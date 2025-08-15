Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quân Nga chạy đua với thời gian, liên tiếp lập kỷ lục chỉ trong một ngày

Quân sự

Quân Nga chạy đua với thời gian, liên tiếp lập kỷ lục chỉ trong một ngày

Các mũi tiến công của Nga ở Donetsk trong 24h qua cho thấy lợi thế của lực lượng này trên chiến tăng lên theo từng giờ, trong khi đó vòng vây xung quanh Pokrovsk đang dần khép lại.

Tiến Minh
Quân đội Nga (RFAF) đã chiếm 110 km2 lãnh thổ Ukraine chỉ trong một ngày, qua đó lập thêm một kỷ lục về tiến công, thông thường họ phải mất ít nhất 5-6 ngày mới đạt được kết quả như vậy (trong cùng điều kiện RFAF tổ chức tiến công).
Quân đội Nga (RFAF) đã chiếm 110 km2 lãnh thổ Ukraine chỉ trong một ngày, qua đó lập thêm một kỷ lục về tiến công, thông thường họ phải mất ít nhất 5-6 ngày mới đạt được kết quả như vậy (trong cùng điều kiện RFAF tổ chức tiến công).
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), đây là bước tiến đáng kể nhất của RFAF kể từ đầu tháng 5/2024. Trong những tháng gần đây, RFAF đã liên tục tăng tốc độ kiểm soát lãnh thổ Ukraine. Theo các chuyên gia Mỹ, nếu xu hướng này tiếp tục, Moskva sẽ mất khoảng hai đến ba năm để chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Ukraina hiện nay.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), đây là bước tiến đáng kể nhất của RFAF kể từ đầu tháng 5/2024. Trong những tháng gần đây, RFAF đã liên tục tăng tốc độ kiểm soát lãnh thổ Ukraine. Theo các chuyên gia Mỹ, nếu xu hướng này tiếp tục, Moskva sẽ mất khoảng hai đến ba năm để chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Ukraina hiện nay.
Trong khi đó, tờ The Washington Post, dẫn lời một đại diện Lầu Năm Góc, lưu ý rằng quân đội Ukraine (AFU) đang bị đe dọa bao vây tại Pokrovsk. Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, rõ ràng AFU có ý định biến Pokrovsk thành một "pháo đài" tiếp theo, để có thể cầm chân bước tiến của quân Nga trong một thời gian khá dài, giống như trường hợp ở Bakhmut năm 2023.
Trong khi đó, tờ The Washington Post, dẫn lời một đại diện Lầu Năm Góc, lưu ý rằng quân đội Ukraine (AFU) đang bị đe dọa bao vây tại Pokrovsk. Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, rõ ràng AFU có ý định biến Pokrovsk thành một "pháo đài" tiếp theo, để có thể cầm chân bước tiến của quân Nga trong một thời gian khá dài, giống như trường hợp ở Bakhmut năm 2023.
Tuy nhiên, các cuộc tấn công liên tục của Nga vào các tuyến đường tiếp vận, dẫn đến thành phố Pokrovsk, đã khiến hầu hết các tuyến đường trở lên tắc nghẽn, gây khó khăn đáng kể lực lượng AFU phòng thủ tại Pokrovsk. Đây là điều người Nga không làm được, trong cuộc bao vây Bakhmut trước kia.
Tuy nhiên, các cuộc tấn công liên tục của Nga vào các tuyến đường tiếp vận, dẫn đến thành phố Pokrovsk, đã khiến hầu hết các tuyến đường trở lên tắc nghẽn, gây khó khăn đáng kể lực lượng AFU phòng thủ tại Pokrovsk. Đây là điều người Nga không làm được, trong cuộc bao vây Bakhmut trước kia.
Ngoài ra, lợi dụng quân Ukraine bị hút vào các tuyến phòng thủ xung quanh Pokrovsk, quân Nga bất ngờ đột phá sâu về phía bắc thành phố, đe dọa toàn bộ hệ thống phòng thủ của AFU trên tuyến phía bắc tại khu vực Pokrovsk. Đồng thời quân Nga cũng tổ chức tấn công vào thị trấn Rodinske và cho lực lượng đột nhập vào thành phố, gây hoảng loạn cho quân Ukraine phòng thủ cả trong và ngoài thành phố. (Vòng tròn xanh là khu vực bắt buộc người dân phải sơ tán).
