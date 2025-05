Sức chiến đấu của binh sĩ Triều Tiên trên chiến trường thế nào?

Vào ngày 24/4, Tướng Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, đã đích thân đề nghị Tổng thống Putin ghi nhận những công lao của quân đội Triều Tiên, đã chiến đấu ở vùng Kursk, khi phối hợp với quân đội Nga (RFAF) tái chiếm khu vực này từ tay quân đội Ukraine (AFU). Đồng thời mở ra trang lịch sử về mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên. Quân đội Nga tham gia chiến đấu ở Kursk có nhiều đơn vị tinh nhuệ như lính dù, lực lượng đặc nhiệm Akhmat Chechnya, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến của Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Biển Đen, Hạm đội phương Bắc và Lữ đoàn Tác chiến Đặc biệt GRU của Bộ Tổng tham mưu RFAF. Trên chiến trường Kursk, nơi tập trung nhiều đơn vị tinh nhuệ của RFAF, nhưng quân đội Triều Tiên vẫn được Moscow ghi nhận công lao. Điều này cho thấy, hiệu quả chiến đấu của quân Triều Tiên, không hề kém cạnh so với các đơn vị tinh nhuệ của RFAF. Bản tóm tắt thành tích chiến đấu của Lữ đoàn đặc nhiệm số 94 thuộc quân đội Triều Tiên nêu rõ, để giành chiến thắng trong chiến đấu ở Kursk, những binh sĩ Triều Tiên phải có tinh thần chiến đấu cao, ngay cả khi chiến đấu với đối phương có vũ khí hiện đại. Công tác chính trị tư tưởng luôn được đặt lên hàng đầu. Mặc dù các cuộc tấn công hỏa lực bằng UAV FPV và pháo kích của AFU, nhưng quân Triều Tiên vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, không sợ hy sinh gian khổ, quyết chiến và quyết thắng. Đội ngũ cán bộ từ trung đội, đại đội đến lữ đoàn, tất cả đều ở vị trí chiến đấu và kịp thời điều chỉnh theo tình hình chiến đấu. Trong chiến đấu, việc tiếp cận đối phương một cách bí mật và tấn công bất ngờ có thể giúp giành được thế chủ động trong chiến đấu. Tiểu đoàn 1/Lữ đoàn 94 của quân đội Triều Tiên, đã từng cơ động 20 km dưới rừng cây và bất ngờ tấn công vào trận địa của AFU. Sau 31 giờ chiến đấu, họ đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, cũng có nhiều bài học rút ra từ chiến đấu cho quân đội Triều Tiên, khi lúc đầu, quân đội Triều Tiên không chú ý đến việc tấn công chế áp các trận địa pháo binh và vị trí điều khiển UAV FPV của AFU. Hậu quả là đã có thương vong nặng nề trong trận đánh ở khu vực Guevo. Trên mặt trận Kursk, chiến thuật tiến công dựa vào số lượng bộ binh vượt trội của quân đội Triều Tiên không phù hợp, nên họ nhanh chóng sử dụng chiến thuật tổ bộ binh cơ động, từ 2-3 người để tiến hành tác chiến. Trong một số trận đánh, quân Triều Tiên bị quân Ukraine ẩn núp trong các tòa nhà và tầng hầm gần đó tấn công từ hai bên sườn, gây ra thương vong nghiêm trọng. Khi mới tham gia chiến trường Kursk vào tháng 12/2024, quân Triều Tiên tin rằng khả năng bắn chính xác và tấn công nhanh của họ, có thể buộc quân Ukraine phải nhanh chóng đầu hàng. Nhưng trên thực tế, quân Ukraine chiến đấu rất lỳ đòn và sẽ không đầu hàng hay rút lui dễ dàng. Tuy nhiên quân Triều Tiên đã quyết tâm chiến đấu đến cùng. Trong các trận đánh ở Kursk, quân đội Triều Tiên phát hiện lính Ukraine rất giỏi sử dụng mìn để hạn chế phạm vi hoạt động của lực lượng liên quân Nga-Triều Tiên và chia cắt toàn bộ chiến trường. Sau đó sử dụng hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái để tấn công. Quân đội Ukraine cũng sử dụng hỏa lực tầm xa để tấn công các tuyến hậu cần, vị trí tập kết quân và trung tâm tiếp tế trong phạm vi 100 km phía sau chiến tuyến. Đồng thời sử dụng thiết bị tác chiến điện tử để chặn liên lạc của quân đội Triều Tiên. Quân đội Ukraine cũng có rất nhiều UAV trên chiến trường Kursk