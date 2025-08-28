Hà Nội

Kiến thức cần biết

Quạt mini treo nhà vệ sinh giá 65.000 đồng, tiện lợi hay tiềm ẩn rủi ro?

Những chiếc quạt mini treo nhà vệ sinh giá rẻ đang được rao bán rầm rộ, nhưng đằng sau sự tiện lợi và mức giá vài chục nghìn đồng là nhiều rủi ro an toàn.

Giang Thu

Những chiếc quạt mini treo nhà vệ sinh giá rẻ đang được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với lời hứa “tiện lợi, nhỏ gọn, làm mát hiệu quả”. Nhưng liệu sản phẩm chỉ vài chục nghìn đồng này có thực sự an toàn và bền bỉ để sử dụng lâu dài trong gia đình?

Chỉ cần gõ từ khóa “quạt mini treo nhà vệ sinh” trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada hay TikTok Shop, người dùng dễ dàng tìm thấy hàng chục sản phẩm với giá dao động từ 50.000–80.000 đồng. Những chiếc quạt này thường có thiết kế đơn giản: khung nhựa nhẹ, cánh quạt nhựa, đi kèm dây điện, công tắc on/off và khả năng xoay 360 độ.

Một số người tiêu dùng chia sẻ đã đặt mua thử vì tò mò. “Nhà vệ sinh nóng và ẩm, thấy quạt nhỏ giá rẻ nên mua về thử. Nhưng khi nhận hàng không khác gì món đồ chơi của trẻ con. Cắm điện, quạt quay chậm, gió yếu, cánh quạt phát ra tiếng kêu rè rè và có mùi nhựa mới khó chịu”, chị Hồng Nhung (Cầu Giấy, Hà Nội) kể lại.

quat.jpg
Quạt mini treo nhà vệ sinh giá 65.000 đồng: Tiện lợi hay tiềm ẩn rủi ro? Ảnh chụp màn hình

Đáng lo ngại hơn là chất lượng linh kiện bên trong. Với mức giá 65.000 đồng, nhiều chuyên gia điện máy cảnh báo người tiêu dùng không nên kỳ vọng vào độ an toàn lâu dài.

“Khi giá quá thấp, nhà sản xuất thường dùng vật liệu mỏng, không có hệ thống bảo vệ quá tải hay ngắt điện tự động. Điều này tiềm ẩn nguy cơ chập điện hoặc hỏng motor, đặc biệt khi sử dụng liên tục trong môi trường ẩm ướt như nhà vệ sinh”, anh Văn Hùng, kỹ thuật viên điện gia dụng tại Hà Nội nhận định.

Thực tế, trên các diễn đàn tiêu dùng, không ít người phản ánh quạt mini nhanh hỏng, motor kêu to, thậm chí rò rỉ điện sau vài tuần sử dụng. Trong khi đó, quạt mini treo nhà vệ sinh chất lượng, đến từ thương hiệu uy tín, thường có giá từ 200.000 đồng trở lên, vật liệu bền, cánh quạt chịu nhiệt tốt, có bảo hành rõ ràng và chứng nhận an toàn điện.

“Không thể đòi hỏi một thiết bị điện tử vừa rẻ, vừa bền, vừa an toàn. Mua rẻ mà không an toàn cuối cùng vẫn là thiệt cho người dùng”, anh Hùng nói thêm.

Thay vì chạy theo giá rẻ và chỉ chọn sản phẩm dựa vào hình ảnh quảng cáo, người tiêu dùng nên ưu tiên các sản phẩm có thương hiệu uy tín và nhận được đánh giá tích cực trên các nền tảng mua sắm. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ thông tin bảo hành cũng như chính sách đổi trả để tránh rủi ro. Với các thiết bị điện, đặc biệt là quạt sử dụng trong môi trường ẩm ướt như nhà vệ sinh, người dùng nên chọn sản phẩm có chứng nhận an toàn điện và được làm từ chất liệu chịu ẩm, chịu nhiệt, nhằm đảm bảo an toàn và độ bền lâu dài.

