Quảng Ninh lần đầu diễu hành xe đèn lồng khổng lồ Tết Trung thu

Chương trình sẽ diễu hành xe đèn lồng khổng lồ (cá chép, lân, rồng, phượng, hoa sen) với trên 100 xe điện và xe buýt 2 tầng.

Theo kế hoạch, tối 4/10, phường Bãi Cháy sẽ phối hợp với tập đoàn BIM Group, Hạ Long Marina và Sun Group tổ chức Lễ hội trăng rằm – Thu Fest 2025 tại Hồ nhạc nước - Khu đô thị Vịnh biển Hạ Long Marina (phường Bãi Cháy).

Đây được xem là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong dịp Tết Trung thu tại Quảng Ninh.

Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Điểm nhấn của Lễ hội là Chương trình nghệ thuật thiếu nhi “Đêm trăng cổ tích”; diễu hành xe đèn lồng khổng lồ (cá chép, lân, rồng, phượng, hoa sen) với trên 100 xe điện và xe buýt 2 tầng; âm nhạc và trống hội carnival sôi động; nhạc nước Halo Bay Show kết hợp ánh sáng và âm nhạc bên bờ Vịnh kỳ quan; ra mắt bánh Trung thu khổng lồ gần 200kg - biểu tượng gắn kết yêu thương, đoàn viên; nghi thức thắp sáng trăng rằm bằng nhạc nước và lễ hội rước đèn; bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao. Ngoài ra, lễ hội còn có hơn 40 gian hàng trung thu, trò chơi dân gian, quà tặng hấp dẫn và nhiều điểm check-in độc đáo.

Sự kiện sẽ được mở cửa miễn phí cho người dân và du khách nhằm mang đến một lễ hội ý nghĩa sâu sắc.