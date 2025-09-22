Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Quảng Ninh phát hiện gần 500 chiếc bánh trung thu, bánh hạt dẻ nhập lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, xử lý 2 vụ kinh doanh 364 chiếc bánh trung thu và 124 chiếc bánh ngũ cốc, hạt dẻ nhập lậu.

Bình Nguyên

Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa ra quân, kiểm tra phát hiện 2 Hộ kinh doanh tại phường Móng Cái 2 đang bày bán 364 chiếc bánh trung thu nhập lậu và 124 chiếc bánh hạt dẻ, ngũ cốc nhập lậu với tổng trị giá gần 60 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 15/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra Hộ kinh doanh Đảo Ruby – Khu vui chơi trẻ em, Địa điểm kinh doanh Thành Công, địa chỉ: Số 04B, đường Hùng Vương, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh phát hiện 248 chiếc bánh trung thu các loại nhãn hiệu GangQI xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu.

Chủ hộ kinh doanh là ông Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1994 (nơi thường trú: Đường Hữu Nghị, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) khai nhận toàn bộ số bánh trung thu mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra Địa điểm kinh doanh Thành Công - Hộ kinh doanh Đảo Ruby.
Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra Địa điểm kinh doanh Thành Công - Hộ kinh doanh Đảo Ruby.

Tiếp đó, ngày 16/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra đối với Hộ kinh doanh Đặng Thị Thuỷ, địa chỉ: Khu 1, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đang bày bán 116 chiếc bánh trung thu xuất xứ Trung Quốc (36 chiếc loại 1kg/chiếc, 18 chiếc loại 500g/chiếc và 62 chiếc loại 125g/chiếc), nhập lậu và 85 chiếc bánh ngũ cốc (loại 30g/chiếc) và 39 hộp bánh hạt dẻ nhãn hiệu Oumalang (loại 238 g/hộp) xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu.

Chủ hộ kinh doanh là bà Đặng Thị Thuỷ, sinh năm 1978 (nơi thường trú: Khu 1, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan với toàn bộ số hàng hoá trên.

Đội Quản lý thị trường số 1 đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt đối với 2 hộ kinh doanh và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra Hộ kinh doanh Đặng Thị Thủy
Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra Hộ kinh doanh Đặng Thị Thủy

Trong đợt kiểm tra thị trường trước Tết Trung thu vừa qua, các đơn vị trong toàn Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý tiêu hủy 954 chiếc bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Từ nay đến Tết Trung thu, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu bánh trung thu và các loại thực phẩm, đồ chơi trẻ em có nhu cầu cao trong dịp Tết Trung thu, nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

#bánh trung thu nhập lậu #quảng Ninh kiểm tra hàng nhập lậu #pháp luật về an toàn thực phẩm #bánh hạt dẻ nhập lậu #kiểm tra thị trường Quảng Ninh #xử lý hàng nhập lậu dịp Tết Trung thu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Lạng Sơn tạm giữ 420 kg nhân bánh trung thu nhập lậu

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 420 kg thực phẩm là nhân bánh trung thu có dấu hiệu nhập lậu.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát thị trường dịp cận Tết Trung thu năm 2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cùng các cơ quan phối hợp đã phát hiện 420 kg thực phẩm là nhân bánh trung thu có dấu hiệu nhập lậu.

Cụ thể, ngày 19/9/2025, Đội QLTT số 6 phối hợp cùng Đội 389 tỉnh Lạng Sơn và Đội QLTT số 2 tiến hành khám 28 thùng carton do bà V.T.L (địa chỉ khu Dây Thép, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) là chủ. Kết quả kiểm tra phát hiện bên trong các thùng carton có cất giấu 01 loại hàng hóa nhập khẩu là nhân bánh dùng để làm bánh trung thu, số lượng 420 kg. Bà V.T.L là chủ sở hữu hàng hóa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất cứ giấy tờ gì khác liên quan đến toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gia Lai phát hiện, tạm giữ 5 tấn đường nhập lậu

5 tấn đường trắng, do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, trị giá 65 triệu, vận chuyển trên một ô tô vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tạm giữ.

Nhận được nguồn tin từ người dân, trưa 12/8 Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra 1 ô tô đầu kéo BKS 29H-805.xx kéo sơ mi rơ moóc BKS 43R-024.xx, nghi vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận khu phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam.

Chiếc ô tô này do ông Nguyễn Đức Lộc (SN 1971, trú ở phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nghệ An tạm giữ hơn 3 tấn đường cát hiệu Mitr phol sugar nhập lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện phương tiện vận chuyển hơn 3 tấn đường cát nhập lậu.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 6/8/2025, Đội QLTT số 11, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám phương tiện vận tải hiệu Chenglong mang BKS 34H-017.93 do ông Hồ Văn Hậu sinh năm 1997, cư trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng điều khiển.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện trên phương tiện vận tải nêu trên có cất giấu 62 bao đường cát trắng hiệu Mitr phol sugar có xuất xứ từ Thái Lan với tổng khối lượng hàng là 3,1 tấn. Tại thời điểm khám, ông Hồ Văn Hậu chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá. Đội QLTT số 11 đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hoá nêu trên để xác minh, làm rõ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới