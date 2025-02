Những xe tăng phương Tây mà Ukraine kỳ vọng giờ ra sao?

Theo trang phân tích tổn thất quân sự, dựa trên bằng chứng trực quan Oryx, cho biết Mỹ đã viện trợ cho Ukraine 31 xe tăng M1A1 Abrams vào giữa năm 2023. Cho đến nay hơn một nửa số xe tăng này được cho là đã bị phá hủy trong chiến đấu, nhiều chiếc trở thành chiến lợi phẩm của Nga. Thậm chí có giai đoạn, Mỹ còn cấm Quân đội Ukraine (AFU) sử dụng số xe tăng M1A1 Abrams trong chiến đấu, vì lo ngại ảnh hưởng đến danh tiếng, hình ảnh của loại xe tăng này của Mỹ. Đồng thời các chuyên gia Mỹ cũng “khuyến cáo”, chiến trường Ukraine không phù hợp để sử dụng xe tăng? Còn tờ Business Insider đưa tin, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine đã mất gần 40 xe tăng Leopard. Những phương tiện chiến đấu này do đồng minh phương Tây cung cấp, được coi là một phần quan trọng trong nỗ lực tăng cường phòng thủ cho Kiev. Tuy nhiên, chúng đã bị đánh bại bởi hỏa lực của Nga. Quân đội Nga đã phát triển nhiều chiến thuật khác nhau, để tiêu diệt xe tăng Leopard ngay từ ngày đầu tiên chúng được Ukraine đưa vào chiến đấu và đã đạt được thành công lớn. Một số xe tăng Leopard 2A6 thậm chí còn bị Nga thu giữ và sau đó được trưng bày ở thủ đô Moscow. Một mẫu xe tăng khác của phương Tây cũng “nổ” không kém là Challenger 2 của Anh. Cần lưu ý nhất đây là mẫu xe tăng mới nhất của phương Tây, khi nó đưa vào biên chế chiến đấu đầu thập niên 1990 và chưa hề bị thất bại trong chiến đấu. Anh viện trợ tổng cộng 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine, tất cả được biên chế cho Lữ đoàn Xung kích đường không số 82 từ tháng 3/2023. Xe tăng Challenger 2 đầu tiên của Ukraine, bị bắn cháy gần “cửa tử Rabotino” ở tỉnh Zaporizhzhia hồi tháng 9/2023, đánh dấu lần đầu mẫu xe tăng này, bị đối phương phá hủy hoàn toàn, kể từ khi được quân đội Anh đưa vào biên chế. Quân đội Ukraine sau đó phải rút số Challenger 2 về tuyến sau và sử dụng nó như pháo bắn ngắm trực tiếp, tránh đụng độ trực tiếp với tên lửa dẫn đường và UAV tự sát của Nga. Tuy nhiên trong chiến dịch quân sự tại tỉnh Kursk của Nga, một chiếc Challenger 2 đã bị tên lửa Nga thổi bay tháp pháo. Quân đội và dư luận Ukraine từng đặt rất nhiều hy vọng vào xe tăng phương Tây, có đó là thứ vũ khí “thay đổi cuộc chơi”. Tuy nhiên hy vọng bao nhiêu, thì thất vọng lớn bấy nhiêu, khi những chiếc xe tăng phương Tây “nặng nề và to xác” này, tính năng còn kém xa các mẫu xe tăng của Liên Xô trong thực chiến. Còn trang Topwar ngày 24/1 đưa đoạn video, về một chiếc xe tăng Abrams khác của AFU, đã bị quân Nga phá hủy ở khu vực biên giới Kursk. Chiếc xe tăng do Mỹ sản xuất này, đã bị UAV tự sát Lancet của Nga tiêu diệt gần làng Viktorovka, quận Korenevsky; cách biên giới Ukraine khoảng 3 km. Căn cứ vào đoạn video, UAV Lancet của Nga đã đánh trúng vào phần dưới tháp pháo của chiếc M1A1 Abrams. Mặc dù chiếc xe tăng này trang bị giáp lồng và giáp phản ứng nổ chống UAV, nhưng từ lâu, những “phụ kiện độ thêm” này, đã không giúp ích được gì. Quan sát xe từ bên ngoài, chiếc M1A1 Abrams còn khá nguyên vẹn, nhiều khả năng không có vụ nổ đạn nào. Mặc dù một bên xích xe đã bị đứt; theo phán