Kinh doanh

Quản lý thị trường Bắc Ninh xử lý hàng chục vụ vi phạm hàng giả

Nhiều vụ có quy mô lớn, tính chất phức tạp được phát hiện, xử lý nghiêm nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa QLTT và các lực lượng chức năng Bắc Ninh.

Khánh Hoài

Ngày 20/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính riêng quý III/2025, lực lượng chức năng tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt hành chính 43 vụ vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng giả và vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tổng số tiền phạt hơn 684 triệu đồng, giá trị hàng hóa vi phạm bị tịch thu gần 462 triệu đồng.

Nhiều vụ có quy mô lớn, tính chất phức tạp được phát hiện, xử lý nghiêm nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng khác.

Điển hình, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Trần Mạnh Thắng (thôn Dinh Hương, xã Hiệp Hòa), phát hiện hành vi sản xuất bia hơi giả mạo nhãn hiệu ID và Hà Nội. Hồ sơ, tang vật đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định.

cats-7376.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất tại hộ kinh doanh Trần Mạnh Thắng trước đó.

Gần đây nhất, ngày 8/10, Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) phát hiện hộ kinh doanh Tạ Thị Hà (thôn Đông Bích, xã Văn Môn) sản xuất dép lê nữ giả mạo nhãn hiệu HERMES và Christian Dior. Hồ sơ vụ việc đang được Chi cục xử lý theo thẩm quyền.

Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, Shopee... để quảng cáo, giao dịch; hàng hóa được cất giữ ở địa điểm khác, đóng gói kín, thuê shipper giao hàng nhằm tránh bị phát hiện gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Hoặc thông tin khai báo trên các ứng dụng không rõ ràng khiến việc giám sát, kiểm tra, xử lý gặp nhiều trở ngại. Trong khi đó, kinh phí và trang thiết bị phục vụ công tác đấu tranh còn hạn chế, các đối tượng vi phạm lại ngày càng tinh vi, sẵn sàng chống đối.

Dù vậy, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các đội trực thuộc quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là ở những lĩnh vực trọng điểm như thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, điện tử, thời trang.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng trong kiểm tra, kiểm soát; tổ chức ký cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng giả, nâng cao nhận thức người tiêu dùng về tác hại của hàng giả, hàng nhái.

#QLTT Bắc Ninh #vi phạm hàng giả

Nằm ngay trục giao lộ mua sắm sầm uất nhất TP.HCM, dự án Saigon Centre tại phường Sài Gòn vừa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi giai đoạn 3 sau hơn ba thập kỷ "bất động". Đại diện Tập đoàn Keppel (Singapore), chủ đầu tư, cho biết theo kế hoạch, dự án sẽ bắt đầu xây dựng vào cuối năm 2026 và đưa vào hoạt động sau đó khoảng 5 năm.
Giai đoạn 3 của Saigon Centre dự kiến phát triển thành dự án xanh tiêu biểu trên diện tích 8.623 m2, với không gian văn phòng, bán lẻ và lưu trú chất lượng cao, được thiết kế hướng đến tính bền vững và cộng đồng.
