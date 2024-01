Truyền thông phương Tây “xoa dịu” Ukraine khi để mất tiền đồn Marinka

Sau thất bại cuộc “đại phản công” của Ukraine, quân Nga nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, chuyển từ phòng thủ sang tấn công trên nhiều mặt trận và sớm đạt được hàng loạt kết quả. Trong đó đáng ghi nhận nhất là cuộc tấn công vào thị trấn quan trọng Marinka ở Donetsk. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, Quân đội Nga đã tràn ngập hoàn toàn Marinka. Tổng thống Nga đánh giá cao chiến thắng này và chỉ ra tầm quan trọng của việc Quân đội Nga chiếm được Marinka, Theo Tổng thống Putin, việc Nga tràn ngập Marinka trước hết là giữ cho kẻ thù tránh xa thành phố Donetsk. Thứ hai, sau khi chiếm được Marinka, Quân đội Nga có thể tiến vào khu vực chiến đấu rộng hơn. Tầm quan trọng của Marinka thì không cần phải nói, Quân đội Ukraine bắt đầu xây dựng nhiều công sự khác nhau ở Marinka từ năm 2014. Trận chiến giữa hai bên xung quanh Malinka kéo dài gần 10 năm, phía Nga đã triển khai nhiều vũ khí hiện đại để bao vây Marinka. Để hạ gục tiền đồn vững chắc này, ngay cả Tổng thống Putin cũng đã đưa ra tuyên bố đặc biệt, đủ cho thấy Nga coi trọng nó đến mức nào. Tuy nhiên, giới truyền thông Mỹ lại tỏ ra “thờ ơ” với việc này, cho rằng chẳng có gì là “to tát”; thậm chí nó có giá trị chiến lược hạn chế. Theo hãng tin Sputnik/Nga, khi bình luận về việc Quân đội Nga kiểm soát Marinka, tờ New York Times thừa nhận sự thất bại của Quân đội Ukraine; nhưng không thừa nhận rằng bước tiến của Quân đội Nga có ý nghĩa lớn: “Giống như Bakhmut, chiến lược của Marinka giá trị bị hạn chế”. Khi Bakhmut đang chiến đấu ác liệt, giới truyền thông phương Tây cũng có thái độ tương tự, khi quân Ukraine vẫn còn cầm cự được thì phương Tây lại ca ngợi tầm quan trọng của Bakhmut và giá trị chiến lược của nó lớn đến mức nào. Tuy nhiên, khi Quân đội Ukraine không thể giữ được Bakhmut, phương Tây bắt đầu hạ thấp tầm quan trọng của nó, cho rằng nơi này không có nhiều giá trị chiến lược. Sau khi Bakhmut bị quân Nga tràn ngập, kiểu tranh luận này càng trở nên phổ biến hơn và họ muốn nói rằng Bakhmut là vô giá trị. Nếu Bakhmut và Marinka thực sự không có nhiều giá trị chiến lược thì tại sao quân Ukraine nhất quyết cầm cự? Tại sao Kiev vẫn quyết tâm phản công lại sau khi bị đẩy lùi? Một trong những nguyên nhân chính khiến cuộc phản công của Quân đội Ukraine thất bại là do phần lớn Quân đội Ukraine tập trung ở chiến trường phía đông và không phản công toàn diện ở mặt trận phía nam. Việc tiếp tục chiến đấu vì Bakhmut bất chấp thất bại trong cuộc phản công không chỉ là yếu tố chính trị mà nó còn thể hiện đầy đủ rằng, nơi này quả thực rất quan trọng. Họ lần lượt mất đi các vị trí chiến lược, nhưng không thể lấy lại được, nên bắt đầu ngụy biện như truyền thông Mỹ đưa tin. Ukraine từ chối thừa nhận cuộc phản công thất bại, thậm chí còn cố gắng tô điểm là thành công, quan điểm tuyên truyền của họ là "Quân đội Nga không có được bất kỳ khu định cư mới nào vào năm 2023". Thậm chí Tổng thống Ukraine còn tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn vài ngày trước rằng, Quân đội Nga không chiếm được bất kỳ ngôi làng nào của Ukraine trong năm qua. Truyền thông Nga mỉa mai cho