đoán, chiếc xe tăng này đã vấp phải mìn chống tăng dẫn đến đứt xích và đành nằm đó, để trở thành mục tiêu cho UAV Lancet của Nga. AFU đã nhận được tổng cộng 31 chiếc xe tăng M1A1SA Abrams của Mỹ vào mùa thu năm 2023. Ban đầu, có thông tin là Mỹ sẽ sản xuất 31 xe tăng phiên bản mới hơn là M1A2 cho Ukraine, quá trình này có thể mất một hoặc hai năm. Nhưng do yêu cầu của cuộc chiến, Lầu Năm Góc đã quyết định chuyển giao các phiên bản cũ hơn của xe tăng Abrams, là M1A1 cho Ukraine. Trên thực tế, những chiếc xe tăng Mỹ cũng không giúp ích gì cho AFU trong chiến đấu và để hạn chế sự săn lùng của Nga, AFU phải bố trí xe tăng Mỹ ở tuyến sau, sử dụng chúng như pháo bắn thẳng, để chi viện hỏa lực cho bộ binh chiến đấu; thay vì sử dụng chúng là phương tiện bọc thép đột kích, đúng như tính năng. Chiếc Abrams đầu tiên của Ukraine, đã bị đơn vị Cụm quân Trung tâm của Nga, tiêu diệt vào cuối tháng 2/2024 tại khu vực làng Berdychi, phía tây thành phố Avdeevka, thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, ngay trong lần đầu ra quân chiến đấu. Tới thời điểm hiện tại, người ta không biết đã có bao nhiêu chiếc Abrams đã bị phá hủy? Những chiếc M1A1 Abrams của Ukraine ở mặt trận Kursk, phần lớn bị UAV FPV tấn công. Thậm chí có cả một chiếc UAV FPV của Ukraine, đã tấn công nhầm một chiếc Abrams ở khu vực biên giới Kursk. Người điều khiển chắc chắn rằng, đó là xe tăng Nga. Trái với giai đoạn lạc quan ban đầu, tới thời điểm hiện tại, AFU đã chỉ trích mạnh mẽ xe tăng Mỹ. Hóa ra, chúng không chỉ khó khăn trong bảo dưỡng, mà còn hoàn toàn không phù hợp để sử dụng trong điều kiện mùa đông và đường lầy lội ở Ukraine. (nguồn ảnh Bulgarian Military, Ukrinform, Topwar, Sputnik).

Theo trang phân tích tổn thất quân sự, dựa trên bằng chứng trực quan Oryx, cho biết Mỹ đã viện trợ cho Ukraine 31 xe tăng M1A1 Abrams vào giữa năm 2023. Cho đến nay hơn một nửa số xe tăng này được cho là đã bị phá hủy trong chiến đấu, nhiều chiếc trở thành chiến lợi phẩm của Nga. Thậm chí có giai đoạn, Mỹ còn cấm Quân đội Ukraine (AFU) sử dụng số xe tăng M1A1 Abrams trong chiến đấu, vì lo ngại ảnh hưởng đến danh tiếng, hình ảnh của loại xe tăng này của Mỹ. Đồng thời các chuyên gia Mỹ cũng “khuyến cáo”, chiến trường Ukraine không phù hợp để sử dụng xe tăng? Còn tờ Business Insider đưa tin, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine đã mất gần 40 xe tăng Leopard. Những phương tiện chiến đấu này do đồng minh phương Tây cung cấp, được coi là một phần quan trọng trong nỗ lực tăng cường phòng thủ cho Kiev. Tuy nhiên, chúng đã bị đánh bại bởi hỏa lực của Nga. Quân đội Nga đã phát triển nhiều chiến thuật khác nhau, để tiêu diệt xe tăng Leopard ngay từ ngày đầu tiên chúng được Ukraine đưa vào chiến đấu và đã đạt được thành công lớn. Một số xe tăng Leopard 2A6 thậm chí còn bị Nga thu giữ và sau đó được trưng bày ở thủ đô Moscow. Một mẫu xe tăng khác của phương Tây cũng “nổ” không kém là Challenger 2 của Anh. Cần lưu ý nhất đây là mẫu xe tăng mới nhất của phương Tây, khi nó đưa vào biên chế chiến đấu đầu thập niên 1990 và chưa hề bị thất bại trong chiến đấu. Anh viện trợ tổng cộng 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine, tất cả được biên chế cho Lữ đoàn Xung kích đường không số 82 