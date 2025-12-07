Quảng Trị sắp đấu 63 lô đất, khởi điểm gần 900 triệu đồng/lô

Tỉnh Quảng Trị chuẩn bị đưa 63 lô đất ở tại xã Ninh Châu ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp gần 900 triệu đồng/lô.

Ngày 7/12, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 63 lô đất tại các Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư thôn Tân Định - Hiển Trung; Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam đô thị Dinh Mười (các lô LK 14-15; NVH-03, MN-01), xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông báo đấu giá, các lô đất có diện tích từ 198,0 m² đến 488,0 m²; giá khởi điểm từ 891.000.000 đồng/lô đến 3.513.600.000 đồng/lô. Tổng giá khởi điểm đấu giá là 82,706 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ.

Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành tốt pháp luật đất đai.

Hồ sơ tham gia bán đấu giá được bán từ ngày 01/12 đến ngày 15/12 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 18/12/2025.

