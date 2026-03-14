Chính trị

Hoàn thành bầu cử sớm tại thôn biệt lập giữa rừng tại tỉnh Gia Lai

Đây là điểm bầu cử duy nhất ở Gia Lai được tổ chức bầu cử sớm hơn một ngày do nằm biệt lập giữa rừng.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Ngay trong sáng 14/3, 100% cử tri tại Tổ bầu cử số 1 thôn O2 đã hoàn thành công việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày trọng đại của đất nước.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trước 1 ngày tại Tổ bầu cử số 1, thôn O2, xã Vĩnh Sơn.

Thực hiên việc kiểm tra hòm phiếu theo đúng quy định. Ảnh ĐBND.

Thôn O2 có 57 hộ, hơn 200 nhân khẩu, trong đó có 131 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bahnar. Thôn O2 thuộc vùng cao của xã Vĩnh Sơn, nằm biệt lập trên đỉnh núi, cách trung tâm xã gần 50 km. Do địa hình hiểm trở, đường đi khó khăn, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép tỉnh Gia Lai tổ chức bỏ phiếu sớm tại khu vực này.

Nhờ công tác tuyên truyền, vận động được triển khai rộng rãi và hiệu quả, bà con đều nắm rõ quyền, nghĩa vụ của mình và tích cực tham gia bầu cử.

Từ sáng sớm 14/3, tất cả cử tri thôn O2 đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Khu vực bỏ phiếu đang trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của toàn dân.

Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo; việc bố trí hòm phiếu khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Lực lượng chức năng cũng được tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giúp công tác bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định.

Cử tri cầm lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Ảnh ĐBND

Nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả, cử tri thôn O2 đã nô nức tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội Khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong không khí dân chủ thể hiện quyền và trách nhiệm công dân.

Cử tri Đinh K. sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, chia sẻ, chúng tôi hi vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người dân vùng sâu vùng xa, có nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế để đời sống người dân bớt khó khăn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Sơn Đinh Hoài Đức thông tin, sau khi kết thúc bỏ phiếu, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ phương án để vận chuyển hồ sơ, tài liệu và hòm phiếu về Ban bầu cử theo đúng quy định, không để xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

>> Mời quý độc giả xem video: Hướng tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nguồn: BTV.
Bài liên quan

Chính trị

Chùm ảnh: Cử tri nô nức đi bầu cử sớm tại đặc khu Bạch Long Vĩ

Sáng 14/3, cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) nô nức đi bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 14/3, cử tri trên địa bàn đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong không khí trang nghiêm, dân chủ và đúng quy định. Đây là những cử tri đầu tiên ở Hải Phòng đi bỏ phiếu bầu cử, do đặc thù xa đất liền.
Lá phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp của Hải Phòng được cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ bỏ vào hòm phiếu.
Chính trị

Không khí bầu cử sớm rộn ràng trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ

Giữa trùng khơi mênh mông, những lá phiếu của quân và dân đặc khu Bạch Long Vĩ đang góp phần làm nên một ngày hội dân chủ trọn vẹn.

Sáng 14/3, khi mặt trời vừa lên trên vùng biển Đông Bắc, không khí Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã rộn ràng trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ. Cờ đỏ sao vàng tung bay trước mỗi ngôi nhà, các tuyến đường nhỏ trên đảo được trang hoàng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tạo nên bầu không khí phấn khởi như ngày hội lớn của quân và dân nơi đầu sóng.

TRANG NGHIÊM NHƯNG ĐẦY HÀO HỨNG

Chính trị

Khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày mai (15/3), cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được triển khai đúng lộ trình, đúng quy định, trong đó MTTQ Việt Nam đã phát huy vai trò trong hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri và giám sát quá trình bầu cử.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc , các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

15 ngày vượt sóng, hoàn thành bầu cử sớm trên biển

Sau 15 ngày, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã đưa thùng phiếu và những lá phiếu bầu đến các cử tri là cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên khu vực biển DK1.