từ tháng 3/2023. Xe tăng Challenger 2 đầu tiên của Ukraine, bị bắn cháy gần “cửa tử Rabotino” ở tỉnh Zaporizhzhia hồi tháng 9/2023, đánh dấu lần đầu mẫu xe tăng này, bị đối phương phá hủy hoàn toàn, kể từ khi được quân đội Anh đưa vào biên chế. Quân đội Ukraine sau đó phải rút số Challenger 2 về tuyến sau và sử dụng nó như pháo bắn ngắm trực tiếp, tránh đụng độ trực tiếp với tên lửa dẫn đường và UAV tự sát của Nga. Tuy nhiên trong chiến dịch quân sự tại tỉnh Kursk của Nga, một chiếc Challenger 2 đã bị tên lửa Nga thổi bay tháp pháo. Quân đội và dư luận Ukraine từng đặt rất nhiều hy vọng vào xe tăng phương Tây, có đó là thứ vũ khí “thay đổi cuộc chơi”. Tuy nhiên hy vọng bao nhiêu, thì thất vọng lớn bấy nhiêu, khi những chiếc xe tăng phương Tây “nặng nề và to xác” này, tính năng còn kém xa các mẫu xe tăng của Liên Xô trong thực chiến. Còn trang Topwar ngày 24/1 đưa đoạn video, về một chiếc xe tăng Abrams khác của AFU, đã bị quân Nga phá hủy ở khu vực biên giới Kursk. Chiếc xe tăng do Mỹ sản xuất này, đã bị UAV tự sát Lancet của Nga tiêu diệt gần làng Viktorovka, quận Korenevsky; cách biên giới Ukraine khoảng 3 km. Căn cứ vào đoạn video, UAV Lancet của Nga đã đánh trúng vào phần dưới tháp pháo của chiếc M1A1 Abrams. Mặc dù chiếc xe tăng này trang bị giáp lồng và giáp phản ứng nổ chống UAV, nhưng từ lâu, những “phụ kiện độ thêm” này, đã không giúp ích được gì. Quan sát xe từ bên ngoài, chiếc M1A1 Abrams còn khá nguyên vẹn, nhiều khả năng không có vụ nổ đạn nào. Mặc dù một bên xích xe đã bị đứt; theo phán đoán, chiếc xe tăng này đã vấp phải mìn chống tăng dẫn đến đứt xích và đành nằm đó, để trở thành mục tiêu cho UAV Lancet của Nga. AFU đã nhận được tổng cộng 31 chiếc xe tăng M1A1SA Abrams của Mỹ vào mùa thu năm 2023. Ban đầu, có thông tin là Mỹ sẽ sản xuất 31 xe tăng phiên bản mới hơn là M1A2 cho Ukraine, quá trình này có thể mất một hoặc hai năm. Nhưng do yêu cầu của cuộc chiến, Lầu Năm Góc đã quyết định chuyển giao các phiên bản cũ hơn của xe tăng Abrams, là M1A1 cho Ukraine. Trên thực tế, những chiếc xe tăng Mỹ cũng không giúp ích gì cho AFU trong chiến đấu và để hạn chế sự săn lùng của Nga, AFU phải bố trí xe tăng Mỹ ở tuyến sau, sử dụng chúng như pháo bắn thẳng, để chi viện hỏa lực cho bộ binh chiến đấu; thay vì sử dụng chúng là phương tiện bọc thép đột kích, đúng như tính năng. Chiếc Abrams đầu tiên của Ukraine, đã bị đơn vị Cụm quân Trung tâm của Nga, tiêu diệt vào cuối tháng 2/2024 tại khu vực làng Berdychi, phía tây thành phố Avdeevka, thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, ngay trong lần đầu ra quân chiến đấu. Tới thời điểm hiện tại, người ta không biết đã có bao nhiêu chiếc Abrams đã bị phá hủy? Những chiếc M1A1 Abrams của Ukraine ở mặt trận Kursk, phần lớn bị UAV FPV tấn công. Thậm chí có cả một chiếc UAV FPV của Ukraine, đã tấn công nhầm một chiếc Abrams ở khu vực biên giới Kursk. Người điều khiển chắc chắn rằng, đó là xe tăng Nga. Trái với giai đoạn lạc quan ban đầu, tới thời điểm hiện tại, AFU đã chỉ trích mạnh mẽ xe tăng Mỹ. Hóa ra, chúng không chỉ khó khăn trong bảo dưỡng, mà còn hoàn toàn không phù hợp để sử dụng trong điều kiện mùa đông và đường lầy lội ở Ukraine. (nguồn ảnh Bulgarian Military, Ukrinform, Topwar, Sputnik).