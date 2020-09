Súng bắn tỉa giảm thanh cực độc của Việt Nam lần đầu lộ diện

Trong một bức ảnh mới đây về một buổi đại hội quân đội có sự tham gia của nhiều tướng lĩnh cấp cao Quân đội Việt Nam, có thể thấy rằng các đồng chí đang đứng trước bàn trưng bày một số loại vũ khí hiện đang có trong biên chế của lực lượng đặc biệt Việt Nam. Có thể thấy ngay những vũ khí quen thuộc như Galil Ace 31, AKMS hay súng bắn tỉa SVD, tuy nhiên, lại có một khẩu súng đặc biệt vô cùng lạ mắt khác mà chúng ta chưa từng được thấy trước đây nằm ở trên bàn trưng bày. Ảnh: Đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Quốc phòng được giới thiệu về các trang bị. Có thể thấy khẩu súng lạ nằm trên bàn (thứ 2 từ trái qua). Đây là một điều vô cùng bất ngờ. Dựa vào những hình ảnh trên, đây chính là loại súng bắn tỉa giảm thanh xuyên giáp sử dụng đạn cận âm VSK-94 cực kỳ hiện đại do LB Nga chế tạo từ sau những năm 2000. Trước đó, chưa hề có bất cứ một thông tin gì về việc quân đội ta nhập khẩu số lượng những khẩu súng vô cùng uy lực này, nên sự xuất hiện của khẩu súng này trong bức ảnh khiến nhiều người yêu thích quân sự, vũ khí Việt Nam bất ngờ, thích thú. Ảnh: Cận cảnh súng bắn tỉa VSK-94 của Quân đội Việt Nam. Súng VSK-94 là sản phẩm của Cục Thiết kế Công cụ KBP Tula thiết kế, chế tạo, lần đầu ra mắt vào năm 1995. Là mẫu súng bắn tỉa giảm thanh, cơ cấu bắn tự động, sử dụng cỡ đạn 9x39mm cận âm, được phát triển dựa trên súng trường giảm thanh 9A-91. Súng có thể sử dụng các loại đạn như SP-5, SP-6 và PAB-9. Ảnh: Súng bắn tỉa VSK-94 được trưng bày tại triển lãm. Đối với việc sử dụng đạn PAB-9 trên VSK-94, nó có thể xuyên thép dày 8mm ở khoảng cách 100m. VSK-94 được sử dụng bởi các lực lượng đặc biệt cho những nhiệm vụ như tiêu diệt các mục tiêu là con người bao gồm cả đối tượng mặc áo giáp chống đạn, hoặc các phương tiện không được bọc thép ở khoảng cách lên đến 400m. VSK-94 chính thức được đưa vào biên chế từ năm 2002. Ảnh: Sử dụng VSK-94 thực tế trên chiến trường Syria. VSK-94 được cho là phiên bản phù hợp túi tiền hơn so với súng bắn tỉa cận âm VSS. Nó sử dụng một hộp tiếp đạn 20 viên được sắp xếp theo kiểu so le hai hàng hoặc hộp tiếp đạn 10 viên như VSS. Độ tản mát của đạn VSK-94 trong phạm vi 100m là dưới 10cm, nghĩa là độ chính xác về hoả lực của súng kém hơn một chút so với khẩu VSS đắt tiền nhưng vẫn đảm bảo khả năng tác chiến vô cùng hiệu quả. Ảnh: Súng bắn tỉa VSK-94 với các ống ngắm khác nhau Việc chuyển đổi từ súng trường giảm thanh 9A-91 thành súng bắn tỉa giảm thanh VSK-94 bao gồm việc trang bị một ống giảm thanh có thể tháo rời (PBS) và một tay cầm liền báng nhựa có thể tháo rời, cùng miếng cao su để phân tán bớt lực tác động của súng vào vai khi bắn. Ống giảm thanh giúp giảm tiếng ồn một cách đáng kể khi tác xạ và loại bỏ hoàn toàn tia lửa đầu nòng lúc viên đạn rời đi, cho phép tiêu diệt với mục tiêu trong phạm vi 400m mà vẫn giữ bí mật vị trí. Thậm chí trong cận chiến, VSK-94 cũng có thể sử dụng như một khẩu súng trường tấn công. Ảnh: Hai mẫu súng bắn tỉa giảm thanh, cận âm nổi tiếng của Nga là VSS (trên) và VSK-94 (dưới). Một gá gắn kính ngắm được thiết kế lắp đặt ở phía bên trái thân súng, cho phép súng có thể sử dụng nhiều loại kính ngắm khác nhau phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể. Chẳng hạn như kính ngắm ngày PKS-07 và kính ngắm đêm PKN-OZM. Kính PKS-07 có độ phóng đại gấp 7 lần (tức 7X), hiển thị điểm ngắm bằng điểm đỏ chạy bằng năng lượng pin, giúp xạ thủ có thể nhanh chóng lấy đường ngắm chuẩn xác. Kính PKN-OZM được chế tạo với cơ cấu tăng cươnf hình ảnh điện quang, cho phép tiêu diệt mục tiêu ở phạm vi 200m trong đêm tối không có ánh trăng và lên tới 350m trong điều kiện thuận lợi. Ngoài ta có cũng có thể sử dụng kính ngắm quang học PSO-1-1 như trên súng bắn tỉa SVD và VSS. Ảnh: Súng bắn tỉa VSK-94 với kính ngắm PSO-1-1. Thông số kỹ thuật cơ bản, VSK-94 sử dụng đạn cỡ 9x39mm, trọng lượng khi không có hộp tiếp đạn và kính ngắm quang học là 2.7kg. Chiều dài 900mm khi lắp ống giảm thanh và nòng dài 230mm. Sơ tốc đầu nòng đạt 270-290m/s, tốc độ bắn 700-900 phát/phút. Tầm bắn tối đa 400m và có thể sử dụng hộp tiếp đạn 10 hoặc 20 viên

Ảnh: Cận cảnh thân súng VSK-94 Hiện nay VSK-94 đang được sử dụng số lượng ít trong các lực lượng đặc biệt của các đơn vị hành pháp ở Nga, ngoài ra nó cũng được xuất khẩu cho một số nước đồng minh và đối tác trong đó có Việt Nam. VSK-94 cũng đã trải qua quá trình thực chiến tại Syria và cho một số kết quả rất đáng khả quan. Súng có giá thành rẻ hơn VSS Vintorez nên có khả năng thua kém một chút so với loại súng đắt đỏ hơn, tuy nhiên điều này là không quá đáng kể. VSK-94 nhìn chung vẫn là một loại hoả khí tốt và đáng tin cậy

Ảnh: Lính SSA với súng bắn tỉa VSK-94 tại Syria Hy vọng trong tương lai, cán bộ chiến sĩ Việt Nam sẽ có thêm điều kiện, sử dụng các loại vũ khí tiên tiến, có khả năng tác chiến cao và hiện đại bậc nhất của Nga hiện nay, giúp quân đội ta ngày càng vững mạnh. Ảnh: Hộp tiếp đạn của súng bắn tỉa VSK-94. Video Đội bắn tỉa Việt Nam thi đấu tại Army Games 2020 - Nguồn: QĐND Online

