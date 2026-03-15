Bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) là một trong những thôn bản xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Hà Tĩnh, có 46 hộ dân với 90 cử tri tham gia bầu cử.

Bà Hồ Thị Kiên, Trưởng bản Rào Tre cho biết, đồng bào dân tộc Chứt coi việc đi bầu cử là quyền lợi và trách nhiệm. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên 100% bà con cam kết sẽ tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng hỗ trợ cử tri dân tộc Chứt đi bỏ phiếu.

Tuy nhiên, sáng 15/3, thời điểm bỏ phiếu xã biên giới Phúc Trạch trời mưa, sương mù dày đặc không thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Để việc bỏ phiếu không bị gián đoạn, chính quyền xã Phúc Trạch đã quyết định trưng dụng xe công vụ, huy động cán bộ, chiến sĩ đến từng nhà của bà con để vận động đến điểm bỏ phiếu.

Cử tri dân tộc Chứt nô nức tham gia ngày hội non sông.

Bên cạnh đó, địa phương cũng vận động các nguồn xã hội hóa để chuẩn bị bữa sáng đoàn kết, tiếp sức bà con dân bản trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Nhờ vậy, ngay trong buổi sáng 15/3, 100% cử tri là đồng bào dân tộc Chứt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Trạch, cho biết: “Do làm tốt công tác tuyên truyền, sáng nay, cử tri trên toàn xã đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện việc bỏ phiếu. Không khí bầu cử trên địa bàn rất trang nghiêm. Tại các điểm bỏ phiếu đều đảm bảo an toàn, trật tự để cuộc bầu cử diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật…”.