rằng, lãnh đạo Ukraine đã hoàn toàn quên mất việc mất Bakhmut và các khu dân cư khác rơi vào tay Nga. Còn trang web Bulgarian Military ngày 28/12 nêu chi tiết rằng, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu thông tin cho Tổng thống Putin về việc hoàn thành chiếm Marinka, Tổng thống đã ca ngợi chiến dịch này là một thắng lợi, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Quân đội Nga. Trang web Bulgarian Military cũng đánh giá, Marinka đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Ukraine. Kể từ năm 2014, nó đã dần trở thành một “pháo đài”, với việc Quân đội Ukraine xây dựng các rào chắn bê tông cốt thép ở đây. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Marinka luôn là mặt trận “nóng” trên chiến trường Ukraine. Do đó, việc Quân đội Nga chiếm được Marinka đã được công nhận rộng rãi như một trong những diễn biến quan trọng nhất kể từ chiến thắng ở Bakhmut, Bulgarian Military viết. Nhưng điều khác biệt mà Bulgarian Military chỉ ra là chiến dịch chiếm Marinka “khác trận chiến rung chuyển Bakhmut”, khi quân Nga đánh chiếm Marinka diễn ra “một cách êm ả”. Các lực lượng Nga đã "âm thầm" chiếm được thành phố giống như pháo đài mà Quân đội Ukraine đã dày công củng cố trong suốt 7 đến 8 năm. Bulgarian Military đặt ra câu hỏi, việc quân Nga tràn ngập Marinka là do đâu? Điều gì đã dẫn đến việc Quân đội Ukraine phải rút khỏi Marinka? Và Bulgarian Military cho rằng, Quân đội Ukraine hết đạn, có thể buộc phải tự rút lui. Nhận xét của truyền thông phương Tây không thể làm sụt giảm quyết tâm rất cao của Quân đội Nga. Thực tế do Ukraine không thể chống đỡ trước sự tiến công dữ dội bằng pháo binh và không quân, buộc họ phải rút khỏi đây để bảo toàn lực lượng, tránh bị tiêu diệt hoàn toàn.

Sau thất bại cuộc “đại phản công” của Ukraine, quân Nga nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, chuyển từ phòng thủ sang tấn công trên nhiều mặt trận và sớm đạt được hàng loạt kết quả. Trong đó đáng ghi nhận nhất là cuộc tấn công vào thị trấn quan trọng Marinka ở Donetsk. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, Quân đội Nga đã tràn ngập hoàn toàn Marinka. Tổng thống Nga đánh giá cao chiến thắng này và chỉ ra tầm quan trọng của việc Quân đội Nga chiếm được Marinka, Theo Tổng thống Putin, việc Nga tràn ngập Marinka trước hết là giữ cho kẻ thù tránh xa thành phố Donetsk. Thứ hai, sau khi chiếm được Marinka, Quân đội Nga có thể tiến vào khu vực chiến đấu rộng hơn. Tầm quan trọng của Marinka thì không cần phải nói, Quân đội Ukraine bắt đầu xây dựng nhiều công sự khác nhau ở Marinka từ năm 2014. Trận chiến giữa hai bên xung quanh Malinka kéo dài gần 10 năm, phía Nga đã triển khai nhiều vũ khí hiện đại để bao vây Marinka. Để hạ gục tiền đồn vững chắc này, ngay cả Tổng thống Putin cũng đã đưa ra tuyên bố đặc biệt, đủ cho thấy Nga coi trọng nó đến mức nào. Tuy nhiên, giới truyền thông Mỹ lại tỏ ra “thờ ơ” với việc này, cho rằng chẳng có gì là “to tát”; thậm chí nó có giá trị chiến lược hạn chế. Theo hãng tin Sputnik/Nga, khi bình luận về việc Quân đội Nga kiểm soát Marinka, tờ New York Times thừa nhận sự thất bại của Quân đội Ukraine; nhưng không thừa nhận rằng bước tiến của Quân đội Nga có ý nghĩa lớn: “Giống như Bakhmut, chiến lược của Marinka giá trị bị hạn chế”. Khi Bakhmut đang chiến đấu ác liệt, giới