Ngoài ra, lợi dụng quân Ukraine bị hút vào các tuyến phòng thủ xung quanh Pokrovsk, quân Nga bất ngờ đột phá sâu về phía bắc thành phố, đe dọa toàn bộ hệ thống phòng thủ của AFU trên tuyến phía bắc tại khu vực Pokrovsk. Đồng thời quân Nga cũng tổ chức tấn công vào thị trấn Rodinske và cho lực lượng đột nhập vào thành phố, gây hoảng loạn cho quân Ukraine phòng thủ cả trong và ngoài thành phố. (Vòng tròn xanh là khu vực bắt buộc người dân phải sơ tán).
Trong khi quân đội Nga trên hướng Pokrovsk tiếp tục tiến về Dobropolye và xa hơn nữa về Druzhkovka với viễn cảnh tiến đến Kramatorsk, đồng thời không quên Pokrovsk, nơi đang bị bao vây. Hiện tại, các đơn vị RFAF cũng đang trong giai đoạn cuối cùng, của việc hình thành một một vòng vây rất lớn, bao gồm toàn bộ khu vực Pokrovsk-Mirnograd.
Trong khi quân đội Nga trên hướng Pokrovsk tiếp tục tiến về Dobropolye và xa hơn nữa về Druzhkovka với viễn cảnh tiến đến Kramatorsk, đồng thời không quên Pokrovsk, nơi đang bị bao vây. Hiện tại, các đơn vị RFAF cũng đang trong giai đoạn cuối cùng, của việc hình thành một một vòng vây rất lớn, bao gồm toàn bộ khu vực Pokrovsk-Mirnograd.
Tại khu vực Pokrovsk, giao tranh ở thị trấn Rodinske đang diễn ra quyết liệt, việc cắt đứt tuyến đường T0515 Dobropolye-Pokrovsk, tuyến đường tiếp tế chính cho quân đồn trú Ukraine và việc quân Nga tăng cường khống chế bằng hỏa lực với khu vực Grishino, đã thực sự tước đi cơ hội rút quân Ukraine, khỏi Pokrovsk.
Tại khu vực Pokrovsk, giao tranh ở thị trấn Rodinske đang diễn ra quyết liệt, việc cắt đứt tuyến đường T0515 Dobropolye-Pokrovsk, tuyến đường tiếp tế chính cho quân đồn trú Ukraine và việc quân Nga tăng cường khống chế bằng hỏa lực với khu vực Grishino, đã thực sự tước đi cơ hội rút quân Ukraine, khỏi Pokrovsk.
Theo thông tin của cố vấn của người đứng đầu nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), Igor Kimakovsky, đối phương không có khả năng thực hiện sơ tán dọc theo các con đường có sẵn, vì những con đường này, trên thực tế đã bị quân Nga chiếm giữ hoặc bị kiểm soát bằng hỏa lực.
Theo thông tin của cố vấn của người đứng đầu nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), Igor Kimakovsky, đối phương không có khả năng thực hiện sơ tán dọc theo các con đường có sẵn, vì những con đường này, trên thực tế đã bị quân Nga chiếm giữ hoặc bị kiểm soát bằng hỏa lực.
Những nỗ lực rút lui qua các cánh đồng cũng không thành công đối với quân Ukraine, vì UAV và pháo binh của Nga cũng kiểm soát hoàn toàn. “Sau chiến dịch thành công cắt đứt tuyến đường cao tốc Pokrovsk-Dobropolye, phía Ukraine đã bị tước mất cơ hội rút quân đồn trú khỏi Pokrovsk”, hãng tin TASS trích lời Kimakovsky nói.
Những nỗ lực rút lui qua các cánh đồng cũng không thành công đối với quân Ukraine, vì UAV và pháo binh của Nga cũng kiểm soát hoàn toàn. “Sau chiến dịch thành công cắt đứt tuyến đường cao tốc Pokrovsk-Dobropolye, phía Ukraine đã bị tước mất cơ hội rút quân đồn trú khỏi Pokrovsk”, hãng tin TASS trích lời Kimakovsky nói.
Như vậy, quá trình hình thành vòng vây của RFAF với Pokrovsk đang diễn ra rất tích cực, việc chiếm được Grishino, được gọi là "chìa khóa" của toàn bộ khu vực Pokrovsk-Mirnograd, sẽ hoàn tất việc đóng nắp “nồi hầm” như họ từng thực hiện với Avdiivka, Ugledar hay gần đây là Kurakhove.
