Xã hội

Quảng Ninh lần đầu diễu hành xe đèn lồng khổng lồ Tết Trung thu

Chương trình sẽ diễu hành xe đèn lồng khổng lồ (cá chép, lân, rồng, phượng, hoa sen) với trên 100 xe điện và xe buýt 2 tầng.

Thiên Tuấn

Theo kế hoạch, tối 4/10, phường Bãi Cháy sẽ phối hợp với tập đoàn BIM Group, Hạ Long Marina và Sun Group tổ chức Lễ hội trăng rằm – Thu Fest 2025 tại Hồ nhạc nước - Khu đô thị Vịnh biển Hạ Long Marina (phường Bãi Cháy).

Đây được xem là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong dịp Tết Trung thu tại Quảng Ninh.

556879290-1230265029140494-1731791997692454621-n.jpg
Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Điểm nhấn của Lễ hội là Chương trình nghệ thuật thiếu nhi “Đêm trăng cổ tích”; diễu hành xe đèn lồng khổng lồ (cá chép, lân, rồng, phượng, hoa sen) với trên 100 xe điện và xe buýt 2 tầng; âm nhạc và trống hội carnival sôi động; nhạc nước Halo Bay Show kết hợp ánh sáng và âm nhạc bên bờ Vịnh kỳ quan; ra mắt bánh Trung thu khổng lồ gần 200kg - biểu tượng gắn kết yêu thương, đoàn viên; nghi thức thắp sáng trăng rằm bằng nhạc nước và lễ hội rước đèn; bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao. Ngoài ra, lễ hội còn có hơn 40 gian hàng trung thu, trò chơi dân gian, quà tặng hấp dẫn và nhiều điểm check-in độc đáo.

Sự kiện sẽ được mở cửa miễn phí cho người dân và du khách nhằm mang đến một lễ hội ý nghĩa sâu sắc.

Bài liên quan

Xã hội

Bắc Ninh kiểm tra đồ chơi trẻ em trên toàn tỉnh dịp Trung thu

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra chất lượng và an toàn đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh dịp trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2025.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký, ban hành kế hoạch số 90/KH-UBND kiểm tra liên ngành về chất lượng và an toàn đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2025.

Kế hoạch nhằm kiểm tra nhằm đảm bảo các đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường phục vụ Tết Trung thu năm 2025 có chất lượng phù hợp với quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các yêu cầu an toàn theo quy định; nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đồ chơi trẻ em trong việc đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về chất lượng đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường.

Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Loạt đèn lồng 'hot trend' được giới trẻ săn đón mùa Trung thu

Đèn lồng không chỉ là món đồ chơi truyền thống cho trẻ em mà còn trở thành phụ kiện check-in được giới trẻ Việt Nam săn đón nồng nhiệt mỗi dịp Trung thu.

2-7684.jpg
Mùa trăng rằm năm nay chứng kiến sự lên ngôi của một loạt các mẫu đèn lồng "hot trend", kết hợp giữa nét truyền thống và sự sáng tạo hiện đại.
5-4356.jpg
Xu hướng yêu nước và tự hào dân tộc được thể hiện rõ qua những chiếc đèn lồng Trung thu mini khi kết hợp các chi tiết như nón lá hay cờ Tổ quốc.
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Những mâm cỗ Trung thu đẹp đến mức không nỡ ăn của mẹ bỉm Hà Nội

Loạt mâm cỗ được bày biện tỉ mỉ, đẹp mắt của một mẹ bỉm ở Hà Nội được chia sẻ trên các hội nhóm thu hút rất nhiều sự chú ý, khiến người nhìn phải xuýt xoa.

4-5135.jpg
Cứ mỗi dịp Rằm tháng Tám, không khí Trung thu lại tràn ngập khắp các gia đình Việt. Bên cạnh những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân rực rỡ, mâm cỗ trông trăng chính là linh hồn không thể thiếu, nơi trẻ thơ được thỏa sức phá cỗ dưới ánh trăng tròn. (Ảnh: FB Cao Thanh Thuỷ)
7-9023.jpg
Trong các hội nhóm liên quan đến hội "yêu bếp", những mâm cỗ Trung Thu của chị Cao Thanh Thủy khiến nhiều người phải xuýt xoa vì đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: FB Cao Thanh Thuỷ)
Xem chi tiết

