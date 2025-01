Bulgarian Military dẫn nguồn tin của Nga cho biết, mục tiêu đã bị tiêu diệt bởi tên lửa siêu thanh Kinzhal, được phóng đi từ máy bay tiêm kích bom Su-34, đã được nâng cấp. Sự kiện này đánh dấu một thời khắc lịch sử, khi một thế hệ vũ khí mới đã bước vào thực tế chiến đấu. Ban đầu, tên lửa Kinzhal, chỉ được trang bị trên máy bay đánh chặn MiG-31K và máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Tu-160M và Tu-22M3M, đây là các phương tiện bay có thể mang theo loại vũ khí mới này. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi quá trình phát triển bắt đầu vào năm 2021, để tích hợp những tên lửa này vào nhiều nền tảng phóng khác nhau, nhằm tăng khả năng cơ động và bù đắp cho tình trạng thiếu hụt máy bay MiG-31; khi loại máy bay hiện không còn được sản xuất nữa. Tên lửa siêu thanh phóng từ trên không của Nga, có tên mã là Kinzhal, đã chứng minh được khả năng ấn tượng của mình trong chiến đấu, với bằng chứng cho thấy những tên lửa như vậy, đã được thử nghiệm cả trên máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-35S. Cũng có thông tin, máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-22M3 có thể mang theo tới ba tên lửa Kinzhal cùng lúc. Những cuộc thử nghiệm này, dường như đặt nền tảng cho chiến lược mới về vũ khí siêu thanh phóng từ trên không, thành công vượt sức tưởng tượng. Nhưng việc lựa chọn tiêm kích bom Su-34 làm nền tảng chính để phóng tên lửa Kinzhal, là điều bất ngờ. Vì hiện nay, nó đặt ra những thách thức mới cho các hệ thống phòng không của Ukraine và cả phương Tây, vốn không được chuẩn bị để phát hiện tên lửa siêu thanh. Nhờ tốc độ cao và những đặc điểm độc đáo, tên lửa Kinzhal có thể dễ dàng vượt qua các hệ thống phòng thủ mà Ukraine sở hữu; ngay cả khi Kiev được hỗ trợ bởi các công nghệ trinh sát mới nhất của Mỹ và NATO. Những thay đổi về thiết kế tên lửa và sự tích hợp nhanh chóng của nó vào những máy bay mới, cho thấy Nga đã đạt được tiến bộ trong công nghệ quốc phòng của họ. Điều này sẽ có tác động nghiêm trọng đến tình hình chiến lược trong khu vực, đặc biệt là khi xét đến số lượng máy bay Su-34 mới của Nga, đã tăng lên đáng kể trong thời gian qua. Về mặt quân sự, điều này có thể dẫn đến một loạt hậu quả bất ngờ, chẳng hạn như tiếng còi báo động không kích thường xuyên hơn nhiều ở Ukraine, tạo ra một cấp độ căng thẳng và bất ổn mới. Các công nghệ cho phép không kích chính xác, mà không tiết lộ chính xác những gì đang được triển khai; điều này nhấn mạnh lợi thế đáng kể mà Nga hiện nắm giữ trong khu vực. Kh-47M2 Kinzhal là tên lửa siêu thanh được phóng đi từ trên không, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được thiết kế có khả năng cơ động cao và có thể đạt tốc độ siêu thanh. Đây là một phần trong kho vũ khí tiên tiến của Nga, khẳng định những tiến bộ đáng kể về công nghệ trong thiết kế tên lửa, tốc độ và độ chính xác. Tên lửa Kinzhal được thiết kế để sử dụng cho cả máy bay ném bom và máy bay chiến đấu, với bệ phóng bao gồm máy bay chiến đấu MiG-31K và máy bay ném bom Tu-22M3, giúp tên lửa có khả năng phóng linh hoạt trong nhiều điều kiện chiến đấu khác nhau. Theo thông tin, tên lửa Kh-47M2 Kinzhal có chiều dài khoảng 8 mét và sải cánh khoảng 3,5 mét. Đây là một tên lửa tương đối nhỏ gọn, nhưng có sức mạnh to lớn nhờ động cơ tên lửa cực mạnh và hệ thống dẫn đường mang tính cách mạng, cho tốc độ cực đại tới Mach 10; trọng lượng của tên lửa khoảng 5 tấn. Với tốc độ siêu thanh, kết hợp với khả năng cơ động khi bay, khiến Kinzhal có khả năng khó bị đánh chặn, bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại. Hệ thống dẫn đường của Kinzhal, giúp nó điều chỉnh quỹ đạo theo thời gian thực, đây là một tính năng quan trọng, để vượt qua các hệ thống phòng thủ hiện đại. Việc Su-34 phóng được tên lửa Kinzhal, có lẽ là tin không vui cho Ukraine, bởi lẽ tên lửa Kinzhal khó đánh chặn, độ chính xác cao. Tuy nhiên, không phải loại máy bay nào của Nga cũng phóng được loại tên lửa này. Trên thực tế, chỉ có loại máy bay chiến đấu hạng nặng MiG-31K, được hoán cải, mới có thể phóng được Kinzhal. Hiện chỉ có máy bay MiG-31K phóng được tên lửa Kinzhal, không chỉ số lượng máy bay này quá ít; mà khi số MiG-31 cất cánh, toàn bộ hệ thống phòng không của Ukraine đã báo động, do vậy sẽ mất tính bí mật, bất ngờ. Từ khi MiG-31K cất cánh và phóng được tên lửa, thời gian có nhanh cũng phải vài chục phút. Quãng thời gian quý báu này, đủ để Ukraine sơ tán các mục tiêu quan trọng. Còn với máy bay Su-34, đây là tiêm kích bom chủ lực của lực lượng không quân chiến thuật Nga, thường xuyên có mặt trên chiến trường. Do vậy, lực lượng phòng không Ukraine sẽ rất khó phát hiện Su-34, mang tên lửa Kinzhal. Từ đó, Nga có thể bất ngờ phóng tên lửa về mục tiêu, khi mà phòng không Ukraine mất cảnh giác. Tên lửa Kinzhal với tầm bắn tới 2.000 km và có tốc độ cao, nên Nga có thể tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ của Ukraine, mang lại lợi thế về cả chiến thuật và chiến lược trong bối cảnh xung đột. Hiện tên lửa Kinzhal chủ yếu được Nga dùng để tấn công lại các mục tiêu có giá trị cao.

