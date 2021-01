Ukraine nhập biên loại máy bay Việt Nam cho về hưu từ lâu

Theo thông tin mới nhất vừa được truyền thông Ukraine đăng tải, lực lượng hải quân của nước này vừa có buổi lễ long trọng để đưa máy bay An-2 quay trở lại biên chế. Đây là loại máy bay hai tầng cánh An-2 đã được Liên Xô sản xuất từ năm 1947, từng được phục vụ trong nhiều lực lượng không quân khắp thế giới tới nay hầu như đã được cho về hưu. Bản thân Không quân Việt Nam cũng đã từng sử dụng loại máy bay này trong biên chế, tuy nhiên tới nay chúng ta cũng đã loại biên hoàn toàn các máy bay hai tầng cánh kiểu cổ này. Antonov An-2 được biết tới như loại máy bay cực kỳ đơn giản và bền bỉ, thậm chí chiếc máy bay này còn xuất xưởng mà không có kèm bất cứ sách hướng dẫn nào. Hiện nay tại Hà Nội, một chiếc An-2 đã về hưu đang được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không - Không quân. Đây có thể được coi là loại máy bay sử dụng động cơ cánh quạt phổ biến bậc nhất thế giới với tổng cộng 18.000 chiếc từng được sản xuất, xuất hiện tại khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thiết kế của An-2 cực kỳ đơn giản, nó có một động cơ cánh quạt trước mũi cùng với hai tầng cánh. Thiết kế hai tầng cánh cho phép An-2 có lực nâng rất lớn. Đây còn từng được mệnh danh là loại máy bay duy nhất trên thế giới có khả năng... bay lùi. Do có lực nâng quá lớn, máy bay hai tầng cánh An-2 có thể bay được ở tốc độ chỉ 70 km/h. Tốc độ tối thiểu rất chậm của An-2 khiến nó phù hợp với các nhiệm vụ tuần tra, tìm kiếm cứu nạn, phun thuốc trừ sâu hoặc do thám mặt đất. Không chỉ có khả năng hoạt động bền bỉ, An-2 còn là loại máy bay rất tiết kiệm nhiên liệu khi nó chỉ tốn 2,5 lít/1 phút bay. Trong suốt thời gian phục vụ, An-2 cũng đã được cải biên rất nhiều lần bởi nhiều quốc gia, ít nhất đã có khoảng 40 phiên bản máy bay An-2 được cải biên trên khắp thế giới. Khi còn hoạt động ở Việt Nam, loại máy bay này cũng thường được sử dụng cho các chuyến bay vận tải tầm ngắn, ứng phó hỗ trợ thiên tai hay do thám địa hình. Theo truyền thông Ukraine, chiếc An-2 mà nước này vừa cho gia nhập biên chế lực lượng hải quân trước đó từng là máy bay của bọn buôn lậu, chuyên được dùng để vận chuyển thuốc lá lậu vào nước này. Sau khi đường dây vận chuyển thuốc lá lậu bị triệt phá, Ukraine đã tịch thu được chiếc An-2 và tới nay đã cho gia nhập lực lượng hải quân. Hiện vẫn chưa rõ Hải quân Ukraine sẽ sử dụng chiếc An-2 này vào nhiệm vụ gì, tuy nhiên nhiều khả năng, An-2 của Ukraine sẽ chỉ được dùng làm máy bay huấn luyện. Cận cảnh máy bay An-2 tới nay vẫn "hoạt động tốt" dù đã có thiết kế cực kỳ lỗi thời.

Theo thông tin mới nhất vừa được truyền thông Ukraine đăng tải, lực lượng hải quân của nước này vừa có buổi lễ long trọng để đưa máy bay An-2 quay trở lại biên chế. Đây là loại máy bay hai tầng cánh An-2 đã được Liên Xô sản xuất từ năm 1947, từng được phục vụ trong nhiều lực lượng không quân khắp thế giới tới nay hầu như đã được cho về hưu. Bản thân Không quân Việt Nam cũng đã từng sử dụng loại máy bay này trong biên chế, tuy nhiên tới nay chúng ta cũng đã loại biên hoàn toàn các máy bay hai tầng cánh kiểu cổ này. Antonov An-2 được biết tới như loại máy bay cực kỳ đơn giản và bền bỉ, thậm chí chiếc máy bay này còn xuất xưởng mà không có kèm bất cứ sách hướng dẫn nào. Hiện nay tại Hà Nội, một chiếc An-2 đã về hưu đang được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không - Không quân. Đây có thể được coi là loại máy bay sử dụng động cơ cánh quạt phổ biến bậc nhất thế giới với tổng cộng 18.000 chiếc từng được sản xuất, xuất hiện tại khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thiết kế của An-2 cực kỳ đơn giản, nó có một động cơ cánh quạt trước mũi cùng với hai tầng cánh. Thiết kế hai tầng cánh cho phép An-2 có lực nâng rất lớn. Đây còn từng được mệnh danh là loại máy bay duy nhất trên thế giới có khả năng... bay lùi. Do có lực nâng quá lớn, máy bay hai tầng cánh An-2 có thể bay được ở tốc độ chỉ 70 km/h. Tốc độ tối thiểu rất chậm của An-2 khiến nó phù hợp với các nhiệm vụ tuần tra, tìm kiếm cứu nạn, phun thuốc trừ sâu hoặc do thám mặt đất. Không chỉ có khả năng hoạt động bền bỉ, An-2 còn là loại máy bay rất tiết kiệm nhiên liệu khi nó chỉ tốn 2,5 lít/1 phút bay. Trong suốt thời gian phục vụ, An-2 cũng đã được cải biên rất nhiều lần bởi nhiều quốc gia, ít nhất đã có khoảng 40 phiên bản máy bay An-2 được cải biên trên khắp thế giới. Khi còn hoạt động ở Việt Nam, loại máy bay này cũng thường được sử dụng cho các chuyến bay vận tải tầm ngắn, ứng phó hỗ trợ thiên tai hay do thám địa hình. Theo truyền thông Ukraine, chiếc An-2 mà nước này vừa cho gia nhập biên chế lực lượng hải quân trước đó từng là máy bay của bọn buôn lậu, chuyên được dùng để vận chuyển thuốc lá lậu vào nước này. Sau khi đường dây vận chuyển thuốc lá lậu bị triệt phá, Ukraine đã tịch thu được chiếc An-2 và tới nay đã cho gia nhập lực lượng hải quân. Hiện vẫn chưa rõ Hải quân Ukraine sẽ sử dụng chiếc An-2 này vào nhiệm vụ gì, tuy nhiên nhiều khả năng, An-2 của Ukraine sẽ chỉ được dùng làm máy bay huấn luyện. Cận cảnh máy bay An-2 tới nay vẫn "hoạt động tốt" dù đã có thiết kế cực kỳ lỗi thời.