giống như những chú ong. Có UAV FPV, UAV thả bom, UAV trinh sát bốn trục, nhiều loại UAV chống thiết giáp, UAV rải mìn, v.v. Tuy nhiên, quân Ukraine lại thiếu đạn dược và vũ khí; đặc biệt là giai đoạn sau, khi quân đội Nga khóa chặt các tuyến tiếp tế vào Kursk bằng hỏa lực tầm xa. Trên mặt trận Kursk, AFU đã sử dụng một số lượng lớn UAV được trang bị kính ngắm ảnh nhiệt và cảm biến hồng ngoại để theo dõi hành động của liên quân Triều Tiên, tiến hành hoạt động xâm nhập bí mật. Một đơn vị biệt kích của Triều Tiên thực hiện nhiệm vụ đột kích, thương là cấp tiểu đội 9 người và họ chiến đấu ít khi phải tiến hành hỏa lực chuẩn bị. Quân đội Triều Tiên đã chiến đấu 6 tháng trên chiến trường Kursk. Trong các trận chiến với quân đội Ukraine và lính đánh thuê từ Mỹ, Colombia, Ba Lan, Đức, Anh và Pháp, quân đội Triều Tiên cũng đã phải trả giá rất đắt. Đổi lại, họ cũng đạt được những chiến thắng to lớn, có được nhiều kinh nghiệm về chiến tranh hiện đại. Theo trang Topwar của Nga, vào đầu chiến dịch tấn công vào Kursk, có khoảng 2.000 binh lính NATO tham gia chiến đấu bên AFU, với tư cách là "lính tình nguyện". Những “binh lính tình nguyện” từ phương Tây này, đã gây thiệt hại đáng kể cho quân Nga. Tuy nhiên, khi quân đội Triều Tiên bước vào chiến đấu ở Kursk, hơn một nửa số lính đánh thuê đã bị liên quân Nga- Triều tiêu diệt. Khả năng chiến đấu đường phố của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên đã khiến phương Tây kinh ngạc, khi họ sử dụng thành thạo vũ khí hiện đại của Nga và lòng dũng cảm của quân đội Triều Tiên. Quân đội Triều Tiên đã đánh bại lính đánh thuê NATO ngay trên chiến trường châu Âu; thậm chí những lính đánh thuê Ba Lan còn sống sót kêu lên rằng "ở đây tàn khốc hơn gấp mười lần so với ở Syria"; buộc Lầu Năm Góc đã xóa trang tuyên truyền "Quân đội tình nguyện quốc tế" trên trang web chính thức của họ chỉ sau một đêm. (nguồn ảnh Topwar, TASS, Ukrinform, KCNA).

Vào ngày 24/4, Tướng Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, đã đích thân đề nghị Tổng thống Putin ghi nhận những công lao của quân đội Triều Tiên, đã chiến đấu ở vùng Kursk, khi phối hợp với quân đội Nga (RFAF) tái chiếm khu vực này từ tay quân đội Ukraine (AFU). Đồng thời mở ra trang lịch sử về mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên. Quân đội Nga tham gia chiến đấu ở Kursk có nhiều đơn vị tinh nhuệ như lính dù, lực lượng đặc nhiệm Akhmat Chechnya, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến của Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Biển Đen, Hạm đội phương Bắc và Lữ đoàn Tác chiến Đặc biệt GRU của Bộ Tổng tham mưu RFAF. Trên chiến trường Kursk, nơi tập trung nhiều đơn vị tinh nhuệ của RFAF, nhưng quân đội Triều Tiên vẫn được Moscow ghi nhận công lao. Điều này cho thấy, hiệu quả chiến đấu của quân Triều Tiên, không hề kém cạnh so với các đơn vị tinh nhuệ của RFAF. Bản tóm tắt thành tích chiến đấu của Lữ đoàn đặc nhiệm số 94 thuộc quân đội Triều Tiên nêu rõ, để giành chiến thắng trong chiến đấu ở Kursk, những binh sĩ Triều Tiên phải có tinh thần chiến đấu cao, ngay cả khi chiến đấu với đối phương có vũ khí hiện đại. Công tác chính trị tư tưởng luôn được đặt lên hàng đầu. Mặc dù các cuộc tấn công hỏa lực bằng UAV FPV và pháo kích của AFU, nhưng quân Triều Tiên vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, không sợ hy sinh gian khổ, quyết chiến và quyết thắng. Đội ngũ cán bộ từ trung đội, đại đội đến lữ đoàn, tất cả đều ở vị trí chiến đấu và kịp thời điều chỉnh theo tình hình chiến đấu. Trong chiến đấu, việc tiếp cận đối phương một cách bí mật và tấn công bất ngờ có thể giúp giành được thế chủ động trong chiến đấu. Tiểu đoàn 1/Lữ đoàn 94 của quân