Quán 'phở anh Hai' có gì đặc biệt mà khiến mạng xã hội rần rần

Sốt mạng

Quán 'phở anh Hai' có gì đặc biệt mà khiến mạng xã hội rần rần

Nếu bạn đang cố gắng tìm kiếm một quán phở thật tên 'phở anh Hai' ở số 10 Đan Phượng, Hà Nội để thưởng thức, thì xin chúc mừng... bạn đã bị 'lừa' rồi!

Trầm Phương
Những ngày vừa qua cụm từ “phở anh Hai” và “10 Đan Phượng” bất ngờ lọt top xu hướng tìm kiếm trên Google Trend, đồng thời trên các nền tảng mạng xã hội "quán phở" này cũng được viral rầm rộ.
Thực chất, "quán phở anh Hai" không phải là một địa điểm ẩm thực có thật, mà chính là tên của một tựa game kinh dị sinh tồn pha yếu tố hài hước (Indie Game) đang gây sốt cộng đồng mạng Việt Nam và cả quốc tế.
Tựa game Brother Hai's Pho Restaurant (Tiệm Phở của Anh Hai) đã nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội nhờ những yếu tố độc đáo, đậm chất Việt Nam và đầy bất ngờ.
Game lấy bối cảnh tại một ngôi làng ven đô Hà Nội, với hình ảnh quán phở nhỏ lụp xụp, nền gạch bông cũ, tường xanh lá mạ... vô cùng thân thuộc, khiến người chơi cảm giác như đang bước vào một quán ăn bất kỳ ngoài đời.
Menu phở cũng "rất đời": phở tái, phở chín, phở bò viên, phở không hành, kèm theo các món phụ như cơm nguội (5.000 VNĐ) và quẩy (1.000 VNĐ).
Người chơi vào vai Anh Hai, vừa phải nấu phở, phục vụ khách theo yêu cầu (nhiều hành, thêm quẩy,...) và tự tính tiền thối, vừa phải đối mặt với các hiện tượng tâm linh bí ẩn và những thế lực "giang hồ bố đời" đòi tiền bảo kê.
Game khéo léo lồng ghép chất liệu văn hóa dân gian như tâm linh và các tình huống "dở khóc dở cười" đậm chất phim ngắn hài kiểu Việt, tạo nên một trải nghiệm vừa rợn người vừa... muốn cười.
Chú chó giống Bull Terrier - linh vật không chính thức của game, luôn chực lao ra đường và nguy cơ bị "bế" đi bởi trộm chó. Đây là chi tiết khiến nhiều người chơi "đứng hình" và tạo ra vô số meme viral (nhất là bad ending "Cậu Vàng đi đời rồi ông Giáo ạ").
Dàn khách hàng của quán phở vô cùng đa dạng và hài hước như anh chàng "onii-chan", fan cuồng Manchester United mộng mơ, hay anh Grab vội vã.
Tựa game được phát triển bởi một nhà làm game độc lập trong thời gian ngắn. Tuy đồ họa không quá đẹp, nhưng cốt truyện và lối chơi lại được đánh giá cao vì tính sáng tạo, gắn kết văn hóa Việt với công nghệ giải trí, thu hút cả người chơi quốc tế.
Trầm Phương
#phở anh Hai #game indie Việt Nam #game kinh dị hài #văn hóa Việt #game online Việt Nam #trò chơi độc đáo

