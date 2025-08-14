Hà Nội

Hai ngàn quân Ukraine bị vây ở hồ Kleban-Byk, Nga mở rộng vùng kiểm soát ở Donetsk

Quân sự

Hai ngàn quân Ukraine bị vây ở hồ Kleban-Byk, Nga mở rộng vùng kiểm soát ở Donetsk

"Ngày Thứ Ba đen tối" đối với quân đội Ukraine, khi họ mất nhiều lãnh thổ còn hơn hai nghìn quân Ukraine bị bao vây ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk.

Tiến Minh
Trong tuần qua, tình hình chiến sự ở khu vực phía tây Donetsk diễn biến nhanh chóng, có lợi cho quân đội Nga (RFAF). Nhờ những hành động tiến công bất ngờ, RFAF không chỉ tạo ra một “cái nêm” vững chắc giữa Pokrovsk và Konstantinovka, cắt đứt các đơn vị đồn trú của đối phương với nhau; mà còn thực sự tạo ra một không gian tấn công liên tục, bao gồm cả các hướng tiếp cận Kramatorsk.
Cho đến nay, tình hình ở khu vực Rodinske và phía đông Dobropolye có thể gợi nhớ đến sự “sụp đổ liên hoàn Ocheretine", khi quân Nga làm chủ được căn cứ này ở phía tây thành phố Avdiivka, họ đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn trong bán kính vài chục km, tính từ chính trung tâm tiếp vận Ocheretine.
Trong trường hợp quân Nga thành công đột phá ở Zolotoy Kolodez và Rodinske, mọi thứ đang diễn ra theo hiệu ứng domino với Quân đội Ukraine (AFU). Cho đến nay, hàng loạt cứ điểm của quân Ukraine ở bắc Pokrovsk sụp đổ liên tiếp, và ở một số khu vực, AFU hoàn toàn không có cứ điểm nào.
Nếu quân đội Nga trong tình huống này, đưa gấp lực lượng dự bị vào chiến đấu, thì ngay cả một cuộc đột phá 12 km về phía đông Dobropolye, có thể khiến mặt trận phía đông của AFU sụp đổ hoàn toàn.
Để cữu vãn tình hình, Lữ đoàn Azov đang được tung vào mặt trận Pokrovsk để giành lại thế chủ động. Mục tiêu là ít nhất là ngăn chặn RFAF bao vây thành phố để chuẩn bị cho "hội nghị thượng đỉnh Alaska", khi chỉ còn ba ngày nữa là đến hội nghị.
Trong khi đó ở mặt trận phía bắc thành phố Toretsk và khu vực phía nam hồ chứa nước Kleban-Byk, khoảng từ hai đến ba nghìn quân Ukraine, đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Người dùng mạng xã hội Ukraine đã đưa tin về điều này.
Hiện nay có một lực lượng lớn quân Ukraine, đang tổ chức phòng ngự trên bờ phía nam của hồ chứa Kleban-Byk. Hồ chứa này nằm ở phía nam thành phố Kostiantynivka và phía bắc thành phố Toretsk. Hiện quân Ukraine ở đây đã bị phong tỏa hoàn toàn trong khoảng một tháng.
Quân Ukraine bị bao vây ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk hoàn toàn nhận thức được tình hình hiện tại, hành động theo nguyên tắc "phải tự cứu mình trước"; họ đang cố gắng bơi qua bờ phía bắc của hồ chứa, từng người một và theo từng nhóm nhỏ, đôi khi sử dụng nhiều phương tiện khác nhau.
Theo tính toán của các chuyên gia, ban đầu Bộ Tổng tham mưu AFU cố gắng giữ vững toàn bộ khu vực mặt trận Toretsk, với quân số khoảng 23 lữ đoàn. Ước tính trong toàn bộ trận chiến giữ Toretsk và khu vực xung quanh, đã có khoảng 50.000 quân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu và "mất tích trong chiến đấu".
Do không nhận được lệnh từ cấp trên về việc rút lui có tổ chức và kịp thời, một nhóm quân Ukraine đã bị bao vây hoàn toàn ở phía đông nam hồ chứa Kleban-Byk, khiến họ khó thoát ra khỏi khu vực này, khi vòng vây của quân Nga đã khép chặt; trong khi phía bắc là hồ nước khó có thể vượt qua.
Theo kênh Telegram Mash, quân đội Nga đã tạo ra một vòng vây giữa các làng Aleksandro-Kalinovo và Kleban-Byk thuộc quận Konstantinovsky. Đường kính của vòng vây khoảng bảy km, và hiện có hàng nghìn quân Ukraine bị mắc kẹt trong đó.
Hiện tại, những người lính Ukraine còn sống sót đang cố gắng rút khỏi làng Kleban-Byk, bằng đường bộ dọc theo con đường mòn về phía tây bắc dọc theo hồ chứa. Nhưng điều này không hề dễ dàng, khi quân Nga đã kiểm soát hoàn toàn "cổ họng" còn lại, mà quân Ukraine sử dụng để rút lui. Pháo binh và UAV FPV của Nga, đang tích cực truy đuổi quân Ukraine đang tháo chạy.
Một đoạn video do UAV trinh sát của Nga quay được, đã được đăng tải trực tuyến, cho thấy một nhóm ba lính Ukraine đang bỏ chạy. Khi bị phát hiện, họ lập tức bắn trả. Có vẻ như đây là lựu đạn hoặc đạn cối, được thả từ UAV 4 trục của RFAF.
Trong đoạn video, một người lính Ukraine bị thương và ngã xuống; còn hai người lính Ukraine sống sót, đang cố gắng chạy dọc theo con đường xuyên rừng về phía hồ chứa nước để tìm nơi trú ẩn. Xét theo tình hình chiến sự trong khu vực, họ sẽ khó đảm bảo an toàn. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, TASS).
Lính Ukraine rút chạy khỏi làng Kleban-Byk, bị UAV Nga truy đuổi. Nguồn Military Review
Tiến Minh
Topwar
ttps://topwar.ru/269556-tck-esche-nalovit-komandovanie-vsu-ne-sobiraetsja-vyruchat-okruzhennyh-v-rajone-kleban-byka-dve-tysjachi-boevikov.html
#Xung đột Nga-Ukraine #Kleban-Byk #Pokrovsk