truyền thông phương Tây cũng có thái độ tương tự, khi quân Ukraine vẫn còn cầm cự được thì phương Tây lại ca ngợi tầm quan trọng của Bakhmut và giá trị chiến lược của nó lớn đến mức nào. Tuy nhiên, khi Quân đội Ukraine không thể giữ được Bakhmut, phương Tây bắt đầu hạ thấp tầm quan trọng của nó, cho rằng nơi này không có nhiều giá trị chiến lược. Sau khi Bakhmut bị quân Nga tràn ngập, kiểu tranh luận này càng trở nên phổ biến hơn và họ muốn nói rằng Bakhmut là vô giá trị. Nếu Bakhmut và Marinka thực sự không có nhiều giá trị chiến lược thì tại sao quân Ukraine nhất quyết cầm cự? Tại sao Kiev vẫn quyết tâm phản công lại sau khi bị đẩy lùi? Một trong những nguyên nhân chính khiến cuộc phản công của Quân đội Ukraine thất bại là do phần lớn Quân đội Ukraine tập trung ở chiến trường phía đông và không phản công toàn diện ở mặt trận phía nam. Việc tiếp tục chiến đấu vì Bakhmut bất chấp thất bại trong cuộc phản công không chỉ là yếu tố chính trị mà nó còn thể hiện đầy đủ rằng, nơi này quả thực rất quan trọng. Họ lần lượt mất đi các vị trí chiến lược, nhưng không thể lấy lại được, nên bắt đầu ngụy biện như truyền thông Mỹ đưa tin. Ukraine từ chối thừa nhận cuộc phản công thất bại, thậm chí còn cố gắng tô điểm là thành công, quan điểm tuyên truyền của họ là "Quân đội Nga không có được bất kỳ khu định cư mới nào vào năm 2023". Thậm chí Tổng thống Ukraine còn tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn vài ngày trước rằng, Quân đội Nga không chiếm được bất kỳ ngôi làng nào của Ukraine trong năm qua. Truyền thông Nga mỉa mai cho rằng, lãnh đạo Ukraine đã hoàn toàn quên mất việc mất Bakhmut và các khu dân cư khác rơi vào tay Nga. Còn trang web Bulgarian Military ngày 28/12 nêu chi tiết rằng, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu thông tin cho Tổng thống Putin về việc hoàn thành chiếm Marinka, Tổng thống đã ca ngợi chiến dịch này là một thắng lợi, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Quân đội Nga. Trang web Bulgarian Military cũng đánh giá, Marinka đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Ukraine. Kể từ năm 2014, nó đã dần trở thành một “pháo đài”, với việc Quân đội Ukraine xây dựng các rào chắn bê tông cốt thép ở đây. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Marinka luôn là mặt trận “nóng” trên chiến trường Ukraine. Do đó, việc Quân đội Nga chiếm được Marinka đã được công nhận rộng rãi như một trong những diễn biến quan trọng nhất kể từ chiến thắng ở Bakhmut, Bulgarian Military viết. Nhưng điều khác biệt mà Bulgarian Military chỉ ra là chiến dịch chiếm Marinka “khác trận chiến rung chuyển Bakhmut”, khi quân Nga đánh chiếm Marinka diễn ra “một cách êm ả”. Các lực lượng Nga đã "âm thầm" chiếm được thành phố giống như pháo đài mà Quân đội Ukraine đã dày công củng cố trong suốt 7 đến 8 năm. Bulgarian Military đặt ra câu hỏi, việc quân Nga tràn ngập Marinka là do đâu? Điều gì đã dẫn đến việc Quân đội Ukraine phải rút khỏi Marinka? Và Bulgarian Military cho rằng, Quân đội Ukraine hết đạn, có thể buộc phải tự rút lui. Nhận xét của truyền thông phương Tây không thể làm sụt giảm quyết tâm rất cao của Quân đội Nga. Thực tế do Ukraine không thể chống đỡ trước sự tiến công dữ dội bằng pháo binh và không quân, buộc họ phải rút khỏi đây để bảo toàn lực lượng, tránh bị tiêu diệt hoàn toàn.