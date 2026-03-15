Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Dùng xe chuyên dụng hỗ trợ cử tri dân tộc Chứt đi bỏ phiếu

Do làm tốt công tác tuyên truyền, sáng 15/3, 100% cử tri là đồng bào dân tộc Chứt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Hạo Nhiên

Bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) là một trong những thôn bản xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Hà Tĩnh, có 46 hộ dân với 90 cử tri tham gia bầu cử.

Bà Hồ Thị Kiên, Trưởng bản Rào Tre cho biết, đồng bào dân tộc Chứt coi việc đi bầu cử là quyền lợi và trách nhiệm. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên 100% bà con cam kết sẽ tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng hỗ trợ cử tri dân tộc Chứt đi bỏ phiếu.

Tuy nhiên, sáng 15/3, thời điểm bỏ phiếu xã biên giới Phúc Trạch trời mưa, sương mù dày đặc không thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Để việc bỏ phiếu không bị gián đoạn, chính quyền xã Phúc Trạch đã quyết định trưng dụng xe công vụ, huy động cán bộ, chiến sĩ đến từng nhà của bà con để vận động đến điểm bỏ phiếu.

Cử tri dân tộc Chứt nô nức tham gia ngày hội non sông.

Bên cạnh đó, địa phương cũng vận động các nguồn xã hội hóa để chuẩn bị bữa sáng đoàn kết, tiếp sức bà con dân bản trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Nhờ vậy, ngay trong buổi sáng 15/3, 100% cử tri là đồng bào dân tộc Chứt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

100% cử tri là đồng bào dân tộc Chứt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Trạch, cho biết: “Do làm tốt công tác tuyên truyền, sáng nay, cử tri trên toàn xã đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện việc bỏ phiếu. Không khí bầu cử trên địa bàn rất trang nghiêm. Tại các điểm bỏ phiếu đều đảm bảo an toàn, trật tự để cuộc bầu cử diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật…”.

#Hà Tĩnh #đồng bào #dân tộc Chứt #bản Rào Tre #bỏ phiếu #cử tri

Bài liên quan

Chính trị

Báo chí tạo được sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá rất cao các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, qua đó tạo được sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong bầu cử.

Sau khi thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TP HCM, lúc 11h30' sáng 15/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đến Trung tâm báo chí (Nhà Quốc hội, Hà Nội) thăm hỏi, động viên phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Chủ tịch Quốc hội thăm, động viên phóng viên báo chí tác nghiệp bầu cử tại Nhà Quốc hội.
Xem chi tiết

Chính trị

Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu

Theo số liệu tổng hợp, Hà Tĩnh đang là địa phương dẫn đầu cả nước với 91,64% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đúng 11h20’ ngày 15/3, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố tỷ lệ bầu cử tại các địa phương.

Xem chi tiết

Chính trị

380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử

Tính đến 14h15' ngày 15/3 đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%.

Thông tin từ Trung tâm Báo chí bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Nhà Quốc hội, Hà Nội), tính đến 14h15’ chiều 15/3, cả nước đã có khoảng 61 triệu 760 nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri trong danh sách.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới