nối, công suất và khả năng tương thích. Một củ sạc đúng chuẩn có thể giúp máy “sống sót” qua tình huống khẩn cấp, nhưng không nên mặc định rằng bất kỳ sạc điện thoại nào cũng có thể thay thế bộ sạc MacBook.

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