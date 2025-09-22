Quảng Ninh phát hiện gần 500 chiếc bánh trung thu, bánh hạt dẻ nhập lậu

Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa ra quân, kiểm tra phát hiện 2 Hộ kinh doanh tại phường Móng Cái 2 đang bày bán 364 chiếc bánh trung thu nhập lậu và 124 chiếc bánh hạt dẻ, ngũ cốc nhập lậu với tổng trị giá gần 60 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 15/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra Hộ kinh doanh Đảo Ruby – Khu vui chơi trẻ em, Địa điểm kinh doanh Thành Công, địa chỉ: Số 04B, đường Hùng Vương, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh phát hiện 248 chiếc bánh trung thu các loại nhãn hiệu GangQI xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu.

Chủ hộ kinh doanh là ông Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1994 (nơi thường trú: Đường Hữu Nghị, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) khai nhận toàn bộ số bánh trung thu mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra Địa điểm kinh doanh Thành Công - Hộ kinh doanh Đảo Ruby.

Tiếp đó, ngày 16/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra đối với Hộ kinh doanh Đặng Thị Thuỷ, địa chỉ: Khu 1, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đang bày bán 116 chiếc bánh trung thu xuất xứ Trung Quốc (36 chiếc loại 1kg/chiếc, 18 chiếc loại 500g/chiếc và 62 chiếc loại 125g/chiếc), nhập lậu và 85 chiếc bánh ngũ cốc (loại 30g/chiếc) và 39 hộp bánh hạt dẻ nhãn hiệu Oumalang (loại 238 g/hộp) xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu.

Chủ hộ kinh doanh là bà Đặng Thị Thuỷ, sinh năm 1978 (nơi thường trú: Khu 1, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan với toàn bộ số hàng hoá trên.

Đội Quản lý thị trường số 1 đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt đối với 2 hộ kinh doanh và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra Hộ kinh doanh Đặng Thị Thủy

Trong đợt kiểm tra thị trường trước Tết Trung thu vừa qua, các đơn vị trong toàn Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý tiêu hủy 954 chiếc bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Từ nay đến Tết Trung thu, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu bánh trung thu và các loại thực phẩm, đồ chơi trẻ em có nhu cầu cao trong dịp Tết Trung thu, nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.