đội Triều Tiên, đã từng cơ động 20 km dưới rừng cây và bất ngờ tấn công vào trận địa của AFU. Sau 31 giờ chiến đấu, họ đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, cũng có nhiều bài học rút ra từ chiến đấu cho quân đội Triều Tiên, khi lúc đầu, quân đội Triều Tiên không chú ý đến việc tấn công chế áp các trận địa pháo binh và vị trí điều khiển UAV FPV của AFU. Hậu quả là đã có thương vong nặng nề trong trận đánh ở khu vực Guevo. Trên mặt trận Kursk, chiến thuật tiến công dựa vào số lượng bộ binh vượt trội của quân đội Triều Tiên không phù hợp, nên họ nhanh chóng sử dụng chiến thuật tổ bộ binh cơ động, từ 2-3 người để tiến hành tác chiến. Trong một số trận đánh, quân Triều Tiên bị quân Ukraine ẩn núp trong các tòa nhà và tầng hầm gần đó tấn công từ hai bên sườn, gây ra thương vong nghiêm trọng. Khi mới tham gia chiến trường Kursk vào tháng 12/2024, quân Triều Tiên tin rằng khả năng bắn chính xác và tấn công nhanh của họ, có thể buộc quân Ukraine phải nhanh chóng đầu hàng. Nhưng trên thực tế, quân Ukraine chiến đấu rất lỳ đòn và sẽ không đầu hàng hay rút lui dễ dàng. Tuy nhiên quân Triều Tiên đã quyết tâm chiến đấu đến cùng. Trong các trận đánh ở Kursk, quân đội Triều Tiên phát hiện lính Ukraine rất giỏi sử dụng mìn để hạn chế phạm vi hoạt động của lực lượng liên quân Nga-Triều Tiên và chia cắt toàn bộ chiến trường. Sau đó sử dụng hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái để tấn công. Quân đội Ukraine cũng sử dụng hỏa lực tầm xa để tấn công các tuyến hậu cần, vị trí tập kết quân và trung tâm tiếp tế trong phạm vi 100 km phía sau chiến tuyến. Đồng thời sử dụng thiết bị tác chiến điện tử để chặn liên lạc của quân đội Triều Tiên. Quân đội Ukraine cũng có rất nhiều UAV trên chiến trường Kursk giống như những chú ong. Có UAV FPV, UAV thả bom, UAV trinh sát bốn trục, nhiều loại UAV chống thiết giáp, UAV rải mìn, v.v. Tuy nhiên, quân Ukraine lại thiếu đạn dược và vũ khí; đặc biệt là giai đoạn sau, khi quân đội Nga khóa chặt các tuyến tiếp tế vào Kursk bằng hỏa lực tầm xa. Trên mặt trận Kursk, AFU đã sử dụng một số lượng lớn UAV được trang bị kính ngắm ảnh nhiệt và cảm biến hồng ngoại để theo dõi hành động của liên quân Triều Tiên, tiến hành hoạt động xâm nhập bí mật. Một đơn vị biệt kích của Triều Tiên thực hiện nhiệm vụ đột kích, thương là cấp tiểu đội 9 người và họ chiến đấu ít khi phải tiến hành hỏa lực chuẩn bị. Quân đội Triều Tiên đã chiến đấu 6 tháng trên chiến trường Kursk. Trong các trận chiến với quân đội Ukraine và lính đánh thuê từ Mỹ, Colombia, Ba Lan, Đức, Anh và Pháp, quân đội Triều Tiên cũng đã phải trả giá rất đắt. Đổi lại, họ cũng đạt được những chiến thắng to lớn, có được nhiều kinh nghiệm về chiến tranh hiện đại. Theo trang Topwar của Nga, vào đầu chiến dịch tấn công vào Kursk, có khoảng 2.000 binh lính NATO tham gia chiến đấu bên AFU, với tư cách là "lính tình nguyện". Những “binh lính tình nguyện” từ phương Tây này, đã gây thiệt hại đáng kể cho quân Nga. Tuy nhiên, khi quân đội Triều Tiên bước vào chiến đấu ở Kursk, hơn một nửa số lính đánh thuê đã bị liên quân Nga- Triều tiêu diệt. Khả năng chiến đấu đường phố của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên đã khiến phương Tây kinh ngạc, khi họ sử dụng thành thạo vũ khí hiện đại của Nga và lòng dũng cảm của quân đội Triều Tiên. Quân đội Triều Tiên đã đánh bại lính đánh thuê NATO ngay trên chiến trường châu Âu; thậm chí những lính đánh thuê Ba Lan còn sống sót kêu lên rằng "ở đây tàn khốc hơn gấp mười lần so với ở Syria"; buộc Lầu Năm Góc đã xóa trang tuyên truyền "Quân đội tình nguyện quốc tế" trên trang web chính thức của họ chỉ sau một đêm. (nguồn ảnh Topwar, TASS, Ukrinform, KCNA).