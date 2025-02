Trong cuộc đối đầu khốc liệt giữa Nga và Ukraine, thị trấn Velikaya Novoselka, cứ điểm của quân đội Ukraine (AFU), dù đã đứng vững từ giai đoạn đầu của cuộc chiến, nhưng đã bị thất thủ trước đòn tấn công mãnh liệt của quân đội Nga (RFAF). Đây cũng là chiến thắng quan trọng nhất của RFAF trong đầu năm 2025. Sau hai tháng giao tranh ác liệt, RFAF cuối cùng đã hoàn toàn cô lập được Velikaya Novoselka và tiến hành bao vây thị trấn này. Hai lữ đoàn của AFU đảm nhiệm chiến đấu phòng ngự tại đây là Lữ đoàn bộ binh 141 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 110; nhưng chỉ Lữ đoàn 141 là rút lui an toàn, còn Lữ đoàn 110 bị thiệt hại nặng nề. Sau khi Velikaya Novoselka bị RFAF bao vây hoàn toàn, cụm quân Khortytsa của AFU đã ra lệnh cho những người phòng thủ - không đầu hàng, chiến đấu đến cùng. Điều này thực chất là tuyên bố "bản án tử hình" cho những người bảo vệ, nhưng họ không sợ hãi và đã chọn chiến đấu đến cùng. Bốn lữ đoàn thuộc Quân khu Viễn Đông của RFAF, đã tấn công Velikaya Novoselka từ mọi hướng và cuộc giao tranh trên đường phố diễn ra vô cùng tàn khốc. Gần như toàn bộ 1.000 ngôi nhà trong thị trấn đã bị phá hủy trong trận chiến. Các mũi đột kích của RFAF, dưới sự yểm trợ của không quân, pháo binh, UAV FPV và UAV vũ trang… tiến từng ngôi nhà một, liên tục thu hẹp vòng vây. Vào ngày 22/1, quân Ukraine ở Velyka Novosyolka đã bị bao vây hoàn toàn, không có quân tiếp viện, không có quân dự bị và không có khả năng thoát ra. Tuy nhiên, ngay cả trong tình huống tuyệt vọng như vậy, lực lượng còn lại của Lữ đoàn 110 AFU vẫn giữ được khu bệnh viện, thành trì cuối cùng của họ. Hơn 350 lính Ukraine dũng cảm, đã chiến đấu bảo vệ bệnh viện dành cho những người lính bị thương và phát động trận chiến cuối cùng với RFAF. RFAF đã bắn đạn truyền đơn, sử dụng UAV mang loa gọi hàng; nhưng với lòng dũng cảm và quyết tâm của mình, quân Ukraine đã cho thấy sự dũng cảm và không sợ hy sinh của họ. RFAF đã mở cuộc tấn công từ nhiều hướng và hỏa lực pháo binh bắn phá liên tục, nhưng quân Ukraine không rút lui. Sau một tuần giao tranh trên đường phố ở Velyka Novosyolka, chỉ còn lại một số ít tàn quân của Lữ đoàn 110 AFU. Quân đội Nga một lần nữa kêu gọi quân phòng thủ đầu hàng, nhưng bị từ chối. Ngày 26/1, Lữ đoàn xe tăng cận vệ số 5 của RFAF đã trực tiếp tấn công vào khu vực phía Nam của bệnh viện và mở trận chiến quyết định cuối cùng với quân Ukraine tại đây. Trong trận chiến quyết tử này, các chiến binh Ukraine đã thể hiện sức mạnh chiến đấu và tinh thần hy sinh đáng kinh ngạc. Họ đã dũng cảm chống lại hỏa lực pháo binh dữ dội của quân Nga và giữ vững vị trí cho đến giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, do chênh lệch về sức mạnh, cuối cùng họ đã không thể chống lại được cuộc tấn công của quân Nga. Trong cuộc giao tranh bên trong và xung quanh bệnh viện, hơn 350 quân nhân Ukraine đã hy sinh, lá cờ chiến thắng của RFAF đã được kéo lên và chương cuối cùng bi thảm đã kết thúc. Trong trận chiến này, RFAF cũng đã chiếm được lá cờ của Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 110 của AFU. Đại đội này đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không có nhiều người đột phá, và ít người đầu hàng. Hầu như tất cả đều hy sinh trên chiến trường. Sự sụp đổ của pháo đài Velyka Novosyolka, đánh dấu sự mở cửa của quân đội Nga vào Dnepropetrovsk. Ưu thế trên không, lợi thế về tên lửa và pháo binh của RFAF đang đè bẹp mọi sự kháng cự từ AFU. Mặc dù chiến thuật của AFU linh hoạt và đa dạng, nhưng họ ngày càng không thể đối phó với ưu thế hỏa lực mạnh mẽ của RFAF. Về mặt phòng thủ, chiến thuật dựa vào các công sự đô thị để giữ vững và tiêu hao nhân lực của RFAF của AFU không còn hiệu quả nữa. Các công sự đô thị với các tòa nhà dân cư làm lõi, không thể ngăn chặn bom lượn FAB dẫn đường của Nga, đã phá hủy các tòa nhà kiên cố. Các công sự dã chiến không thể ngăn chặn các vụ bắn phá liên tục của đạn pháo 122 và 152 mm của RFAF. Khi quân Ukraine tập hợp lực lượng dự bị để phản công, họ sẽ bị tấn công bằng bom trên không, tên lửa tầm xa, tên lửa hành trình và tên lửa Iskander. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, lãnh đạo AFU chỉ có thể yêu cầu các đơn vị tuyến đầu tử thủ. Ở Ugledar, Marinka, Avdiivka, Toretsk, Kurakhove, và bây giờ là Velyka Novosyolka... nhiều đơn vị AFU nối tiếp nhau vào trận, cho đến khi quân phòng thủ bị tiêu diệt hoàn toàn. Do thiếu lính bộ binh, buộc chỉ huy AFU còn bắt đầu đưa một số lượng lớn lính căn cứ không quân, lính hậu cần, quân nhạc và đội danh dự vào chiến trường làm lính bộ binh, lấp đầy tất cả vào trong chiến hào và tiếp tục giữ vững. Tuy nhiên, ưu thế trên không của Nga đang ngày càng gia tăng, và quân Ukraine ở tuyến đầu đang phải chịu các cuộc tấn công theo thời gian thực từ lực lượng không quân chiến thuật Nga; dù quân Ukraine đang tập hợp, hành quân, cung cấp vật tư hậu cần, phản công hay phòng thủ. Trong chiến tranh hiện đại, thắng bại phụ thuộc rất nhiều vào sự hoàn thiện của hệ thống lực lượng mặt đất của cả hai bên. Quân đội Ukraine, vốn đang ở thế bất lợi cực độ về sức mạnh không quân và phòng không dã chiến, đang ngày càng gặp bất lợi và khó có thể bù đắp khoảng cách sức mạnh này, chỉ bằng cách chiến đấu quyết liệt và số lượng quân. (nguồn ảnh X, Topwar, Ukrinform, Kyiv Post).