Như vậy, quá trình hình thành vòng vây của RFAF với Pokrovsk đang diễn ra rất tích cực, việc chiếm được Grishino, được gọi là "chìa khóa" của toàn bộ khu vực Pokrovsk-Mirnograd, sẽ hoàn tất việc đóng nắp “nồi hầm” như họ từng thực hiện với Avdiivka, Ugledar hay gần đây là Kurakhove.
Hiện tại, Grishino vẫn do quân đội Ukraine kiểm soát, nhưng quân Nga đang tiến gần, nhưng không có thông tin chính xác, mọi thứ đều bị che phủ bởi "màn sương chiến tranh". Tuy nhiên đây sẽ là mục tiêu mà RFAF tập trung tấn công trong những ngày tới.
Hiện tại, Grishino vẫn do quân đội Ukraine kiểm soát, nhưng quân Nga đang tiến gần, nhưng không có thông tin chính xác, mọi thứ đều bị che phủ bởi "màn sương chiến tranh". Tuy nhiên đây sẽ là mục tiêu mà RFAF tập trung tấn công trong những ngày tới.
Trước tình hình Pokrovsk bị RFAF vây ép đến nghẹt thở, Bộ Tổng tham mưu AFU buộc phải điều Lữ đoàn Azov số 3, vừa được bổ sung quân số và vũ khí của NATO để ổn định mặt trận gần Pokrovsk, thì RFAF bất ngờ tấn công mạnh vào khu vực Zaporizhia.
Trước tình hình Pokrovsk bị RFAF vây ép đến nghẹt thở, Bộ Tổng tham mưu AFU buộc phải điều Lữ đoàn Azov số 3, vừa được bổ sung quân số và vũ khí của NATO để ổn định mặt trận gần Pokrovsk, thì RFAF bất ngờ tấn công mạnh vào khu vực Zaporizhia.
Trang Military Review của Nga dẫn nguồn tin thân cận từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân Nga đã tiến vào Stepnogorsk, phía nam trung tâm khu vực. Đáng chú ý là lực lượng đặc nhiệm Ukraine, bao gồm cả đơn vị Ptah Madyar, chuyên tác chiến UAV, đã được điều đến đó vào Tháng 7, sau khi quân Nga đột phá vào làng Kamenskoye.
Trang Military Review của Nga dẫn nguồn tin thân cận từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân Nga đã tiến vào Stepnogorsk, phía nam trung tâm khu vực. Đáng chú ý là lực lượng đặc nhiệm Ukraine, bao gồm cả đơn vị Ptah Madyar, chuyên tác chiến UAV, đã được điều đến đó vào Tháng 7, sau khi quân Nga đột phá vào làng Kamenskoye.
Trong chiến dịch tấn công vào Kamenskoye, RFAF đầu tiên đã bất ngờ tổ chức vượt sông Yanchekrak, sau đó chiếm làng Kamenskoye, được xây dựng theo kiêu khu đô thị. Sau đó từ đầu cầu này, quân Nga tiến công vào ngôi làng Plavni và kiểm soát con đường ra vùng ngoại ô phía nam Stepnogorsk.
Trong chiến dịch tấn công vào Kamenskoye, RFAF đầu tiên đã bất ngờ tổ chức vượt sông Yanchekrak, sau đó chiếm làng Kamenskoye, được xây dựng theo kiêu khu đô thị. Sau đó từ đầu cầu này, quân Nga tiến công vào ngôi làng Plavni và kiểm soát con đường ra vùng ngoại ô phía nam Stepnogorsk.
Hiện tại giao tranh đang diễn ra ở phía đông tiểu khu thứ ba của thị trấn Stepnogorsk, nơi AFU trước đó đã giành lại được phần phía bắc (tiểu khu). Nhưng giờ đây, quân Ukraine buộc phải rút lui về khu vực chính của thị trấn, với tổn thất nặng, do lực lượng không quân chiến thuật Nga tích cực hoạt động tại khu vực này. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, RVvoenkory, TASS).
Hiện tại giao tranh đang diễn ra ở phía đông tiểu khu thứ ba của thị trấn Stepnogorsk, nơi AFU trước đó đã giành lại được phần phía bắc (tiểu khu). Nhưng giờ đây, quân Ukraine buộc phải rút lui về khu vực chính của thị trấn, với tổn thất nặng, do lực lượng không quân chiến thuật Nga tích cực hoạt động tại khu vực này. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, RVvoenkory, TASS).
Tiến Minh
#Nga bao vây Pokrovsk #Pokrovsk #xung đột Nga-Ukraine #Azov #lữ đoàn Azov #chiến sự Donetsk

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT